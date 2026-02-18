सुबह या रात के वक्त, किस समय नहाना शरीर के लिए होता है सबसे अच्छा? जानिए
रात में नहाने से न सिर्फ थकान दूर होती है बल्कि मेंटल फोकस, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और अच्छी नींद आने में मदद मिलती है.
Published : February 18, 2026 at 1:35 PM IST
सुबह उठकर नहाना पूरे दिन खुद को तरोताजा और फ्रेश रखने के लिए एक अच्छी आदत है. यह न सिर्फ नींद भगाता है और आपको एनर्जी देता है, बल्कि मेंटल फोकस, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एनर्जी भी बढ़ाता है. कब नहाना है, यह सिर्फ पसंद की बात नहीं है, नहाने का सही समय चुनना आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है. यह आपकी नींद की क्वालिटी, हाइजीन और पूरी सेहत पर भी असर डाल सकता है. सुबह नहाना अक्सर आपको पूरे दिन तरोताजा रखता है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि रात में नहाने के कई बड़े फायदे हैं. इस खबर में रात में नहाने के फायदों के बारे में जानें...
बेहतर नींद और आराम
स्लीप फाउंडेशन के मुताबिक, रात में नहाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे नींद की क्वालिटी बेहतर होती है. सोने से लगभग 1–2 घंटे पहले गर्म पानी से नहाने से आपके शरीर को अपने नैचुरल टेम्परेचर साइकिल को कॉपी करने में मदद मिलती है. स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ता है और इसके बाद शरीर का कोर टेम्परेचर कम होता है. यह नींद के लिए तैयार होने का एक जरूरी सिग्नल है. इससे नींद आना आसान हो सकता है और आराम की गहराई और असर बढ़ सकता है. गर्म पानी टेंशन वाली मसल्स को आराम देने और मेंटल स्ट्रेस को कम करने में भी मदद करता है, जिससे लंबे दिन के बाद आराम करना आसान हो जाता है.
दिन भर की गंदगी साफ करता है
शाम तक, पूरे दिन बाहर रहने या सतहों के संपर्क में रहने के बाद, आपकी स्किन और बाल पसीने, गंदगी, पॉल्यूटेंट, एलर्जन और माइक्रोब्स से ढक जाते हैं. रात में नहाने से यह गंदगी निकल जाती है, जिससे सोते समय गंदगी जमा होने का खतरा कम हो जाता है. यह खास तौर पर सेंसिटिव स्किन, एलर्जी या मुंहासों वाली स्किन वालों के लिए मददगार हो सकता है. यह आस-पास के पार्टिकल्स और एलर्जन से होने वाली जलन को रोकता है.
सोने से पहले आराम का रूटीन बनाने में मदद करता है
रात में नहाने को रूटीन बनाने से साइकोलॉजिकली यह सिग्नल मिल सकता है कि दिन खत्म हो गया है और आराम करने का समय है. रात में रेगुलर नहाने के साथ-साथ धीमी रोशनी, हल्का म्यूजिक या हल्की स्ट्रेचिंग जैसी दूसरी आदतें आपके दिमाग को नींद के लिए तैयार कर सकती हैं, जिससे समय के साथ नींद का पैटर्न बेहतर होता है.
बिस्तर और स्किन के लिए हाइजीन के फायदे
सोने से पहले दिन भर जमा हुए पसीने, तेल और माइक्रोब्स को हटाने से हाइजीन के फायदे होते हैं. इससे आपके बिस्तर पर गंदगी कम लगती है, जिससे समय के साथ चादरों और तकियों पर माइक्रोबियल जमाव कम हो सकता है. यह खासकर तब फायदेमंद हो सकता है जब आप अपने बिस्तर को बार-बार नहीं धोते हैं. ध्यान रखें कि रात में नहाने से रात में पसीना आना या स्किन सेल्स का नैचुरल झड़ना बंद नहीं होगा, लेकिन यह आपके शरीर से आपके बिस्तर पर ट्रांसफर होने वाली बाहरी गंदगी की मात्रा को कम करता है.
रात में नहाने का रूटीन बेहतर बनाने के टिप्स
- सही समय पर नहाएं: सोने से 1-2 घंटे पहले नहाने की कोशिश करें ताकि आपके शरीर का टेम्परेचर ठंडा हो सके.
- गुनगुना पानी इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा गर्म नहीं: गर्म पानी स्किन को ड्राई कर सकता है, जबकि गर्म पानी मसल्स को आराम देता है और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है.
- माइल्ड क्लींजर से नहाएं: अपनी स्किन के नैचुरल ऑयल को बनाए रखने के लिए माइल्ड क्लींजर चुनें.
- शांत करने वाली आदतें अपनाएं: हल्की स्ट्रेचिंग, पढ़ना, या धीमी रोशनी आराम दे सकती है.
बहुत से लोग सुबह नहाना पसंद करते हैं, और उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन रात में नहाने से नींद, हाइजीन और शाम को पूरी तरह आराम के लिए कई फायदे होते हैं. अगर आपको रात में आराम करने में दिक्कत होती है या आप सोने से पहले एक हेल्दी रूटीन अपनाना चाहते हैं, तो रात को नहाना वह बदलाव हो सकता है जिसका आपका शरीर इंतजार कर रहा था.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें.)