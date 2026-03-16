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वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में अब यात्रियों को दी जा रही हैं नई रंगीन बेडशीट-कंबल, देखें वीडियो

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में अब यात्रियों को दी जा रही हैं नई रंगीन बेडशीट-कंबल, देखें वीडियो ( Oindrila Dutta (INSTAGRAM) )