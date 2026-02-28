ETV Bharat / lifestyle

आप कितने भी गरीब क्यों न हों, इन चार चीजों को तुरंत अपने घर से बाहर फेंक दें, जानिए क्या?

आप कितने भी गरीब क्यों न हों, इन चार चीजों को तुरंत अपने घर से बाहर फेंक दें, जानिए क्या? ( GETTY IMAGES )