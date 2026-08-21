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स्तनपान से जुड़ी कई हर बात नहीं होती है सच, यहां 6 मिथक हैं जिन पर आपको विश्वास करना बंद कर देना चाहिए

ब्रेस्टफीडिंग से जुड़ी हर बात सच नहीं होती. यह खबर 6 आम गलतफहमियों के बारे में बताता है जिनसे नई माताओं को परेशानी हो सकती...

Not everything associated with breastfeeding is true; here are 6 myths you should stop believing.
, यहां 6 मिथक हैं जिन पर आपको विश्वास करना बंद कर देना चाहिए (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 21, 2026 at 5:52 PM IST

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जब कोई महिला पहली बार मां बनती है, तो बहुत से लोग अपनी आजमाई हुई सलाह देते हैं. इनमें से कुछ सुझाव सच में काम के होते हैं, तो कुछ पुराने या गलत विश्वासों पर आधारित होते हैं जिन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर है. महिलाएं अक्सर इन अलग-अलग सलाहों की बौछार से कन्फ्यूज हो जाती हैं. ऐसे में, एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर किसी का अनुभव अलग होता है. इसलिए, जो तरीका किसी और के लिए काम कर गया हो, जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी सही हो. इस खबर में, डॉ. अर्चना कंकाल छह आम गलतफहमियों के बारे में बता रही हैं जिनसे नई माताओं को परेशानी हो सकती है...

डॉ. अर्चना कंकल पुणे में रहने वाली एक बहुत जानी-मानी और अनुभवी सीनियर गाइनेकोलॉजिस्ट और ऑब्सटेट्रिशियन हैं. वह अभी पुणे के नगर रोड पर 'मॉमस्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल्स' (मणिपाल हॉस्पिटल्स नेटवर्क का हिस्सा) में डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही हैं

क्या ब्रेस्टफीडिंग आसान है?
डॉ. अर्चना कंकाल का कहना है कि यह एक आम गलतफहमी है कि ब्रेस्टफीडिंग हमेशा आसानी से हो जाती है। इसे लंबे समय से एक नैचुरल प्रक्रिया माना जाता रहा है (जिसका मतलब है कि हर मां आसानी से अपने बच्चे को ब्रेस्टफीडिंग करा सकती है) लेकिन असलियत यह है कि सही तालमेल और सही तरीके से लैच (बच्चे का मुंह सही ढंग से स्तन से जुड़ना) करने के लिए अक्सर प्रैक्टिस, सपोर्ट और सब्र की जरूरत होती है. ब्रेस्टफीडिंग मां और बच्चे के बीच बॉन्डिंग का समय भी होता है। कभी-कभी, सही लय पाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक बार जब वह जुड़ाव और आराम का एहसास बन जाता है, तो सब कुछ नेचुरली होने लगता है.

अगर ब्रेस्ट का साइज छोटा हो, तो ब्रेस्टफीडिंग मुश्किल हो सकती है?
डॉ. अर्चना कंकाल के अनुसार, यह सोचना गलत है कि छोटे ब्रेस्ट वाली महिलाएं ब्रेस्टफीडिंग नहीं करा सकतीं. ब्रेस्ट के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रेस्टफीडिंग पूरी तरह से मुमकिन है. ब्रेस्ट मिल्क बनने की क्षमता शरीर के हार्मोन पर निर्भर करती है और इसका ब्रेस्ट के साइज से कोई लेना-देना नहीं है. दूध की सप्लाई इस बात पर निर्भर करती है कि बच्चे को कितनी जरूरत है और बच्चा कितनी अच्छी तरह से ब्रेस्ट से जुड़कर दूध पीता है. छोटे ब्रेस्ट वाली महिलाएं भी बड़े ब्रेस्ट वाली महिलाओं जितना ही दूध बना सकती हैं.

फॉर्मूला मिल्क ब्रेस्ट मिल्क की जगह ले सकता है?
ऐसा कहा जाता है कि मां का दूध नवजात शिशु के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व देता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कुदरती तौर पर बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बना होता है. जब सिर्फ ब्रेस्टफीडिंग से बच्चे की भूख नहीं मिटती, तो फॉर्मूला मिल्क एक मददगार विकल्प हो सकता है. हालांकि, फॉर्मूला मिल्क ब्रेस्ट मिल्क में कुदरती तौर पर पाए जाने वाले खास एंटीबॉडी, हार्मोन और एंजाइम की नकल नहीं कर सकता, और न ही यह बच्चे की इम्यूनिटी और विकास को उसी तरह बढ़ा सकता है जैसे ब्रेस्ट मिल्क करता है.

ब्रेस्टफीडिंग से ब्रेस्ट ढीले हो जाते हैं?
डॉ. अर्चना कंकाल कहती हैं कि यह सोचना कि ब्रेस्टफीडिंग से ब्रेस्ट ढीले हो जाते हैं, एक गलतफहमी है. प्रेग्नेंसी के दौरान ब्रेस्ट में बदलाव होना सामान्य बात है.प्रेग्नेंसी में शरीर का वजन काफी बढ़ जाता है और इसका असर अक्सर ब्रेस्ट पर भी पड़ता है. प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को अक्सर ब्रेस्ट के साइज में बदलाव महसूस होता है. ब्रेस्ट के आकार पर जेनेटिक्स, उम्र और स्मोकिंग जैसी चीजों का असर ब्रेस्टफीडिंग की तुलना में ज्यादा होता है.

बीमार माताओं को ब्रेस्टफीडिंग बंद कर देनी चाहिए?
यह बात सच तो है, लेकिन यह सामान्य सर्दी-जुकाम या हल्के बुखार पर लागू नहीं होती है. ज्यादातर सामान्य बीमारियों में मां को ब्रेस्टफीडिंग बंद करने की जरूरत नहीं होती है. असल में, स्टडीज से पता चलता है कि इस दौरान ब्रेस्ट मिल्क के जरिए बच्चे तक पहुंचने वाले एंटीबॉडीज बच्चे को बीमारी से बचाने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, बहुत ज्यादा फैलने वाली या जानलेवा बीमारियों के मामलों में सावधानी बरतना और डॉक्टर की देखरेख में आगे बढ़ना जरूरी है.

क्या ब्रेस्टफीडिंग के दौरान सिर्फ सादा खाना ही खाना चाहिए?
डॉ. अर्चना कंकाल के मुताबिक, यह एक गलतफहमी है कि ब्रेस्टफीडिंग के दौरान सिर्फ सादा खाना ही खाना चाहिए. बाकी लोगों की तरह, ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली माताओं को भी संतुलित आहार लेना चाहिए. आम तौर पर, खान-पान की आदतों में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं होती. बच्चे मां के पेट में रहते हुए ही मां की खाने की पसंद से परिचित हो जाते हैं. अगर मां को लगता है कि उसका बच्चा उसके खाए किसी खास खाने पर प्रतिक्रिया दे रहा है, तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना सबसे अच्छा है.

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