नॉन वेज न खाने वाले लोग इन चीजों से शरीर में बढ़ाएं न्यूट्रिएंटस, कभी नहीं होगी प्रोटीन की कमी
नॉन-वेज खाना शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व देता है. हालांकि, शाकाहारी लोग भी कुछ खास खाना खाकर ये जरूरी पोषक तत्व पा सकते हैं...
Published : January 24, 2026 at 12:30 PM IST
हम तभी स्वस्थ रहते हैं जब हमारे शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व सही मात्रा में मिलते हैं. किसी भी पोषक तत्व की कमी से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. अगर हम इसे नजरअंदाज करते हैं, तो यह एक बड़ी समस्या बन सकती है, जिससे स्थिति और खराब हो सकती है. पोषक तत्वों की कमी से बचने के लिए, हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए. तभी शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व मिलेंगे और वह ठीक से काम करेगा. बहुत से लोग अपनी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मछली, चिकन, मांस और ऑमलेट जैसे खाद्य पदार्थ खाना पसंद करते हैं. लेकिन, हर कोई ये खाद्य पदार्थ नहीं खा सकता है. कुछ लोगों केवल शाकाहारी खाना ही खाना पसंद करते हैं.
आम तौर पर, ज्यादा मांस खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. हालांकि, इसे सही मात्रा में खाना आमतौर पर हेल्दी माना जाता है. मांस में पोषक तत्व भरपूर होते हैं. जो लोग मांस नहीं खा सकते या नहीं खाना चाहते, उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से खाने की चीजें उन्हें वैसे ही पोषक तत्व दे सकती हैं. इस खबर में, हम इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि जो लोग मांस नहीं खाते या पूरी तरह से शाकाहारी हैं, वे जरूरी पोषक तत्व आसानी से पाने के लिए कौन से फूड्स खा सकते हैं...
ऑमलेट की जगह मूंग दाल या बेसन: बहुत से लोग अंडे का ऑमलेट खाते हैं. लेकिन जो लोग अंडे नहीं खा सकते, वे मूंग दाल और बेसन जैसे ऑप्शन चुन सकते हैं. यह ऑमलेट जैसा ही दिखता है और इसका स्वाद भी अच्छा होता है. इसलिए आप इसे बिना किसी झिझक के खा सकते हैं. एक तरह से इसे वेजिटेरियन ऑमलेट कहा जा सकता है.
सी-फूड की जगह खट्टे फल, बेरी, नट्स और बीज चुनें: सी-फूड खाने से हमें कोलेजन के साथ-साथ दूसरे पोषक तत्व भी मिलते हैं. हालांकि, हर कोई इसे नहीं खा सकता.ऐसे में नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों के साथ-साथ हम स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, नट्स और बीज भी खा सकते हैं. इनसे भी हमें अच्छा कोलेजन मिलता है.
रेड मीट की जगह सूखे मेवे, काजू और दालें: इसी तरह, लोग रेड मीट भी खाते हैं. ज्यादा मात्रा में रेड मीट खाना नुकसानदायक होता है. हालांकि, इसे सीमित मात्रा में खाया जा सकता है. जो लोग इसे नहीं खा सकते, वे अपनी डाइट में सूखे मेवे, काजू और दालें शामिल कर सकते हैं. इससे उन्हें रेड मीट में पाए जाने वाले पोषक तत्व मिलेंगे.
चिकन की जगह पनीर या टोफू चुनें: चिकन प्रोटीन के लिए खाया जाता है. हालांकि, हर कोई चिकन नहीं खाता है. इसके बजाय, आप पनीर और टोफू जैसी चीज़ें खा सकते हैं. इनमें भी चिकन जितना ही प्रोटीन होता है. आप इन्हें कई तरह से खा सकते हैं. आप इन्हें कैसे भी खाएं, आपको जरूरी प्रोटीन मिलेगा ही.
मछली की जगह चिया सीड्स, अलसी और अखरोट: मछली में ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है. मछली खाने के कई फायदे हैं, दिल की सेहत से लेकर त्वचा की सेहत तक. हालांकि, इन फायदों के लिए मछली खाना जरूरी नहीं है. आप चिया सीड्स, अलसी और अखरोट भी खा सकते हैं. इनमें भी मछली जितने ही पोषक तत्व होते हैं.
मटन की जगह सोया चंक्स: आप मटन की जगह सोया चंक्स खा सकते हैं. इन्हें खाने से आपको मटन जितने ही पोषक तत्व मिलते हैं. सोया चंक्स में मटन में पाए जाने वाले सभी पोषक तत्व होते हैं. इसलिए, जो लोग मटन नहीं खा सकते, वे सोया चंक्स खा सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी सिर्फ पढ़ने के मकसद से दी गई है. ETV भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. ज्यादा जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें)