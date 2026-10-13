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Navratri 2026: सुबह पूजा करने से पहले चाय या कॉफी पीनी चाहिए या नहीं? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

सुबह पूजा करने से पहले चाय या कॉफी पीनी चाहिए या नहीं? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट ( GETTY IMAGES )

नवरात्रि का शुभ त्योहार बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है. इस दौरान देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है, पहले दिन शैलपुत्री से शुरुआत होती है और नौवें दिन सिद्धिदात्री के साथ समापन होता है. भक्त पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं और देवी को प्रसन्न करने के लिए कड़ा व्रत रखते हैं. माना जाता है कि जब शरीर की भौतिक जरूरतें कम हो जाती हैं, तो मन में ईश्वर के लिए अधिक स्थान बनता है.

ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि 'व्रत' शब्द का अर्थ ही एक दृढ़ संकल्प है. नवरात्रि का व्रत रखने का मतलब सिर्फ खाने-पीने से परहेज करना नहीं है. यह एक आध्यात्मिक साधना है और शरीर, मन व आत्मा की शुद्धि के लिए लिया गया एक संकल्प है. इसलिए, कई लोग अक्सर सोचते हैं कि क्या पूजा करने से पहले चाय या कॉफी पीनी चाहिए. क्या इनके सेवन से व्रत टूट जाता है? इस रिपोर्ट में इसका जवाब जानें...