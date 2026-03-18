बहुत ज्यादा पके या सड़े हुए टमाटरों को भूलकर भी न फेंकें, जानिए इसके पीछे की वजह
टमाटर के खराब होने पर भी उसके अंदर के बीज अक्सर सुरक्षित और हेल्दी रहते हैं, ऐसे में अगर टमाटर खराब हो जाए, तो फेंके
Published : March 18, 2026 at 7:49 PM IST
नरम, अधिक पके और सड़े हुए टमाटरों को आमतौर पर रसोई का कचरा मानकर फेंक दिया जाता है. इन टमाटरों को बेकार समझा जाता है. लेकिन, विशेषज्ञ बताते हैं कि खराब और सड़े हुए टमाटरों को फेंकने के बजाय, आप उनसे घर पर ही नए और जैविक टमाटर उगा सकते हैं. इसके अलावा, इन सड़े हुए टमाटरों का उपयोग बगीचे के लिए खाद बनाने या घर की सफाई करने के लिए भी किया जा सकता है. यह बेकार टमाटर आपके घर और बगीचे में कई तरह से काम आ सकते हैं.
दरअसल, टमाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेचुरल एसिड, विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो फल के बहुत ज्यादा पक जाने पर भी उसमें मौजूद रहते हैं. उन्हें तुरंत फेंक देने के बजाय, इन टमाटरों को अक्सर रचनात्मक और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसा करके, घर-परिवार खाने की बर्बादी को कम कर सकते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं.
इस तरह सड़े हुए टमाटरों को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं
- सड़े हुए टमाटरों को दोबारा इस्तेमाल करने का एक सबसे अच्छा तरीका उन्हें पौधों के लिए फर्टिलाइजर में बदलना है. टमाटर में पोटैशियम, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मिट्टी की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं.
- जब कम्पोस्ट में मिलाया जाता है या गार्डन की मिट्टी में दबाया जाता है, तो सड़ते हुए टमाटर धीरे-धीरे ये न्यूट्रिएंट्स छोड़ते हैं. यह प्रोसेस मिट्टी को उपजाऊ बनाने और पौधों की ग्रोथ में मदद करता है.
- इसके लिए अधिक पके या खराब टमाटरों को सीधे कम्पोस्ट बिन में डाल दें, जहां माइक्रोऑर्गेनाइज्म उन्हें तोड़कर पोषक तत्वों से भरपूर कम्पोस्ट में बदल देते हैं. बाद में इस कम्पोस्ट का इस्तेमाल बागों या गमलों में उगाए जाने वाले पौधों के लिए मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है.
इस तरह उगा सकते हैं टमाटर का पौधा
मेटल सरफेस की नेचुरल सफाई
टमाटर में नेचुरल एसिड होते हैं, जिनमें साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड शामिल हैं, जो कुछ मेटल की सतहों से दाग और ऑक्सीडेशन हटाने में मदद कर सकते हैं. ज्यादा पके टमाटर का इस्तेमाल इन चीजों के लिए हल्के नेचुरल क्लीनर के तौर पर किया जा सकता है...
- तांबे के बर्तन
- पीतल की चीजें
- खराब हो चुके मेटल के बर्तन
टमाटर के गूदे में मौजूद नेचुरल एसिड और एंटीऑक्सीडेंट (जैसे लाइकोपीन) मेटल सरफेस पर ऑक्सीकरण के कारण होने वाले कालेपन, दाग-धब्बों और रंग बदलने की समस्या को कम करने में असरदार होते हैं. इसके लिए, एक टमाटर काटें और उसे सीधे धातु पर रगड़ें, या उसका गूदा लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फिर, पानी से धोकर सुखा लें.