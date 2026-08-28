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नया चावल बनाम पुराना चावल: स्वाद, खुशबू और रोजाना इस्तेमाल के हिसाब से कौन सा बेहतर है?

नया चावल बनाम पुराना चावल: स्वाद, खुशबू और रोजाना इस्तेमाल के हिसाब से कौन सा बेहतर है? ( GETTY IMAGES )

पुराने चावल पुराने चावल वो होते हैं जिन्हें कटाई के बाद कई महीनों या वर्षों तक भंडारित रखा जाता है. ताजे चावल के विपरीत, पुराने चावल की रासायनिक संरचना में समय के साथ बदलाव आते हैं. ये बदलाव इसके पकने, बनावट, स्वाद और स्वास्थ्य गुणों को प्रभावित करते हैं. इसलिए, घरों, होटलों और रेस्तरां में पुराने चावल को प्राथमिकता दी जाती है.

हालांकि नया चावल कुछ डिश के लिए अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा नमी के कारण इसके दाने अक्सर आपस में चिपक जाते हैं, इसलिए यह उन रेसिपी के लिए उतना अच्छा नहीं होता जिनमें दाने अलग-अलग रहने चाहिए.

'नया चावल' क्या है? 'नया चावल' का मतलब है कटाई के कुछ समय बाद (आमतौर पर प्रोसेसिंग के कुछ महीनों के भीतर) खाया जाने वाला चावल. इसमें नमी ज्यादा होती है, जिससे यह जल्दी पक जाता है और नरम व चिपचिपा हो जाता है.

भारतीय रसोई में चावल एक मुख्य चीज है, लेकिन सही चावल चुनने का मतलब सिर्फ सोना मसूरी या बासमती जैसी किस्मों में से किसी एक को चुनना नहीं है. एक जरूरी बात जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता, वह है चावल की उम्र, यानी, क्या उसे हाल ही में काटा गया है (नया चावल) या लंबे समय तक स्टोर करके रखा गया है (पुराना चावल). यह फर्क चावल के स्वाद, बनावट, पचने की क्षमता और आपकी सेहत पर भी काफी असर डालता है. आइए, पुराने और नए चावल के बीच के अंतर को समझें और जानें कि रोजाना के खाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प किसे चुनें...

चावल के पुराने होने पर नमी की मात्रा कम हो जाती है. स्टार्च के टूटने और पकने के बाद, चावल के दाने सख्त हो जाते हैं और चावल चिपचिपा नही होता है. यही कारण है कि बिरयानी, फ्राइड राइस और पुलाव बनाते समय पुराने चावल को प्राथमिकता दी जाती है.

पुराने चावल का स्वाद बेहतर होता है

जब चावल को स्टोर किया जाता है, तो उसमें कई तरह के नेचुरल केमिकल और फिजिकल रिएक्शन होते हैं, जिससे उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है. जहां नए चावल का स्वाद फीका हो सकता है, वहीं पुराने चावल से बना खाना बहुत स्वादिष्ट होता है. लोग पुराने चावल को उनकी अच्छी खुशबू और सूखे टेक्सचर की वजह से पसंद करते हैं.

इसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है

न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि स्टोर करके रखे गए चावल सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं क्योंकि इनमें 'रेसिस्टेंट स्टार्च' की मात्रा ज्यादा होती है. रेसिस्टेंट स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो पाचन तंत्र में पूरी तरह से नहीं टूटता, जिससे ब्लडस्ट्रीम में ग्लूकोज धीरे-धीरे रिलीज होता है. इसलिए, स्टोर किए गए चावल डायबिटीज वाले लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं. पुराने चावल ताजे चावल की तुलना में ब्लड शुगर के उतार-चढ़ाव को बेहतर ढंग से कंट्रोल करते हैं.

चावल को लंबे समय तक स्टोर करने के कई फायदे हैं. नमी कम होने से चावल जल्दी खराब नहीं होते, कीड़ों से बचाव होता है और माइक्रोबियल ग्रोथ रुकती है. इसके उलट, गर्म और उमस भरे मौसम में ताजे चावल जल्दी खराब हो जाते हैं. इन्हीं वजहों से, पुराने चावलों को ज्यादा हेल्दी और स्वादिष्ट माना जाता है.

जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में छपी एक स्टडी के अनुसार, नए चावल की तुलना में पुराने चावल में नमी कम होती है और रेसिस्टेंट स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है. पकने पर इसका स्वाद भी बेहतर होता है. इससे चावल की बर्बादी कम होती है और उसका रूप-रंग और बनावट बेहतर होती है, साथ ही उसका स्वाद भी बढ़ जाता है.