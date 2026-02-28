आप कितने भी गरीब क्यों न हों, इन चार चीजों को तुरंत अपने घर से बाहर फेंक दें, जानिए क्या?
Published : February 28, 2026 at 7:14 PM IST
हम रोजमर्रा की कई चीजों का बिना सोचे-समझे इस्तेमाल करते हैं. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्हें समय पर बदलना सेहत के लिए बहुत जरूरी है. कुछ चीजों में समय के साथ बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जबकि कुछ अपना असर खो देती हैं. इन चीजों को समय पर बदलना साफ-सफाई बनाए रखने और बीमारी से बचने के लिए बहुत जरूरी है. आप कितने भी गरीब क्यों न हों, आपको अपने घर से इन चार चीजों को जरूर फेंक देना चाहिए या बदल देना चाहिए. तो, चलिए आपको रोजमर्रा की इन चार चीजों के बारे में बताते हैं, जिन्हें अगर समय पर न बदला जाए, तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं...
टूटे या चटके हुए बर्तन
लोग अक्सर थोड़े फटे या चिपके हुए बर्तन इस्तेमाल करते हैं, यह सोचकर कि वे अभी भी काम के हैं. उनमें खाना रखा जा सकता है, और उन्हें बदलने की परेशानी उठाने से बेहतर है कि बस काम चला लिया जाए. हालांकि, टूटे या चटके हुए बर्तन जितने खराब दिखते हैं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं. हेल्थ और सेफ्टी के नज़रिए से, टूटे या चटके हुए बर्तन बैक्टीरिया के पनपने की जगह होते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि बर्तनों में दरारें बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद कर सकती हैं. अच्छी तरह धोने पर भी इन जगहों पर फंसे जर्म्स पूरी तरह से नहीं निकल पाते हैं. समय के साथ, इससे खाना खराब होने और बीमारी का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा, माइक्रोवेव या डिशवॉशर में गर्मी दरारों को और खराब कर सकती है, जिससे इस्तेमाल के दौरान टूट-फूट हो सकती है.
इसमें फिजिकल रिस्क भी है. टूटी हुई प्लेट का तेज किनारा आपके हाथ या होंठ को काट सकता है. कट लगने पर मेडिकल ट्रीटमेंट में नए कटोरे से ज्यादा खर्च आएगा. अगर कोई डिश खराब हो जाए, तो उसे फेंक देना ही बेहतर है. आपकी हेल्थ और सेफ्टी छोटी-मोटी बचत से ज्यादा कीमती है.
फफूंदी लगे या दाग लगे तकिए
तकियों पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि वे तकिए के कवर से ढके होते हैं. लेकिन, समय के साथ, वे पसीना, तेल, लार और धूल के कण सोख लेते हैं. अगर आपको पीलेपन, गहरे दाग या सीलन वाली बदबू दिखे, तो यह फफूंदी या बैक्टीरिया के बढ़ने का संकेत हो सकता है. खराब तकिए पर सोने से एलर्जी, स्किन में जलन, सांस की दिक्कतें और नींद की क्वालिटी खराब हो सकती है. अस्थमा या सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, असर और भी बुरे हो सकते हैं. तकिया ऐसी चीज है जिसे आप हर रात 6-8 घंटे इस्तेमाल करते हैं. अगर यह गंदा है, तो यह सीधे आपकी हेल्थ पर असर डालता है. इसे बदलना भले ही महंगा लगे, लेकिन यह असल में एक हेल्थ इन्वेस्टमेंट है.
एक्सपायर हो चुके पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और दवाएं
बहुत से लोग एक्सपायर हो चुके कॉस्मेटिक्स, स्किनकेयर प्रोडक्ट्स या दवाएं इसलिए रखते हैं क्योंकि वे फिर भी अच्छे दिखते हैं. लेकिन यह एक बड़ी गलती हो सकती है. एक्सपायर हो चुकी दवाएं बेअसर और असुरक्षित होती हैं. पुरानी दवाएं लेने से सही इलाज में देरी हो सकती है या अचानक साइड इफेक्ट हो सकते हैं. इसी तरह, पुराने कॉस्मेटिक्स और स्किनकेयर प्रोडक्ट्स में बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिससे स्किन इन्फेक्शन, रैशेज या ब्रेकआउट हो सकते हैं.
इसलिए, एक्सपायरी डेट रेगुलर चेक करें. अगर कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की सुरक्षित अवधि पार कर चुका है, तो उसे फेंक दें. थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपनी सेहत से कभी समझौता नहीं करना चाहिए.
खराब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट
खराब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सिर्फ परेशानी ही नहीं देते हैं, ये खतरनाक भी हो सकते हैं. घिसे हुए तार, खुले तार, ज्यादा गरम प्लग, या टिमटिमाते डिवाइस से बिजली का झटका लगने या आग लगने का खतरा बढ़ सकता है.
कुछ लोग खराब इलेक्ट्रॉनिक्स से "काम चलाने" की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें रिपेयर या बदलना बहुत महंगा है. लेकिन घर में आग लगना या बिजली का झटका लगना, फाइनेंशियली और इमोशनली, दोनों तरह से बहुत बुरा होगा. अगर किसी अप्लायंस में खराबी के साफ निशान दिख रहे हैं और उसे ठीक से ठीक नहीं किया जा सकता, तो उसे फेंक देना ज्यादा सुरक्षित है.