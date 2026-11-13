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माता-पिता को बच्चों से स्कूल से लौटने के बाद ये प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए, जानें क्या?

माता-पिता को बच्चों से स्कूल से लौटने के बाद ये प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए, जानें क्या? ( GETTY IMAGES )

बच्चों को अपने माता-पिता से मिलने वाला सबसे कीमती तोहफा उनका समय है. एक बच्चे के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए, माता-पिता का समय और पूरा ध्यान किसी भी महंगे खिलौने या भौतिक सुख-सुविधाओं से कहीं ज्यादा जरूरी होता है. हालांकि, आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में, काम का बोझ और स्मार्टफोन की लत परिवारों के बीच एक अनदेखी रुकावट पैदा कर रही है. माता-पिता की ओर से बातचीत की कमी और समय न दे पाने की स्थिति, बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर गहरा असर डाल सकती है. नतीजतन, माता-पिता अक्सर इस बात से अनजान रह जाते हैं कि उनके बच्चे किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं या उनके मन में क्या चल रहा है.

इसलिए, जब माता-पिता अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिताते हैं और उन्हें एक सुरक्षित माहौल देते हैं, तो बच्चों का उन पर भरोसा और गहरा हो जाता है. जब बच्चों को यह पक्का यकीन हो जाता है कि हालात चाहे जो भी हों, उनके माता-पिता हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे, तो किसी भी मुश्किल में पड़ने पर वे सबसे पहले सलाह के लिए अपने माता-पिता के पास ही जाएंगे.