माता-पिता को बच्चों से स्कूल से लौटने के बाद ये प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए, जानें क्या?
जब माता-पिता और बच्चों के बीच समझ, भरोसे और दोस्ती का रिश्ता होता है, तो घर उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह बन जाता है. माता-पिता...
Published : November 13, 2026 at 5:56 PM IST
बच्चों को अपने माता-पिता से मिलने वाला सबसे कीमती तोहफा उनका समय है. एक बच्चे के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए, माता-पिता का समय और पूरा ध्यान किसी भी महंगे खिलौने या भौतिक सुख-सुविधाओं से कहीं ज्यादा जरूरी होता है. हालांकि, आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में, काम का बोझ और स्मार्टफोन की लत परिवारों के बीच एक अनदेखी रुकावट पैदा कर रही है. माता-पिता की ओर से बातचीत की कमी और समय न दे पाने की स्थिति, बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर गहरा असर डाल सकती है. नतीजतन, माता-पिता अक्सर इस बात से अनजान रह जाते हैं कि उनके बच्चे किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं या उनके मन में क्या चल रहा है.
इसलिए, जब माता-पिता अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिताते हैं और उन्हें एक सुरक्षित माहौल देते हैं, तो बच्चों का उन पर भरोसा और गहरा हो जाता है. जब बच्चों को यह पक्का यकीन हो जाता है कि हालात चाहे जो भी हों, उनके माता-पिता हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे, तो किसी भी मुश्किल में पड़ने पर वे सबसे पहले सलाह के लिए अपने माता-पिता के पास ही जाएंगे.
जब माता-पिता और बच्चों के बीच समझ, भरोसे और दोस्ती का रिश्ता होता है, तो घर उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह बन जाता है. माता-पिता अपने बच्चों के लिए एक मजबूत सहारे की तरह होते हैं, जो उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकने में मदद करते हैं. थोड़े धैर्य, सहानुभूति और सही प्रयासों से आप अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं. आप काम में चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हों, हर दिन अपने बच्चों के लिए कुछ समय जरूर निकालें. इसके अलावा, बच्चों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूल के जरिए ही वे सब कुछ सीखते हैं. इसलिए, जब आपके बच्चे स्कूल से वापस आएं, तो उनसे ये सवाल जरूर पूछें...
स्कूल से लौटने के बाद अपने बच्चों से ये सवाल जरूर पूछें
- बच्चों से उनके स्कूल और उनके खेल-कूद के बारे में बात करना एक बहुत अच्छा तरीका है. उदाहरण के लिए, आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या उन्हें स्कूल में खेलने के लिए समय मिलता है. बच्चों को आमतौर पर खेलना बहुत पसंद होता है, और वे शायद पूरे उत्साह के साथ इसका जवाब देंगे.
- उनसे स्कूल में हुई किसी मजेदार घटना के बारे में पूछें. बच्चे अक्सर ऐसी बातें कहानियों की तरह सुनाते हैं.
- यह जानना भी अच्छा रहेगा कि आपके बच्चों को स्कूल में सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है. इससे आपको उनकी रुचियों और शौक को समझने में मदद मिलेगी, जिससे आप उन्हें उन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकेंगे.
- बच्चों से पूछें कि क्या उन्हें स्कूल में किसी तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ा है. इससे उन्हें उन दिक्कतों को पहचानने में मदद मिलेगी जिनसे वे जूझ रहे हैं, साथ ही उन्हें इन दिक्कतों का हल ढूंढने का मौका भी मिलेगा.
- माता-पिता के लिए यह जानना जरूरी है कि उनके बच्चों की किन गतिविधियों में रुचि है
- बच्चों से यह पूछना कि क्या स्कूल में किसी बात के लिए उनकी तारीफ की गई थी, उनके आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद कर सकता है.
- उनसे पूछें कि क्या उन्होंने स्कूल में कुछ अच्छा किया, इससे सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा
- आप अपने बच्चे से पूछ सकते हैं कि आज उनका लंच कैसा था, और क्या उन्होंने कुछ और भी खाया. यह जानने का एक आसान तरीका है कि आपके बच्चों को किस तरह का खाना पसंद है.
- बच्चों से यह पूछना कि क्या उन्होंने स्कूल में कोई नया दोस्त बनाया है, उन्हें खुलकर अपने साथियों के बारे में बात करने के लिए प्रेरित करता है.
अगर आप अपने बच्चों से ऐसे सवाल पूछते हैं और रोज उनके लिए समय निकालते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है और उनके माता-पिता या उनके जीवन में मौजूद बड़े लोग उनके रोजमर्रा के अनुभवों में दिलचस्पी ले रहे हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी मकसद के लिए हैं. इन सुझावों को मानने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.)