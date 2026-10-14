नवरात्रि 2026: उपवास के दौरान क्या करें और क्या न करें, एक्सपर्ट से जानिए
नवरात्रि के व्रत के नियम इलाके और लोगों के रीति-रिवाजों के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं. इसलिए, अपनी मान्यताओं और मूल्यों के अनुसार रीति-रिवाजों...
Published : October 14, 2026 at 3:13 PM IST
नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है. इसे पूरे देश में बहुत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. इन नौ दिनों में भक्त देवी के नौ रूपों की पूजा करते हैं, और हर दिन उनके एक खास रूप को समर्पित होता है. यह समय भक्तों को प्रार्थना, उपवास और आत्म-चिंतन के जरिए अपने मन और हृदय को शुद्ध करने का मौका देता है. यह त्योहार नृत्य, संगीत और रंग-बिरंगे पहनावे के जरिए लोगों को एक साथ लाता है, जिसमें गरबा और डांडिया जैसे लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य शामिल होते हैं. यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, जीत हमेशा अच्छाई और सच्चाई की ही होती है.
नवरात्रि एक पवित्र त्योहार है जो धार्मिक सीमाओं से परे है और इंसानियत, आंतरिक शक्ति और सामाजिक एकता का संदेश देता है. यह त्योहार सिर्फ नौ दिनों की पूजा-अर्चना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति को आत्म-चिंतन और खुद को बेहतर बनाने का मौका भी देता है. यही वजह है कि भारत और दुनिया भर में हिंदुओं के लिए यह एक बहुत ही प्रिय और महत्वपूर्ण त्योहार है. नवरात्रि में व्रत रखना एक आम परंपरा है, जिसमें कुछ खास तरह के खाने-पीने से परहेज किया जाता है और कुछ नियमों का पालन किया जाता है. आइए जानते हैं कि इस आध्यात्मिक और मन को शुद्ध करने वाले अनुभव का पूरा लाभ उठाने के लिए नवरात्रि के व्रत के दौरान क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए...
नवरात्रि के उपवास के दौरान क्या करें
- भक्ति और प्रार्थना: नवरात्रि के दौरान उपवास का मुख्य उद्देश्य देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना और उनके प्रति भक्ति प्रकट करना है. अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें, मंदिरों में जाएं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लें.
- सात्विक भोजन करें: उपवास के दौरान सात्विक भोजन करना आवश्यक है. इनमें ताजे फल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद, मेवे और साबुत अनाज शामिल हैं. सुनिश्चित करें कि सामग्री ताजी हो और प्रोसेस्ड न हो.
- हाइड्रेटेड रहें: व्रत रखने से डिहाइड्रेशन हो सकती है. इसलिए, हाइड्रेटेड रहने के लिए खूब पानी और हर्बल चाय पिएं. आप सीमित मात्रा में दूध और फलों का रस भी ले सकते हैं.
- सेंधा नमक का इस्तेमाल करें: नवरात्रि के व्रत में आम तौर पर रेगुलर टेबल सॉल्ट नहीं खाया जाता है. इसकी जगह खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल करें.
- ध्यान से खाना बनाएं: खाना बनाते समय किचन में साफ-सफाई और पवित्रता बनाए रखें. श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ खाना बनाएं.
- फल खाकर व्रत खोलें: पारंपरिक रूप से व्रत फल खाकर खोला जाता है. इससे दिन भर व्रत रखने के बाद पेट को ठोस खाना पचाने में आसानी होती है.
- प्रसाद चढ़ाएं: प्रसाद बनाना और चढ़ाना नवरात्रि का एक अहम हिस्सा है. माना जाता है कि देवी को प्रसाद चढ़ाने और फिर उसे खाने से भक्त को आशीर्वाद मिलता है.
- ध्यान और मंत्र जाप: शारीरिक व्रत के साथ-साथ नकारात्मक विचारों से भी दूर रहें. मन को शांत और एकाग्र रखने के लिए ध्यान, मंत्र जाप और दूसरी आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल हों.
