शाम होते ही घर पर हो जाता है मच्छरों का हमला, तो आज ही करें यह आसान देसी उपाय, जानें क्या?
मच्छरों को भगाने के लिए पौधों का इस्तेमाल करना केमिकल रिपेलेंट्स का एक नेचुरल, इको-फ्रेंडली और देखने में अच्छा ऑप्शन है, जानिए कौन से पैधे...
Published : February 23, 2026 at 7:56 PM IST
मच्छर सिर्फ मौसमी परेशानी नहीं हैं. वे अपनी लगातार भिनभिनाहट से नींद में खलल डालते हैं, खुजली और जलन वाले काटने से परेशान करते हैं, और मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका जैसी जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं. ये छोटे जीव दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से हैं, जो अपनी लार से वायरस और पैरासाइट फैलाते हैं, जो सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं. केमिकल मॉस्किटो रिपेलेंट्स के बार-बार इस्तेमाल से बच्चों में सिरदर्द, सांस की समस्या, स्किन में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. इन महंगे प्रोडक्ट्स के बजाय, आप मच्छरों को भगाने के लिए इन पौधों का इस्तेमाल कर सकते हैं.
असल में, कुछ पौधे नैचुरल खुशबू और एसेंशियल ऑयल छोड़ते हैं जो इंसानों को अच्छा और शांत करने वाला लगता है, लेकिन मच्छरों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आते. इन पौधों को अपने घर के आस-पास, खिड़कियों, दरवाजों, बालकनी, आंगन या बगीचों के पास रखकर आप मच्छरों की एक्टिविटी कम कर सकते हैं और साथ ही अपने रहने की जगह को हरियाली, सुंदरता और सुकून देने वाली खुशबू से भी बढ़ा सकते हैं. इस खबर में सात खूबसूरत, खुशबूदार पौधों के बारे में बताया गया है जो न सिर्फ मच्छरों को भगाने में मदद करते हैं बल्कि आपके घर की सुंदरता और सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं...
शेफलेरा
शेफलेरा एक पॉपुलर इनडोर प्लांट है, जिसे अक्सर इसकी चमकदार पत्तियों और सुंदर आकार के लिए चुना जाता है. यह मॉडर्न इंटीरियर में आसानी से घुलमिल जाता है और इसे आमतौर पर लिविंग रूम, ऑफिस या घर के शांत कोनों में रखा जाता है. अपनी डेकोरेटिव अपील के अलावा, शेफलेरा से हल्की, रिफ्रेशिंग खुशबू निकलती है जो इंसानों को अच्छी लगती है लेकिन मच्छरों को दूर रखती है. यह हल्की खुशबू कीड़ों को घर के अंदर रहने से रोकती है और जगह को गंदा नहीं करती. शेफलेरा इनडोर एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए भी जाना जाता है और इसे बहुत कम देखभाल की जरूरत होती है, जिससे यह उन घरों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है जो कम मेंटेनेंस वाला, नेचुरल मच्छर भगाने वाला प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं.
गेंदा
गेंदे अपने चमकीले रंगों और खुशनुमा लुक के लिए पसंद किए जाते हैं, लेकिन उनके कीड़ों को दूर रखने वाले गुणों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. गेंदे के फूलों और पत्तियों की तेज, खास खुशबू मच्छरों को दूर रखने में बहुत असरदार होती है. इसलिए, इन्हें एंट्रेंस, खिड़कियों, बालकनी या गार्डन बॉर्डर के पास लगाना बहुत अच्छा होता है, जहां मच्छर अक्सर इकट्ठा होते हैं. मच्छरों को भगाने के अलावा, गेंदा दूसरे नुकसानदायक कीड़ों को भी दूर भगाता है और आस-पास के पौधों को कुदरती सुरक्षा देता है.
पुदीना
पुदीना सबसे वर्सेटाइल और प्रैक्टिकल पौधों में से एक है जिसे आप घर पर उगा सकते हैं. इसकी ताजी, ठंडी खुशबू लोगों के लिए रिफ्रेशिंग होती है लेकिन मच्छरों के लिए बहुत ज्यादा होती है. इसकी तेज खुशबू मच्छरों की इंसानों को ढूंढने की काबिलियत में रुकावट डालती है, जिससे पुदीना एक असरदार नैचुरल रिपेलेंट बन जाता है. गमले में पुदीना दरवाजों, खिड़कियों या किचन एरिया के पास रखने से घर के अंदर मच्छरों की एक्टिविटी काफी कम हो सकती है.
