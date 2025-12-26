न ऑपरेशन-न चीरफाड़, बवासीर और फिशर की समस्या हो जाएगी खत्म, डॉक्टर से जानें क्या है ये घरेलू उपाय
बवासीर बहुत दर्दनाक और परेशान करने वाली बीमारी है. लेकिन, कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव करके इसे ठीक किया जा सकता है, डॉक्टर से जानें उपाय
Published : December 26, 2025 at 4:02 PM IST
बहुत से लोग बवासीर का नाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं. बवासीर गुदा के अंदर या बाहर हो सकती है. अंदरूनी बवासीर में कम दर्द होता है, लेकिन मल त्याग के दौरान दर्द और खून आना आम है. बाहरी बवासीर गुदा के आसपास की त्वचा के नीचे होती है. इससे खुजली, जलन, सूजन और दर्द होता है. बवासीर आमतौर पर रेक्टम और गुदा की नसों में दबाव बढ़ने के कारण होती है. आम जोखिम कारकों में पुरानी कब्ज, दस्त, मल त्याग के दौरान जोर लगाना, कम फाइबर वाला खाना, लंबे समय तक बैठना, प्रेग्नेंसी, मोटापा और नियमित रूप से भारी सामान उठाना शामिल हैं. कभी-कभी बवासीर अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन अगर समस्या बढ़ जाती है, तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है. हालांकि, जाने-माने डॉ. अक्षय के अनुसार, अगर स्थिति कंट्रोल से बाहर नहीं है, तो इस समस्या को बिना सर्जरी के घरेलू उपायों से ठीक किया जा सकता है.
डॉ. अक्षय के अनुसार, आपको ये घरेलू उपाय जरूर आजमाने चाहिए
नियमित मल त्याग: नियमित रूप से मल त्याग करें. दिन में कम से कम एक बार मल त्याग जरूर करें. कब्ज और दस्त से बचने के लिए अपने खाने में फाइबर वाली चीजें शामिल करें. साथ ही, पूरे दिन खूब पानी पिएं. मल त्याग की इच्छा को दबाएं नहीं. यह समस्या शरीर में फ्लूइड्स के असंतुलन के कारण होती है. जिन लोगों को मल त्याग में दिक्कत होती है, उन्हें बवासीर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं.
हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें
कुछ हल्की एक्सरसाइज फायदेमंद होती है. शांत मन अपने आप आंतों को आराम देता है, जिससे पेट की ज्यादातर समस्याओं को रोका जा सकता है.
हेल्दी डाइट लें
बवासीर से पीड़ित लोगों को हेल्दी डाइट लेनी चाहिए. फाइबर से भरपूर खाना खूब खाएं. सब्जियों को अच्छी तरह पकाएं. सूप पिएं. इससे मल त्याग करना आसान हो जाता है. इसी तरह, फाइबर वाला खाना खाने के बाद, पाचन में मदद के लिए खूब पानी पिएं. इससे मल त्याग के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी. ज्यादा प्रोटीन लेने से बचें. कम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाएं.
खाना बनाते समय तेल और घी का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करें
खाना बनाते समय तेल और घी का इस्तेमाल करना जरूरी है. वहीं, बवासीर वाले लोगों को दिन में कम से कम एक बार घी खाना चाहिए. बहुत ज्यादा या बहुत कम तेल या घी का इस्तेमाल न करें.
शौच से पहले और बाद में नारियल का तेल लगाएं
कुछ लोगों को बवासीर की वजह से गुदा के पास दर्द होता है. इस समस्या को कम करने के लिए, शौच से पहले और बाद में नारियल का तेल लगाएं. इससे दर्द, सूजन या जलन नहीं होगी. यह एक मरहम की तरह काम करता है, जिससे जलन, सूजन और दर्द कम होता है. इसके अलावा, आप गर्म या ठंडे पानी में थोड़ा एप्सम सॉल्ट घोलकर उसमें बैठ सकते हैं. इससे दर्द में आराम मिलेगा.
खूब पानी पिएं
इसी तरह, हर दिन कम से कम 2-3 लीटर पानी पिएं. इसमें 2-3 गिलास गुनगुना पानी शामिल होना चाहिए. आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे, उतना ही अच्छा होगा. यह पेट से सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में मदद करता है.
जीरा और सौंफ का पानी पिएं
हर सुबह जीरा या सौंफ का पानी पिएं. इसे बनाने के लिए, जीरा या सौंफ के बीजों को रात भर पानी में भिगो दें और अगली सुबह इसे उबाल लें. जब यह गुनगुना हो जाए, तो इसमें थोड़ा घी डालकर पी लें. इससे पाचन संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है और कब्ज जैसी समस्याओं से आराम मिलता है.
लंबे समय तक बैठने से बचें
हम अक्सर यात्रा या काम के दौरान लंबे समय तक बैठे रहते हैं. ऐसे मामलों में, डोनट के आकार के कुशन पर बैठें. इससे बेचैनी कम होगी और दर्द में काफी कमी आएगी. इन सुझावों को मानने से दर्द कम करने में मदद मिल सकती है. बवासीर अपने आप ठीक हो सकती है. हालांकि, इसमें कुछ समय लग सकता है. अगर आप धीरे-धीरे इन आदतों को अपनी रोजाना की दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो यह समस्या कम हो जाएगी.
(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)