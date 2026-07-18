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अब डाइटिंग करने या जिम जाने की जरूरत नहीं! रोजाना इन 6 नियमों का पालन करके आसानी से कम कर सकते हैं वजन

वजन घटाने और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए छह खास आदतें जरूरी हैं. जब ये आदतें एक साथ काम करती हैं, वेट लॉस करना बेहद आसान...

No need to diet or go to the gym anymore! You can easily lose weight by following these 6 rules daily.
रोजाना इन 6 नियमों का पालन करके आसानी से कम कर सकते हैं वजन (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 18, 2026 at 7:22 PM IST

4 Min Read
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हर कोई फिट और स्लिम दिखना चाहता है. इसके लिए लोग अक्सर बैलेंस्ड डाइट और एक्सरसाइज रूटीन अपनाते हैं. कुछ लोग बहुत ध्यान से अपनी डाइट को मापते हैं, तो कुछ अपनी डाइट को लेकर कड़े नियम बनाते हैं. कई लोग यह भी मानते हैं कि फिटनेस का मतलब सिर्फ सख्त डाइटिंग और घंटों जिम में वर्कआउट करना है. हालांकि, मशहूर फिटनेस कोच और 'क्वाड फिटनेस' के को-फाउंडर राज गणपत का कहना है कि हेल्दी और लंबे समय तक चलने वाले वेट लॉस के लिए सिर्फ यही जरूरी नहीं है. इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में, 'स्लो बर्न मेथड' के फाउंडर ने छह जरूरी टिप्स शेयर किए हैं जो वजन घटाने और फिटनेस बनाए रखने में आपकी मदद कर सकते हैं. आइए, उन पर एक नजर डालते हैं...

इन नियमों का पालन करने से हो सकता है वजन कम

पौष्टिक भोजन: वजन घटाने के लिए आपको भूखा रहने की जरूरत नहीं है. इसके बजाय, यह पक्का करें कि आपकी रोजाना की डाइट में प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में हों. राज गणपत सलाह देते हैं कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट (जैसे मैदा, चीनी, स्टार्च और अनहेल्दी फैट) का सेवन जितना हो सके, उतना कम करें.

कैलोरी कम करें: जानकारों का कहना है कि अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो आपकी डाइट में कैलोरी की मात्रा बहुत जरूरी है. वे चेतावनी देते हैं कि अगर आप रोजाना जितनी कैलोरी बर्न करते हैं, उससे ज्यादा कैलोरी लेते हैं, तो बची हुई कैलोरी फैट में बदल जाती है. इससे शरीर में फैट जमा होने लगता है और धीरे-धीरे वजन बढ़ने लगता है. इसलिए, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी रोजाना की कैलोरी की मात्रा 30 प्रतिशत कम कर लें. मायोक्लिनिक का कहना है कि यदि आप कम कैलोरी खाते हैं और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से अधिक कैलोरी खर्च करते हैं, तो आपका वजन कम होगा.

No need to diet or go to the gym anymore! You can easily lose weight by following these 6 rules daily.
अब डाइटिंग करने या जिम जाने की जरूरत नहीं (GETTY IMAGES)

पेट भरकर खाने से थोड़ा कम खाना: कई लोग तब तक खाते हैं जब तक उनका पेट पूरी तरह भर न जाए. लेकिन, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उन्हें अपने शरीर की बर्न होने वाली कैलोरी से कम कैलोरी लेनी चाहिए. ऐसा करने के लिए, पेट पूरी तरह भरने का एहसास होने से पहले ही खाना बंद कर देना चाहिए. कभी-कभी थोड़ी भूख महसूस करने की आदत डालना भी फायदेमंद हो सकता है.

दिन भर एक्टिव रहना: सिर्फ एक घंटे वर्कआउट करना और बाकी समय कोई एक्टिविटी न करना फायदेमंद नहीं है. पूरे दिन शरीर को एक्टिव रखना जरूरी है और इसके लिए पैदल चलना सबसे अच्छा और आसान तरीका है. नियमित रूप से पैदल चलने से शरीर को ज्यादा कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है.

No need to diet or go to the gym anymore! You can easily lose weight by following these 6 rules daily.
अब डाइटिंग करने या जिम जाने की जरूरत नहीं (GETTY IMAGES)

नियमित व्यायाम: वजन कम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत वाले वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है. हफ्ते में 3 से 5 दिन नियमित रूप से व्यायाम करना काफी है. मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाले व्यायामों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए.

स्ट्रेस को मैनेज करना: मानसिक तनाव वजन बढ़ने का एक बड़ा कारण है. ज्यादा तनाव से हार्मोन में उतार-चढ़ाव होता है, जिससे ज्यादा खाने की आदत पड़ सकती है. इसलिए, मेडिटेशन या अपनी पसंद की गतिविधियों में शामिल होकर तनाव कम करना जरूरी है.

पूरी नींद लेना: अच्छी डाइट और एक्सरसाइज़ की तरह ही नींद भी बहुत जरूरी है. रोजाना कम से कम 7 घंटे की अच्छी नींद लेने से शरीर को ठीक से रिकवर होने में मदद मिलती है. इससे मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और वजन घटाना आसान हो जाता है.

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