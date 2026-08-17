कालसर्प दोष से जीवन भर सुरक्षा पाने के लिए नाग पंचमी पर करें ये आसान उपाय
नागों की पूजा से पहले भगवान शिव की पूजा की जाती है. इसके बाद, नाग-नागिन की चांदी की मूर्तियों का उपयोग करके अनुष्ठान किया जाता...
Published : August 17, 2026 at 3:16 PM IST
आपने कालसर्प दोष के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, है ना? ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्रा के अनुसार, कुंडली में कालसर्प दोष बनने के कई मुख्य कारण और परिस्थितियां होती हैं. वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है और इस दोष के बनने में उनकी अहम भूमिका होती है. यह दोष जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं और दुर्घटनाओं के हालात बनाता है और व्यक्ति की तरक्की में बाधा डाल सकता है.
बचपन में हुई परेशानियां (जैसे दुर्घटनाएं, चोट या बीमारी), साथ ही शादी में देरी, पढ़ाई में रुकावट, संतान न होना या बच्चों की वजह से गहरा दुख, बेरोजगारी, घर में कलह और असमय मृत्यु, इन सभी को कालसर्प दोष के लक्षण माना जाता है. इस दोष से राहत पाने के उपाय करने के लिए नाग पंचमी का दिन सबसे शुभ माना जाता है. इस दिन कालसर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव और नाग देवता की पूजा से जुड़े कई आसान अनुष्ठान किए जा सकते हैं, इनमें शामिल हैं...
कालसर्प दोष दूर करने के लिए जरूर करें ये उपाय
- ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्रा के अनुसार, अगर आपको चांदी के नाग-नागिन की जोड़ी नहीं मिल पा रही है, तो आप एक रस्सी में सात गांठें लगाकर उसे नाग के आकार का बना सकते हैं. इसे किसी आसन पर स्थापित करके उसपर कच्चा दूध, बताशा और फूल चढ़ाएं. फिर, गुग्गल की धूप दें. ऐसा करते समय, राहु और केतु के मंत्र का बराबर बार जाप करें. इसके बाद, भगवान शिव का ध्यान करते हुए, रस्सी की गांठें एक-एक करके खोलें. आखिर में, जब भी हो सके रस्सी को बहते पानी में बहा दें. इससे कालसर्प दोष दूर हो जाएगा.
- चांदी के दो सर्पों के साथ ही स्वास्तिक बनवाएं. एक थाल में रखकर इन दोनों सांर्पों की पूजा करें और एक दूसरे थाल में स्वास्तिक को रखकर उसकी अलग पूजा करें. सर्पों को कच्चा दूध चढ़ाएं और स्वास्तिक पर एक बेलपत्र चढ़ाएं. फिर दोनों थाल को सामने रखकर 'ऊं नागेंद्रहाराय नम:' का जाप करें. इसके बाद नागों को ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और स्वास्तिक को गले में धारण करेंगे. ऐसा करने से कल सर्प दोष, सर्पभय और स्वप्न दूर हो जाते हैं.
- ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि नाग पंचमी के दिन, अपने घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से नाग की आकृति बनाएं और निर्धारित रीति-रिवाजों के अनुसार उसकी पूजा करें. ऐसा करने से न केवल आर्थिक लाभ होगा, बल्कि 'कालसर्प दोष' से उत्पन्न होने वाली विपत्तियों से भी बचाव होगा.
- नाग देवताओं की पूजा के साथ-साथ कद्रू (नागों की माता), देवी मनसा, रेवती (बलराम की पत्नी), रोहिणी (बलराम की माता) और सुरसा (नागों की माता) की भी पूजा करें. मान्यता है कि पंचमी के दिन देवी मनसा की पूजा करने से, खासकर घर के आंगन में नागफनी (एक प्रकार का कैक्टस) की टहनी रखकर) विष का डर खत्म हो जाता है. नाग देवताओं की पूजा देवी मनसा की पूजा के बाद ही की जाती है. इस पूजा को 'कालसर्प दोष' से राहत पाने का उपाय भी माना जाता है.
