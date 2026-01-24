ETV Bharat / lifestyle

नॉन वेज न खाने वाले लोग इन चीजों से शरीर में बढ़ाएं न्यूट्रिएंटस, कभी नहीं होगी प्रोटीन की कमी

हम तभी स्वस्थ रहते हैं जब हमारे शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व सही मात्रा में मिलते हैं. किसी भी पोषक तत्व की कमी से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. अगर हम इसे नजरअंदाज करते हैं, तो यह एक बड़ी समस्या बन सकती है, जिससे स्थिति और खराब हो सकती है. पोषक तत्वों की कमी से बचने के लिए, हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए. तभी शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व मिलेंगे और वह ठीक से काम करेगा. बहुत से लोग अपनी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मछली, चिकन, मांस और ऑमलेट जैसे खाद्य पदार्थ खाना पसंद करते हैं. लेकिन, हर कोई ये खाद्य पदार्थ नहीं खा सकता है. कुछ लोगों केवल शाकाहारी खाना ही खाना पसंद करते हैं.

आम तौर पर, ज्यादा मांस खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. हालांकि, इसे सही मात्रा में खाना आमतौर पर हेल्दी माना जाता है. मांस में पोषक तत्व भरपूर होते हैं. जो लोग मांस नहीं खा सकते या नहीं खाना चाहते, उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से खाने की चीजें उन्हें वैसे ही पोषक तत्व दे सकती हैं. इस खबर में, हम इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि जो लोग मांस नहीं खाते या पूरी तरह से शाकाहारी हैं, वे जरूरी पोषक तत्व आसानी से पाने के लिए कौन से फूड्स खा सकते हैं...

ऑमलेट की जगह मूंग दाल या बेसन: बहुत से लोग अंडे का ऑमलेट खाते हैं. लेकिन जो लोग अंडे नहीं खा सकते, वे मूंग दाल और बेसन जैसे ऑप्शन चुन सकते हैं. यह ऑमलेट जैसा ही दिखता है और इसका स्वाद भी अच्छा होता है. इसलिए आप इसे बिना किसी झिझक के खा सकते हैं. एक तरह से इसे वेजिटेरियन ऑमलेट कहा जा सकता है.

सी-फूड की जगह खट्टे फल, बेरी, नट्स और बीज चुनें: सी-फूड खाने से हमें कोलेजन के साथ-साथ दूसरे पोषक तत्व भी मिलते हैं. हालांकि, हर कोई इसे नहीं खा सकता.ऐसे में नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों के साथ-साथ हम स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, नट्स और बीज भी खा सकते हैं. इनसे भी हमें अच्छा कोलेजन मिलता है.