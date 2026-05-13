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देश की ये 5 जगहें लगती हैं हूबहू विदेश जैसी, क्या आप भी इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान कर रहे हैं कैंसिल, तो यहां जरूर घूम लें

देश की ये 5 जगहें लगती हैं हूबहू विदेश जैसी, क्या आप भी इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान कर रहे हैं कैंसिल, तो यहां जरूर घूम लें ( GETTY IMAGES )

गुलमर्ग को कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को अक्सर 'भारत का स्विट्जरलैंड' कहा जाता है. कश्मीर को यह टाइटल इसलिए मिला है क्योंकि यह स्विट्जरलैंड जैसा दिखता है. गुलमर्ग जैसी बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर चीड़ के जंगलों और जंगली फूलों से भरी शांत घाटियों तक, यह इलाका यूरोप की अल्पाइन खूबसूरती को दिखाता है. भारत में इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इसकी एक खास जगह है. ऐसी डेस्टिनेशन भारत में घूमने के लिए शानदार जगहों की एक बड़ी लिस्ट का हिस्सा हैं जो हर साल ट्रैवलर्स को इम्प्रेस करती रहती हैं.

भारत में कई खूबसूरत जगहें हैं, जिनका लुक और खूबसूरती इंटरनेशनल जगहों से काफी मिलती-जुलती है. इनमें से कुछ काफी मशहूर हैं, लेकिन कुछ पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता, जब तक कोई खास तौर पर आपका ध्यान न खींचे. आज, भारत की टॉप 5 जगहों के बारे में जानें, जहां आप विदेश जैसा अनुभव ले सकते हैं.

यह अपील पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से पैदा होने वाले संभावित तेल संकट को देखते हुए जारी की गई है. ऐसे में, आज की रिपोर्ट में हम आपको भारत में स्थित पांच ऐसी जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप विदेश जैसा अनुभव ले सकते हैं.

10 मई, 2026 को हैदराबाद के परेड ग्राउंड में एक बड़ी पब्लिक रैली को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से एक खास अपील की. PM ने देश के लोगों से खास अपील की कि वे गैर-जरूरी विदेश यात्राओं, विदेशी छुट्टियों और डेस्टिनेशन वेडिंग को कम से कम एक साल के लिए टाल दें. असल में, पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में चल रहे युद्ध और ग्लोबल संकट के कारण, उन्होंने नागरिकों से देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सुरक्षित करने और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इंटरनेशनल यात्रा के बजाय घरेलू टूरिज्म को प्राथमिकता देने का आग्रह किया.

पांडिचेरी को कहा जाता है इंडिया का छोटा फ्रांस

भारत के दक्षिण-पूर्वी तट पर बसा और बंगाल की खाड़ी की लहरों से घिरा, पुडुचेरी (पहले पांडिचेरी) अपनी खास पहचान के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. इसे अक्सर 'इंडिया का छोटा फ्रांस' कहा जाता है. पुडुचेरी का सबसे खास हिस्सा 'व्हाइट टाउन' या 'फ्रेंच क्वार्टर' है. जब आप इसकी सड़कों पर घूमेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पेरिस की किसी सड़क पर चल रहे हैं. इसकी चमकीली पीली और गुलाबी इमारतें, मेहराबदार दरवाजों और लटकती बोगनविलिया की बेलों के साथ, फ्रेंच आर्किटेक्चर का एक अच्छा उदाहरण पेश करती हैं. यहां की सड़कों का लेआउट एक जियोमेट्रिक ग्रिड सिस्टम पर आधारित है, जो यूरोपियन अर्बन प्लानिंग के स्टाइल को दिखाता है. यहां किसी छोटे से कैफे में बैठकर, सड़क पर चहल-पहल को निहारने का एक अलग ही आनंद है, जो भारतीय शहरों की सामान्य दिनचर्या से बिल्कुल अलग है.

अंडमान के समुद्र तट और दक्षिणपूर्व एशिया की झलक

अंडमान आइलैंड थाईलैंड या बाली जैसा लगता है क्योंकि अंडमान आइलैंड अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्लाइमेट और नेचुरल फीचर्स की वजह से थाईलैंड या बाली जैसा लगता है. यह आइलैंड मेनलैंड इंडिया के मुकाबले साउथ-ईस्ट एशियन देशों (जैसे म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया) के ज्यादा करीब है. थाईलैंड के फुकेट और फी फी आइलैंड्स की तरह, अंडमान सागर में भी साफ, फिरोजी पानी और सफेद पाउडर रेत वाले बीच हैं.

अंडमान के कई हिस्से अभी भी एलैंड के फी फी आइलैंड्स या बाली के कमर्शियल बीच की तुलना में बहुत शांत, साफ और कम डेवलप्ड हैं. यह ट्रैवलर्स को बिना किसी इंटरनेशनल वीजा के भारत में वर्ल्ड-क्लास 'ट्रॉपिकल पैराडाइज' का अनुभव देता है.

लेह-लद्दाख को कहा जाता है भारत का मिनी तिब्बत

लेह-लद्दाख अपने अनोखे प्राकृतिक नजारे, बड़े-बड़े बर्फ से ढके पहाड़ों, ठंडे रेगिस्तानों और खूबसूरत गहरी नीली झीलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. इसे 'लामाओं की भूमि' के नाम से भी जाना जाता है, जहां बौद्ध संस्कृति की गहरी झलक मिलती है.यहां की शांत घाटियां और घुमावदार पहाड़ी रास्ते टूरिस्ट और एडवेंचर ट्रैवलर्स को एक जादुई दुनिया का एहसास कराते हैं.

लद्दाख को भारत का मिनी तिब्बत कहा जाता है क्योंकि इसकी संस्कृति, लाइफस्टाइल और नजारे तिब्बती पठार जैसे ही हैं. यह इलाका पुराने मठों, रंगीन प्रार्थना झंडों और बौद्ध स्तूपों से भरा है, जो इसकी गहरी आध्यात्मिक विरासत को दिखाते हैं.

अरुणाचल प्रदेश कीजीरो वैली को 'जापान का गांव' कहा जाता है

अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली की तुलना अक्सर ग्रामीण जापान से की जाती है. यहां धान के खेत, लकड़ी के घर और हर तरफ एक व्यवस्थित और शांत माहौल देखने को मिलता है. अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली को अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और धान-सह-मत्स्य पालन (Rice-cum-Fish culture) की अनोखी कृषि प्रणाली के कारण अक्सर 'भारत का मिनी जापान' या 'जापान का गांव' कहा जाता है. यहां की सुंदरता देखते ही बनती है.