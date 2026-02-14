ETV Bharat / lifestyle

महाशिवरात्रि पर पंचामृत से करें भोलेनाथ का अभिषेक, घर में हमेशा बनी रहेगी सुख, शांति और समृद्धि

महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करने की रस्म शैव परंपरा में खास मानी जाती है, इससे कई बाधाएं दूर होती हैं...

On Mahashivratri 2026, anoint Bholenath with Panchamrit, so that happiness, peace and prosperity always remain in the house.
महाशिवरात्रि पर पंचामृत से करें भोलेनाथ का अभिषेक, घर में हमेशा बनी रहेगी सुख, शांति और समृद्धि (CANVA)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 14, 2026 at 4:40 PM IST

महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है. पंचामृत, जिसका मतलब है "पांच अमृत", दूध, दही, शहद, मिश्री (चीनी) और घी का एक पवित्र मिश्रण है. पंचामृत का इस्तेमाल देवताओं की मूर्तियों का अभिषेक करने के लिए किया जाता है. देवता का पंचामृत से अभिषेक करने के पीछे बहुत पवित्र और आध्यात्मिक कारण हैं. अभिषेक में इस्तेमाल किया जाने वाला दूध, दही, घी, शहद और चीनी पवित्रता, सफाई और गुणों का प्रतीक हैं.

पवित्र पंचामृत में इस्तेमाल होने वाली पांच प्राकृतिक और पवित्र चीजें हैं गाय का दूध, दही, घी, शहद और मिश्री. इन पांच चीजों को पवित्रता, सेहत और खुशहाली का प्रतीक माना जाता. यह मिश्रण भगवान को चढ़ाया जाता है और मन को शांत और पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है, जो सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि पंचामृत से अभिषेक करने से सुख, शांति, समृद्धि, अच्छी सेहत और लंबी उम्र मिलती है. माना जाता है कि इससे धन, खुशहाली और सौभाग्य मिलता है. यह न सिर्फ मोक्ष देता है बल्कि ग्रहों के कष्टों को भी दूर करता है, सभी शुभता देता है और आध्यात्मिक तरक्की को बढ़ावा देता है. ऐसा भी माना जाता है कि इससे हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं. यह पंचामृत अभिषेक खास तौर पर भगवान शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश और दूसरे देवी-देवताओं के लिए त्योहारों और शुभ मौकों पर किया जाता है.

पंचामृत बनाने वाली पांच चीजों की खासियतें जानें...

  • दूध: दूध कोमलता और पवित्रता का प्रतीक है. इस दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने से मन की गंदगी, यानी बुरे विचार और इच्छाएं दूर होती हैं. इससे लंबी उम्र मिलती है.
  • दही: दही स्थिरता और एकता का प्रतीक है. इस दही से भगवान शिव का अभिषेक करने से परिवार में खुशी, धन और यश मिलता है.
  • घी: बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है. महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव का घी से अभिषेक करने से अज्ञानता खत्म होती है और सफलता मिलती है.
  • शहद: मिठास और वाक्पटुता का प्रतीक है. शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से जीवन में मिठास आती है.
  • चीनी: खुशी और संतोष का प्रतीक है. चीनी से भगवान शिव का अभिषेक करने से जीवन से दुख दूर होते हैं और खुशियां आती हैं.

पंचामृत न सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रसाद है, बल्कि जीवन के लिए जरूरी पांच सबसे बड़े गुणों का भी प्रतीक है. यह मिश्रण सत्व, एकता, खुशहाली और प्यार जैसे इंसानी गुणों को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है. गाय का दूध पवित्रता का प्रतीक है. हमारी जिंदगी दूध की तरह पवित्र होनी चाहिए. दही अच्छाइयों का प्रतीक है. यह बुराई से दूर रहने और अच्छे गुण अपनाने की जरूरत को दिखाता है. शहद मिठास का प्रतीक है. हमारा व्यवहार और शब्द भी शहद की तरह मीठे होने चाहिए. गाय का घी ताकत और पॉजिटिविटी का प्रतीक है. हमें भी हर हालात में पॉजिटिव रहना चाहिए. चीनी या फलों का जूस खुशी का प्रतीक है. हमें मोक्ष या खुशी का आखिरी लक्ष्य पाना चाहिए. इसलिए, पंचामृत अभिषेक का मकसद इंसान की जिंदगी में ऊपर बताए गए पांच गुणों को बैलेंस करना और भगवान के प्रति पूरी भक्ति विकसित करना है.

(नोट- धार्मिक मान्यताएं व्यक्तिगत होती हैं. यह जानकारी ज्योतिषी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ली गई है. ईटीवी भारत इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है. आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कृपया किसी विशेषज्ञ से परामर्श लें.)