लैवेंडर
लैवेंडर अपने हल्के बैंगनी फूलों और सुकून देने वाली खुशबू के लिए मशहूर है. इसकी खुशबू का इस्तेमाल आराम देने, एंग्जायटी कम करने और नींद की क्वालिटी सुधारने के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है. मजेदार बात यह है कि लैवेंडर इंसानों को आराम देता है, लेकिन मच्छर इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते. लैवेंडर के नेचुरल तेल मच्छरों के सेंसरी रिसेप्टर्स को परेशान करते हैं, जिससे यह सबसे असरदार नेचुरल रिपेलेंट्स में से एक बन जाता है. लैवेंडर को घर के अंदर या बाहर उगाया जा सकता है, और इसके सूखे फूलों का इस्तेमाल पाउच, तकिए या सजावटी कटोरों में किया जा सकता है. इस तरह, आप मच्छरों को दूर रखते हुए अरोमाथेरेपी के लंबे समय तक चलने वाले फायदों का मजा ले सकते हैं.
लेमनग्रास
लेमनग्रास खाने में इस्तेमाल होने वाला एक जरूरी पौधा है और मच्छरों को भगाने वाले सबसे असरदार पौधों में से एक है. इसमें सिट्रोनेला होता है, जो एक ऐसा कंपाउंड है जो आमतौर पर कमर्शियल कीड़ों को भगाने वाली दवाओं में इस्तेमाल होता है. रिसर्च से पता चला है कि लेमनग्रास जैसे सिट्रोनेला वाले पौधे घरों के आस-पास सोच-समझकर लगाने पर बहुत असरदार हो सकते हैं. दरवाजों, आंगन या बगीचे की जगहों के पास लेमनग्रास लगाने से मच्छरों की मौजूदगी काफी कम हो सकती है. लेमनग्रास बहुत असरदार है, लेकिन बच्चों के आस-पास सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसकी नुकीली पत्तियों से अगर जोर से छुआ जाए तो मामूली कट या स्किन में जलन हो सकती है.
स्टोन लोटस
फ्रैग्रेंट स्टोन लोटस एक अनोखा सक्यूलेंट है जो ज्यादा सक्यूलेंट से अलग है, जो आम तौर पर बिना गंध वाले होते हैं. यह किस्म हल्की, अच्छी खुशबू छोड़ती है जो मच्छरों को दूर भगाने में मदद करती है और शांति का एहसास कराती है. इसकी हल्की खुशबू तनाव कम कर सकती है, मूड अच्छा कर सकती है और घर के अंदर आरामदायक माहौल बना सकती है. अपने छोटे साइज और मूर्तिकला जैसे दिखने के कारण, फ्रैग्रेंट स्टोन लोटस डेस्क, शेल्फ या छोटी इनडोर जगहों के लिए बहुत अच्छा है. देखभाल करने में आसान और देखने में आकर्षक, यह पौधा उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो कम देखभाल वाला ऐसा उपाय ढूंढ रहे हैं जिसमें सुंदरता, आराम और मच्छरों से प्राकृतिक सुरक्षा मिले.
मच्छरों को भगाने के लिए पौधों का इस्तेमाल करना केमिकल रिपेलेंट्स का एक नेचुरल, इको-फ्रेंडली और देखने में अच्छा ऑप्शन है. ये पौधे सिर्फ कीड़ों को दूर रखने से कहीं ज्यादा काम करते हैं. वे हवा की क्वालिटी सुधारते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं, और आपके रहने की जगह में गर्मी और सुंदरता जोड़ते हैं. अपने घर में इनमें से एक या ज्यादा खुशबूदार पौधे लगाकर, आप ऐसा माहौल बना सकते हैं जो शांत, सेहतमंद और मच्छरों से नैचुरली सुरक्षित लगे. कभी-कभी, प्रकृति से जुड़े सबसे आसान उपाय सबसे असरदार और फायदेमंद होते हैं.