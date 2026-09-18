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गणेश चतुर्थी के छठे दिन बप्पा को लगाएं चॉकलेट मोदक का भोग, जानिए क्या है इसकी रेसिपी

चॉकलेट मोदक एक झटपट बनने वाली मिठाई है, जिसे तीन मुख्य चीजों से बनाया जाता है, चॉकलेट, मावा या खोया, और चीनी, इसे बनाने के...

Offer chocolate modaks to Bappa on the sixth day of Ganesh Chaturthi; here is the recipe.
गणेश चतुर्थी के छठे दिन बप्पा को लगाएं चॉकलेट मोदक का भोग, जानिए क्या है इसकी रेसिपी (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 18, 2026 at 7:57 PM IST

4 Min Read
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हर साल गणेश चतुर्थी पर आप भगवान गणेश को खुश करने के लिए सादे, पारंपरिक मोदक बनाते हैं. लेकिन इस बार, चॉकलेट मोदक बनाकर उस पारंपरिक स्वाद को एक नया ट्विस्ट दें. यकीन मानिए, बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को ये बहुत पसंद आएंगे. कल (19 सितंबर) गणेश चतुर्थी का छठा दिन है, इस दिन पारंपरिक रूप से उकडीचे मोदक (भाप में पके मोदक) बनाए जाते हैं और भगवान को चढ़ाए जाते हैं. लेकिन, आप इसमें चॉकलेट शामिल करके इस भोग को खास और चॉकलेटी बना सकते हैं. यहां चॉकलेट मोदक बनाने की रेसिपी और तरीका दिया गया है...

चॉकलेट मोदक रेसिपी
घर पर चॉकलेट मोदक बनाने के लिए, आपको बस पारंपरिक तरीका अपनाना है और चॉकलेट का नया फ़्लेवर मिलाना है.

  • रेसिपी नीचे दी गई है
  • सामग्री
  • 2 कप डार्क या मिल्क चॉकलेट
  • आधा कप गाढ़ा दूध
  • 1 कप सूखा नारियल (सूखा नारियल)
  • 3-4 कटे हुए बादाम
  • 3-4 कटे हुए काजू
  • 2-3 कटे हुए पिस्ता
  • 1-2 चम्मच इलायची पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच घी
  • स्वादानुसार चीनी या पिसी हुई चीनी (ऑप्शनल)

बनाने की विधि

  • घर पर चॉकलेट मोदक बनाना बहुत आसान है. आपको पारंपरिक मोदक बनाने जैसी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ये कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाएंगे. चॉकलेट मोदक बनाने के लिए, सबसे पहले स्टोव पर एक नॉन-स्टिक पैन गरम करें. 1 कप सूखा नारियल (डेसिकेटेड कोकोनट) लें और इसे धीमी आंच पर कम से कम 2-3 मिनट तक भूनें. जब नारियल अच्छी तरह भुन जाए, तो इसे एक अलग कटोरे में निकाल लें और अलग रख दें.
  • इसके बाद, चॉकलेट को पिघला लें. एक पैन में थोड़ा पानी डालें, उसके ऊपर स्टील का कटोरा रखें और कटोरे में चॉकलेट डाल दें. चॉकलेट को धीरे-धीरे पिघलने दें. अगर आप चाहें तो ओवन में भी चॉकलेट पिघला सकते हैं. जब चॉकलेट पिघलने लगे, तो उसमें कंडेंस्ड मिल्क मिला दें. सब कुछ अच्छी तरह मिलाएं और आंच बंद कर दें.
  • मोदक का मिश्रण तैयार करने के लिए, पिघली हुई चॉकलेट, नारियल, 3-4 कटे हुए बादाम, 3-4 काजू और 2-3 पिस्ता मिलाएं. फिर, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालें और चम्मच से अच्छी तरह मिलाएं. अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है, तो आप चीनी या पिसी हुई चीनी भी मिला सकते हैं.

जरूरी बात
ध्यान रहे कि मोदक का मिश्रण गाढ़ा और आटे जैसा होना चाहिए. इसके बाद, मोदक के सांचे लें और उनके अंदर थोड़ा घी लगा लें. मिश्रण का थोड़ा सा हिस्सा लें (एक मोदक के लिए काफी) और उसे सांचे में अच्छी तरह दबाकर भरें. इसी तरह सारे मोदक तैयार कर लें. सावधानी से एक-एक करके उन्हें सांचे से निकालें और एक प्लेट में सजा लें. आपके गणेश चतुर्थी स्पेशल चॉकलेट मोदक अब तैयार हैं.

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