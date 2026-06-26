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नवविवाहित जोड़ों को हेल्दी शादी और रिलेशनशिप के लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए

खाली कैनवस पर एक सुंदर पेंटिंग बनाने के लिए, कलाकार को सही रंगों और ब्रश का चुनाव करना होता है. शादीशुदा जिंदगी भी एक खाली कैनवस की तरह होती है, जिसे पति-पत्नी मिलकर अपने अनुभवों, भावनाओं और आपसी समझ के रंगों से भरते हैं. कला की तरह ही, इस खूबसूरत सफर को सच में पूरा करने के लिए कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना चाहिए. रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर नए शादीशुदा जोड़े अपने सपनों के मुताबिक भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उनके बीच अच्छा तालमेल और आपसी समझ होना बहुत जरूरी है. ऐसा करने के लिए, नए जोड़ों को कुछ खास बातों पर ध्यान देना चाहिए, इस खबर में जानिए वे कौन सी खास बाते हैं...