- ज्योतिषी डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, पंचमी तिथि के मुख्य देवता नाग (सर्प) हैं. इस दिन मुख्य रूप से अष्ट नागों (आठ नाग देवताओं) की पूजा की जाती है. नागों की पूजा से पहले भगवान शिव की पूजा की जाती है. इसके बाद, नाग-नागिन की चांदी की मूर्तियों का उपयोग करके अनुष्ठान किया जाता है और आठ नागों के मंत्रों का जाप किया जाता है. पूजा करने के लिए, मूर्ति या चित्र को विधि-विधान से लकड़ी के आसन पर रखा जाता है. हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल और फूल चढ़ाए जाते हैं, और फिर नाग की मूर्ति को कच्चे दूध, घी और चीनी के मिश्रण का भोग लगाया जाता है. अनुष्ठानिक पूजा के बाद, नाग देवता की आरती की जाती है. अंत में, नाग पंचमी की कथा सुनना आवश्यक है.
- सांपों से सुरक्षा के लिए घर की बाहरी दीवारों पर आस्तिक मुनि की दुहाई लिखा जाता है. माना जाता है कि दीवार पर यह वाक्यांश लिखने से सांप घर में नहीं आते और कालसर्प दोष के बुरे प्रभावों से बचाव होता है.
- जिस व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प योग या पितृ दोष होता है, उसका जीवन बहुत कठिन होता है. उनका जीवन दुखों से भर जाता है और उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दोष के कारण व्यक्ति को मन ही मन भारी बेचैनी और कष्ट सहना पड़ता है. ऐसे व्यक्ति को नाग पंचमी के दिन श्री सर्प सूक्त का पाठ करना चाहिए.
- त्र्यम्बकेश्वर में कालसर्प दोष का शांतिकर्म किया जाता है, यह नासिक के पास स्थित है. इसके अलावा भी किसी पवित्र नदी के तट पर तीर्थस्थान में शिव सान्निध्य में प्रयोग किए जा सकते हैं.
नाग पंचमी के मौके पर यदि यह शांतिकर्म कराएंगे तो मिलेगा विशेष लाभ.
- नाग पंचमी के दिन श्रीमद भागवत पुराण और श्री हरिवंश पुराण का पाठ करवाएं
- नाग पंचमी के दिन दुर्गा पाठ करें या करवाएं
- नाग पंचमी के दिन भैरव उपासना करें. भैरव बाबा के यहां पर जाकर कच्चा दूध चढ़ाएं
- नाग पंचमी के दिन यथाशक्ति श्री महामत्युंजय मंत्र का जाप करें या करवाएं.
- नाग पंचमी के दिन सपेरे से नाग लेकर उसे जंगल में छुड़वाएं.
- नाग पंचमी के दिन घर में फिटकरी, समुद्री नमक तथा देशी गाय का गौमूत्र मिलाकर पोंछा लगाएं तथा गुग्गल की धूप दें.
- नाग पंचमी के दिन नागदेवता या शिवमंदिर में जाकर झाड़ूं लगाएं. धर्म स्थान की सीढ़ियों पर 10 दिन तक पौछा लगाएं.
- माथे पर चंदन का तिलक लगाएं. इसके साथ ही घर में कर्पूर जलाएं, इसे जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है.
कालसर्प दोष क्या है?
जन्म कुंडली के अनुसार, कालसर्प दोष राहु और केतु के कारण होता है. यह तब भी होता है जब राहु अपनी नीच राशि (कमजोर स्थिति) में हो. मुख्य रूप से, सूर्य, चंद्रमा या बृहस्पति के साथ राहु की युति (एक साथ होना) को कालसर्प दोष माना जाता है. राहु के देवता 'काल' (समय) हैं, जबकि केतु के देवता 'सर्प' (साप) हैं. यदि कुंडली में बाकी सभी ग्रह इन दो ग्रहों के बीच एक ही तरफ स्थित हों, तो इसे 'कालसर्प दोष' कहा जाता है. राहु और केतु हमेशा उल्टी चाल (वक्री गति) से चलते हैं, जबकि सूर्य और चंद्रमा सीधी चाल से चलते हैं. कालसर्प दोष के बारह प्रकार बताए गए हैं.
लाल किताब के उपाय- यदि आपको कालसर्प दोष है, तो हमेशा रसोईघर में बैठकर भोजन करें. दीवारों को साफ रखें. शौचालय और बाथरूम में साफ-सफाई बनाए रखें. ससुराल वालों के साथ अच्छे संबंध रखें. मानसिक रूप से बीमार लोगों को भोजन कराएं. माथे पर चंदन का तिलक लगाएं. आप घर में ठोस चांदी का हाथी रख सकते हैं. देवी सरस्वती की पूजा करें. मंगल या बृहस्पति से जुड़े उपाय करें.
(डिस्क्लेमर: ये सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत ज्योतिषी के दावे की पुष्टि नहीं करता है.)