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नवरात्रि 2026: उपवास के दौरान क्या करें और क्या न करें, एक्सपर्ट से जानिए

नवरात्रि 2026: उपवास के दौरान क्या करें और क्या न करें, एक्सपर्ट से जानिए ( GETTY IMAGES )

नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है. इसे पूरे देश में बहुत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. इन नौ दिनों में भक्त देवी के नौ रूपों की पूजा करते हैं, और हर दिन उनके एक खास रूप को समर्पित होता है. यह समय भक्तों को प्रार्थना, उपवास और आत्म-चिंतन के जरिए अपने मन और हृदय को शुद्ध करने का मौका देता है. यह त्योहार नृत्य, संगीत और रंग-बिरंगे पहनावे के जरिए लोगों को एक साथ लाता है, जिसमें गरबा और डांडिया जैसे लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य शामिल होते हैं. यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, जीत हमेशा अच्छाई और सच्चाई की ही होती है.

नवरात्रि एक पवित्र त्योहार है जो धार्मिक सीमाओं से परे है और इंसानियत, आंतरिक शक्ति और सामाजिक एकता का संदेश देता है. यह त्योहार सिर्फ नौ दिनों की पूजा-अर्चना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति को आत्म-चिंतन और खुद को बेहतर बनाने का मौका भी देता है. यही वजह है कि भारत और दुनिया भर में हिंदुओं के लिए यह एक बहुत ही प्रिय और महत्वपूर्ण त्योहार है. नवरात्रि में व्रत रखना एक आम परंपरा है, जिसमें कुछ खास तरह के खाने-पीने से परहेज किया जाता है और कुछ नियमों का पालन किया जाता है. आइए जानते हैं कि इस आध्यात्मिक और मन को शुद्ध करने वाले अनुभव का पूरा लाभ उठाने के लिए नवरात्रि के व्रत के दौरान क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए...