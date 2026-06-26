नवविवाहित जोड़ों को हेल्दी शादी और रिलेशनशिप के लिए इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए
खुलकर बातचीत करना, एक-दूसरे के लिए समय निकालना और छोटी-छोटी चीजों की कद्र करना, कपल्स के बीच एक हेल्दी और मजबूत रिश्ता बनाने के लिए...
Published : June 26, 2026 at 6:04 PM IST
खाली कैनवस पर एक सुंदर पेंटिंग बनाने के लिए, कलाकार को सही रंगों और ब्रश का चुनाव करना होता है. शादीशुदा जिंदगी भी एक खाली कैनवस की तरह होती है, जिसे पति-पत्नी मिलकर अपने अनुभवों, भावनाओं और आपसी समझ के रंगों से भरते हैं. कला की तरह ही, इस खूबसूरत सफर को सच में पूरा करने के लिए कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना चाहिए. रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर नए शादीशुदा जोड़े अपने सपनों के मुताबिक भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उनके बीच अच्छा तालमेल और आपसी समझ होना बहुत जरूरी है. ऐसा करने के लिए, नए जोड़ों को कुछ खास बातों पर ध्यान देना चाहिए, इस खबर में जानिए वे कौन सी खास बाते हैं...
हेल्दी शादीशुदा जिंदगी के लिए इन बातों का ध्यान रखें
- एक-दूसरे से खुलकर बातचीत करना: नए शादीशुदा जोड़ों के लिए अपनी भावनाएं खुलकर और ईमानदारी से बताना बहुत जरूरी है. आपको हर दिन कुछ समय निकालकर एक-दूसरे के साथ अपनी रोजमर्रा की बातें, अनुभव, खुशियां और चिंताएं साझा करनी चाहिए. ऐसा करने से आपके पार्टनर को लगता है कि उन्हें समझा और सम्मान दिया जा रहा है, जिससे एक मजबूत और अच्छे रिश्ते की नींव पड़ती है.
- फाइनेंशियल गोल तय करना: एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि आर्थिक लक्ष्यों पर चर्चा करें और मिलकर योजनाएं बनाएं. अगर दोनों पार्टनर को बजट, बचत और खर्चों के बारे में साफ जानकारी हो, तो भविष्य में पैसों को लेकर होने वाले झगड़ों से बचा जा सकता है. इसे आसान बनाने के लिए, महीने में एक दिन बजट की समीक्षा करने के लिए 'फाइनेंशियल डिस्कशन डे' तय किया जा सकता है.
- घर को सुकून की जगह बनाना: एक्सपर्ट्स घर को सुंदर बनाने पर ध्यान देने की सलाह देते हैं. घर की सजावट में दोनों जीवनसाथियों की पसंद और विचारों की झलक मिलनी चाहिए. घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाना (ऐसा माहौल जो काम से लौटने पर सारी थकान मिटा दे) मन को खुश और शांत रखेगा.
- डेट नाइट प्लान करें: विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आप दोनों को महीने में कम से कम एक दिन साथ में बाहर जाने की आदत बनानी चाहिए. हर महीने के आखिरी रविवार को या किसी और दिन किसी रेस्टोरेंट में जाएं और बातचीत करते हुए मजेदार डिनर का आनंद लें. साथ ही, आप जहां जाते हैं, वहां भी अक्सर जाएं. उनका कहना है कि इससे आपको रोजमर्रा की दिनचर्या से बाहर निकलने में मदद मिलेगी.
- अपने जीवनसाथी के दोस्तों को बुलाएं: एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि आप अपने जीवनसाथी के दोस्तों के बारे में जानें. वे उनके दोस्तों के ग्रुप को घर पर बुलाने और उनकी मेहमाननवाजी करने का सुझाव देते हैं. इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपका जीवनसाथी किस माहौल में बड़ा हुआ है और वे दोस्ती और रिश्तों को कितनी अहमियत देते हैं. उनका कहना है कि इससे पति-पत्नी के बीच का रिश्ता मजबूत होगा.
- प्यार भरा संदेश: कोई पौधा तभी हरा-भरा रहता है जब उसे रोज पानी दिया जाए, वरना वह मुरझा जाता है. इसी तरह, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि शादी के रिश्ते को मजबूत और जीवंत बनाए रखने के लिए खास देखभाल की जरूरत होती है, वरना, समय के साथ यह रिश्ता कमजोर पड़ सकता है. ऐसी स्थिति को आने से रोकने चाहिए. इस संदर्भ में, जन्मदिन या सालगिरह पर सरप्राइज गिफ्ट देना, दिल से निकले संदेश भेजना और कभी-कभी अपने पार्टनर के सहयोग, काबिलियत और सुंदरता की तारीफ करना जैसे प्यार भरे काम भावनात्मक रिश्ते को मजबूत बनाते हैं.
- भविष्य के लक्ष्यों के लिए एक जॉइंट प्लान बनाएं: एक्सपर्ट्स का कहना है कि भविष्य के लक्ष्यों के बारे में साफ समझ और आम सहमति होनी चाहिए. एक्सपर्ट्स करियर की उम्मीदों, बच्चों के प्लान, लाइफस्टाइल के चुनाव और दूसरी बातों पर चर्चा करने का सुझाव देते हैं ताकि एक ऐसा कॉमन प्लान बनाया जा सके जिससे दोनों पार्टनर एक साथ आगे बढ़ सकें.
- मतभेदों को बहस में न बदलने दें: छोटी-मोटी अनबन शादीशुदा जिंदगी का एक आम हिस्सा है. हालांकि, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि इन्हें बहस में न बदलने दें जिससे रिश्ते में दरार आ सकती है. इसके बजाय, वे आपसी सहमति से और आपसी सहमति से अनबन को सुलझाने पर ध्यान देने की सलाह देते हैं. वे कहते हैं कि एक-दूसरे को दुश्मन के बजाय टीममेट के तौर पर देखने से हल ढूंढना आसान हो जाता है.
- घर की जिम्मेदारियों को शेयर करना: एक्सपर्ट्स का कहना है कि पति-पत्नी दोनों के लिए घर के काम और परिवार की जिम्मेदारियों को शेयर करना बहुत जरूरी है. इस तरह काम का बंटवारा और आपसी सहयोग, जैसे एक खाना बनाए और दूसरा बर्तन धोए, और दोनों मिलकर घर की सफाई करें, इससे न सिर्फ स्ट्रेस कम होता है बल्कि रिश्ता भी मजबूत होता है.
- अपनी हॉबीज को बढ़ावा दें: एक्सपर्ट्स का कहना है कि शादी के बाद कपल्स को अपनी पर्सनल हॉबीज और इंटरेस्ट छोड़ने की जरूरत नहीं है. उनका कहना है कि किताबें पढ़ना, म्यूजिक सीखना, दोस्तों से मिलना और पसंदीदा गेम खेलना, ये सभी मजेदार हो सकते हैं. इसलिए, अपने जीवनसाथी को उनकी हॉबी को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ावा देना सही रहता है.