नवरात्रि 2026: इन मंदिरों के दर्शन से पूरी होती हैं सभी मनोकामनाएं और माता रानी का मिलता है आशीर्वाद
मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान इन मंदिरों के दर्शन करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है...
Published : October 5, 2026 at 6:40 PM IST
रविवार, 11 अक्टूबर से पूरे देश में 'शारदीय नवरात्रि' मनाई जा रही है. इन नौ पवित्र दिनों में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है. भारत में देवी को समर्पित कई दिव्य और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली मंदिर हैं, माना जाता है कि वहां उनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इस रिपोर्ट में हम ऐसे ही आठ खास और चमत्कारी मंदिरों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान इनके दर्शन करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है. वे इस प्रकार हैं...
वैष्णो देवी, कटरा
कटरा के पास त्रिकूट पहाड़ियों में स्थित वैष्णो देवी मंदिर, माता देवी को समर्पित भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है. इस पवित्र मंदिर की यात्रा को ही तीर्थयात्रा का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है. यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, खासकर नवरात्रि के दौरान. यह मंदिर कटरा से पैदल लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है.
इस मंदिर से जुड़ी कहानी इस प्रकार है: माता वैष्णवी की दिव्य महिमा देखकर तांत्रिक भैरव नाथ ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया. उससे बचने के लिएदेवी त्रिकूट पहाड़ियों में एक गुफा में चली गईं. जब भैरव नाथ ने गुफा में घुसने की कोशिश की, तो देवी ने महाकाली का रूप धारण किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया. अपने आखिरी पलों में, भैरव नाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने देवी से माफी मांगी. माता वैष्णो देवी उसे माफ कर एक वरदान भी दिया कि मुख्य मंदिर में पूजा करने के बाद भैरव नाथ के मंदिर में जाए बिना किसी भी भक्त की तीर्थ यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी.
ज्वाला जी, कांगड़ा
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित मां ज्वाला देवी मंदिर, 51 शक्तिपीठों में से एक है. यहां कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि चट्टान से ज्वालाएं निकलती हैं. मान्यता के अनुसार, यह वही जगह है जहां देवी सती की जीभ गिरी थी.
इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी है: कहा जाता है कि जब मुगल बादशाह अकबर को बिना तेल या घी के जलती इस अखंड ज्योति के बारे में पता चला, तो उन्होंने इसे चमत्कार मानने से मना कर दिया. उन्होंने लौ पर पानी डालने का आदेश दिया और उस पर लोहे की प्लेटें रखवाईं, फिर भी आग नहीं बुझी. अपनी गलती का एहसास होने पर, अकबर माफी मांगने के लिए नंगे पैर देवी के मंदिर गए और एक सोने का छत्र चढ़ाया. हालांकि, देवी ने इसे स्वीकार नहीं किया, और यह एक अनजान धातु में बदल गया.
चामुंडा देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा इलाके में स्थित यह मंदिर देवी दुर्गा के उग्र रूप, चामुंडा देवी को समर्पित है. माना जाता है कि देवी ने इसी जगह पर चंड और मुंड नाम के राक्षसों का वध किया था. यहां के खूबसूरत नजारे और भक्तिमय माहौल इसे नवरात्रि की तीर्थयात्रा के लिए एक बेहतरीन जगह बनाते हैं.
दक्षिणेश्वर काली मंदिर, कोलकाता
हुगली नदी के किनारे बसा दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता के सबसे मशहूर आध्यात्मिक स्थलों में से एक है. यह मंदिर देवी काली को समर्पित है और नवरात्रि और दुर्गा पूजा के दौरान शहर का उत्सव भरा माहौल इसे भक्तों और पर्यटकों, दोनों के लिए ही एक आकर्षक जगह बनाता है.
मनसा देवी मंदिर, हरिद्वार
हरिद्वार में बिल्व पर्वत पर स्थित मनसा देवी मंदिर एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है, जहां साल भर श्रद्धालु आते रहते हैं. नवरात्रि के दौरान हरिद्वार में भक्ति का माहौल छा जाता है, क्योंकि तीर्थयात्री विभिन्न मंदिरों में जाते हैं और प्रार्थनाओं और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं.
अंबाजी मंदिर, गुजरात
गुजरात का अंबाजी मंदिर भारत में शक्ति पूजा के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और यह खास तौर पर नवरात्रि के जश्न के लिए मशहूर है. गुजरात अपनी जीवंत गरबा और डांडिया परंपराओं के लिए जाना जाता है, जिससे अंबाजी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन जगह बन जाती है जो नवरात्रि के दौरान भक्ति और संस्कृति, दोनों का अनुभव करना चाहते हैं.
कामाख्या मंदिर, असम
गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर भारत के सबसे महत्वपूर्ण शक्ति मंदिरों में से एक है. इस मंदिर में शक्ति पूजा से जुड़ी खास परंपराएं और रीति-रिवाज हैं, जो इसे कई अन्य देवी मंदिरों से अलग बनाते हैं.
मीनाक्षी अम्मन मंदिर, मदुरै
मदुरै का मीनाक्षी अम्मन मंदिर दक्षिण भारत के सबसे मशहूर मंदिर परिसरों में से एक है. देवी मीनाक्षी को समर्पित यह मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला, रंग-बिरंगी मूर्तियों, धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है.
डिस्क्लेमर: (यह लेख केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. ETV भारत इसकी सटीकता या विश्वसनीयता की पुष्टि नहीं करता है)