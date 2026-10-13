Navratri 2026: सुबह पूजा करने से पहले चाय या कॉफी पीनी चाहिए या नहीं? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट
नवरात्रि का त्योहार चल रहा है. इस दौरान, व्रत रखने वालों के मन में यह ख्याल जरूर आता होगा कि पूजा से पहले चाय पीनी...
Published : October 13, 2026 at 4:07 PM IST
नवरात्रि का शुभ त्योहार बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है. इस दौरान देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है, पहले दिन शैलपुत्री से शुरुआत होती है और नौवें दिन सिद्धिदात्री के साथ समापन होता है. भक्त पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं और देवी को प्रसन्न करने के लिए कड़ा व्रत रखते हैं. माना जाता है कि जब शरीर की भौतिक जरूरतें कम हो जाती हैं, तो मन में ईश्वर के लिए अधिक स्थान बनता है.
ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि 'व्रत' शब्द का अर्थ ही एक दृढ़ संकल्प है. नवरात्रि का व्रत रखने का मतलब सिर्फ खाने-पीने से परहेज करना नहीं है. यह एक आध्यात्मिक साधना है और शरीर, मन व आत्मा की शुद्धि के लिए लिया गया एक संकल्प है. इसलिए, कई लोग अक्सर सोचते हैं कि क्या पूजा करने से पहले चाय या कॉफी पीनी चाहिए. क्या इनके सेवन से व्रत टूट जाता है? इस रिपोर्ट में इसका जवाब जानें...
क्या पूजा करने से पहले चाय या कॉफी पीनी चाहिए?
पूजा-पाठ करने से पहले चाय या कॉफी पीनी चाहिए या नहीं, यह आपकी निजी मान्यताओं, परंपराओं और पारिवारिक रीति-रिवाजों पर निर्भर करता है. इस मामले में धार्मिक और स्वास्थ्य, दोनों ही नजरिए से अलग-अलग राय हैं.
धार्मिक नजरिए से देखें तो कुछ परंपराओं और परिवारों में व्रत के दौरान चाय या कॉफी पीने की मनाही नहीं होती और लोग इनका सेवन करते भी हैं. वहीं, कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चाय और कॉफी में कैफीन या उत्तेजक तत्व होते हैं. इसलिए, पूरी तरह शुद्ध व्रत के लिए इन्हें सही नहीं माना जाता है.
अगर आप व्रत के दौरान दूध या चीनी वाली चाय पीते हैं, तो कुछ परंपराओं में इसे व्रत के नियमों का उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि इन चीजों की तुलना अनाज या भारी भोजन से की जाती है. दूसरी ओर, कुछ घरों में ब्लैक कॉफी या ब्लैक चाय पीने को व्रत का उल्लंघन नहीं माना जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह सब आपके परिवार की परंपराओं पर निर्भर करता है.
सेहत के नजरिए से, सुबह खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी, सीने में जलन, पेट फूलना, जी मिचलाना या अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं. सुबह कैफीन लेने से शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल कुछ समय के लिए बढ़ सकता है. खाली पेट इसे पीने से घबराहट, कंपन या एंग्जायटी महसूस हो सकती है.
चाय में टैनिन और कॉफी में ऐसे कंपाउंड होते हैं जो शरीर में जरूरी मिनरल्स (जैसे आयरन और कैल्शियम) के अवशोषण में रुकावट डाल सकते हैं, खासकर तब जब इन्हें बिना कुछ खाए लिया जाए. ये दोनों ड्रिंक्स हल्के डाइयूरेटिक की तरह काम करते हैं और आंतों की मांसपेशियों को उत्तेजित करते हैं. अगर आपने पहले पानी नहीं पिया है, तो इससे तुरंत मल त्यागने की इच्छा हो सकती है या चक्कर आ सकते हैं.
जरूरी बात
अगर आप नौ दिन का नवरात्रि व्रत रख रहे हैं, तो सुबह खाली पेट चाय या कॉफी पीने से बचें. इसकी जगह आप नारियल पानी, सादा पानी या नींबू पानी ले सकते हैं. आप ताजे फलों का जूस भी पी सकते हैं. ये चीजे आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखेंगी और पेट को ठंडा रखने में मदद करेंगी. जानकारों का कहना है कि खाली पेट चाय या कॉफी पीने से पेट से जुड़ी कई परेशानियां हो सकती हैं, जिनकी वजह से आपको अपना व्रत तोड़ना पड़ सकता है.
(डिस्क्लेमर: धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई आदि पर आधारित यह लेख केवल पाठकों की जानकारी के लिए है. इससे जुड़ी किसी भी प्रक्रिया को आजमाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है. हमारा मकसद सिर्फ पाठकों को जानकारी देना है, ETV भारत इन तथ्यों की पुष्टि नहीं करता है.)