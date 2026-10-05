ETV Bharat / lifestyle

नवरात्रि 2026: इन मंदिरों के दर्शन से पूरी होती हैं सभी मनोकामनाएं और माता रानी का मिलता है आशीर्वाद

नवरात्रि 2026: इन मंदिरों के दर्शन से पूरी होती हैं सभी मनोकामनाएं और माता रानी का मिलता है आशीर्वाद ( GETTY IMAGES )

रविवार, 11 अक्टूबर से पूरे देश में 'शारदीय नवरात्रि' मनाई जा रही है. इन नौ पवित्र दिनों में देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है. भारत में देवी को समर्पित कई दिव्य और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली मंदिर हैं, माना जाता है कि वहां उनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इस रिपोर्ट में हम ऐसे ही आठ खास और चमत्कारी मंदिरों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान इनके दर्शन करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है. वे इस प्रकार हैं...