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Navratri 2026: व्रत के दौरान सेंधा नमक का ही क्यों किया जाता है इस्तेमाल, एक्सपर्ट से जानें जवाब

Navratri 2026: व्रत के दौरान सेंधा नमक का ही क्यों किया जाता है इस्तेमाल, एक्सपर्ट से जानें जवाब ( GETTY IMAGES )

शारादीय नवरात्रि 2026 का आगमन न केवल त्योहार का माहौल लाता है, बल्कि हमारे खान-पान की आदतों में भी कई बदलाव लाता है. इन नौ दिनों के दौरान, ज्यादातर लोग सात्विक भोजन करते हैं, यानी ऐसा भोजन जिसमें प्याज, लहसुन, मांस और अंडे शामिल नहीं होते हैं इसके अलावा, आम सफेद नमक की जगह लोग सेंधा नमक (Rock Salt) का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में, क्या आपने कभी सोचा है कि सफेद नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आइए जानते हैं...

जयपुर के CK बिड़ला हॉस्पिटल में सीनियर डायटीशियन डॉ. दिव्या जैन का कहना है कि सेंधा नमक, जिसे हिमालयन क्रिस्टल सॉल्ट भी कहा जाता है, एक तरह का नमक है जो आम तौर पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के हिमालयी पहाड़ों में पाया जाता है. इसे नमक का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है क्योंकि इसमें कोई केमिकल या जहरीले तत्व नहीं होते, समुद्री नमक की तरह, यह शुद्ध और ऑर्गेनिक होता है. जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि रॉक सॉल्ट को 'वेजिटेरियन सॉल्ट' भी कहा जाता है क्योंकि यह समुद्री पानी से नहीं बनता है. जानकारों के अनुसार, सेंधा नमक शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने और pH बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है. ब्लड सर्कुलेशन और मिनरल बैलेंस को बेहतर बनाकर, यह शरीर से हानिकारक मिनरल जमाव और रिफाइंड नमक के अवशेषों को बाहर निकालने में भी मदद करता है.