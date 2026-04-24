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जापान के लोग कच्चे अंडे खा सकते हैं, लेकिन भारत के लोग नहीं? इसका कारण जानें...

कई भारतीय घरों में अंडे नाश्ते का एक जरूरी हिस्सा होते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि वे प्रोटीन, हेल्दी फैट और ल्यूटिन और जेक्सैंथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. इसके अलावा, उनमें कोलीन, सेलेनियम, फोलेट और आयरन और बायोटिन जैसे मिनरल और B12, A, D, E और K जैसे विटामिन भी होते हैं. हालांकि बहुत से लोग अंडे पकाकर खाना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ फिटनेस के शौकीनों का मानना ​​है कि कच्चे अंडे खाने से प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्व बचे रहते हैं जबकि उबालने से वे खत्म हो जाते हैं.

डॉ. अंशुमान कौशल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साफ किया कि ऐसा नहीं है. उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि कच्चे अंडे खाना खतरनाक है. लेकिन, फिर भी ज्यादातर जिम जाने वाले या फिटनेस फ्रीक कच्चे अंडे खाते हैं. उन्होंने आगे कहा कि यह एक बड़ा मिथक है कि कच्चे अंडे से ज्यादा प्रोटीन मिलता है. कच्चे या अधपके अंडे खाने से साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण गंभीर फूड पॉइजनिंग, दस्त, बुखार और पेट में ऐंठन का खतरा रहता है. फिर भी, जापान में हर दिन लाखों लोग गर्म चावल के कटोरे पर एक कच्चा अंडा फोड़कर खाते हैं. ऐसे में जानिए क्या जापानियों को कच्चा अंडा खाने से फूड पॉइजनिंग क्यों नहीं होती है? जापानी लोग कच्चा अंडा खाना सुरक्षित क्यों महसूस करते हैं?

डॉ. अंशुमान कौशल ने 1998 में जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में छपी एक मशहूर बेल्जियन स्टडी का जिक्र करते हुए कहा कि स्टडी के मुताबिक अंडे पकाने पर 91 परसेंट प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाता है. लेकिन कच्चे अंडों में एब्जॉर्प्शन सिर्फ 51 परसेंट होता है. मतलब, कच्चे अंडे से ज्यादा प्रोटीन मिलने का दावा अक्सर एक झूठ होता है क्योंकि कच्चा अंडा पके हुए अंडे की तुलना में कम प्रोटीन सोखता है. पका हुआ अंडा, खासकर आधा उबला अंडा, ज्यादा प्रोटीन पचाता है (लगभग 90 फीसदी), जबकि कच्चा अंडा सिर्फ 50 फीसदी से 51फीसदी ही सोख पाता है.