- साफ-सफाई बनाए रखें: अपने आस-पास की जगह, खासकर पूजा स्थल को साफ और व्यवस्थित रखें. नवरात्रि में भक्ति के लिए साफ-सफाई को बहुत जरूरी माना जाता है.
- दान और सेवा: नवरात्रि दान और सेवा के काम करने का बहुत अच्छा समय है।. दान, स्वयंसेवा या किसी भी तरह की सेवा के जरिए दूसरों की भलाई में योगदान दें.
नवरात्रि के व्रत में क्या न करें
- अनाज और दालें: नवरात्रि के पारंपरिक व्रत में गेहूं, चावल और दालें जैसे अनाज और दालें नहीं खाई जाती हैं. इनकी जगह कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और राजगिरा जैसे विकल्प इस्तेमाल किए जाते हैं.
- प्याज और लहसुन: बहुत से लोग नवरात्रि के व्रत में प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इनसे जुनून बढ़ता है और मन सुस्त हो जाता है.
- मांसाहारी भोजन: नवरात्रि के दौरान मांस, मछली और अंडे समेत किसी भी तरह का मांसाहारी भोजन पूरी तरह से वर्जित है.
- शराब और स्मोकिंग: व्रत के दौरान किसी भी रूप में शराब और तंबाकू का सेवन करने की मनाही है.
- प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड: ज्यादा प्रोसेस किए गए या पैकेट में मिलने वाले खाने से बचना चाहिए. इसकी जगह ताजा और घर पर बने खाने को चुनें.
- आयोडीन वाला नमक: आम टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल नवरात्रि के व्रत में नहीं किया जाता है. इसकी जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें.
- ज्यादा मसाले और तेल: खाना बनाते समय ज़्यादा मसाले और तेल का इस्तेमाल न करें. सादा और कम मसाले वाला खाना बेहतर होता है.
- सफेद चीनी: सफेद चीनी को अशुद्ध माना जाता है और व्रत के दौरान इसके इस्तेमाल से बचने की सलाह दी जाती है. इसकी जगह गुड़ या शहद का सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें.
- बिना सोचे-समझे ज्यादा खाना: व्रत का मतलब यह नहीं है कि आप तली-भुनी और मीठी चीजें ज्यादा खाएं. खाने-पीने में संयम और नियंत्रण रखें.
- नकारात्मक सोच और व्यवहार: नवरात्रि का व्रत सिर्फ खाने से परहेज करना नहीं है, बल्कि नकारात्मक सोच, बातचीत और व्यवहार से भी दूर रहना है. सकारात्मकता और दयालुता अपनाएं.
ध्यान देने वाली बात
नवरात्रि के व्रत के नियम इलाके और लोगों के रीति-रिवाजों के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं. इसलिए, अपनी मान्यताओं और मूल्यों के अनुसार रीति-रिवाजों का पालन करना जरूरी है. अगर आपके मन में कोई खास सवाल है या व्रत के नियमों को लेकर कोई उलझन है, तो किसी पंडित या जानकार व्यक्ति से सलाह लेना बेहतर होगा. नवरात्रि का व्रत आध्यात्मिक रूप से बहुत अहम समय होता है. यह ईश्वर से जुड़ने, शरीर और मन को शुद्ध करने और कृतज्ञता व भक्ति की भावना जगाने का समय है. नवरात्रि के व्रत के नियमों का पालन करके, आप इस पवित्र समय का पूरा लाभ उठा सकते हैं और इसके गहरे आध्यात्मिक फायदों का अनुभव कर सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई आदि पर आधारित यह लेख केवल पाठकों की जानकारी के लिए है. इससे जुड़ी किसी भी प्रक्रिया को आजमाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है. हमारा मकसद सिर्फ पाठकों को जानकारी देना है, ETV भारत इन तथ्यों की पुष्टि नहीं करता है.)