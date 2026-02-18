ETV Bharat / lifestyle

सुबह या रात के वक्त, किस समय नहाना शरीर के लिए होता है सबसे अच्छा? जानिए

सुबह उठकर नहाना पूरे दिन खुद को तरोताजा और फ्रेश रखने के लिए एक अच्छी आदत है. यह न सिर्फ नींद भगाता है और आपको एनर्जी देता है, बल्कि मेंटल फोकस, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एनर्जी भी बढ़ाता है. कब नहाना है, यह सिर्फ पसंद की बात नहीं है, नहाने का सही समय चुनना आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है. यह आपकी नींद की क्वालिटी, हाइजीन और पूरी सेहत पर भी असर डाल सकता है. सुबह नहाना अक्सर आपको पूरे दिन तरोताजा रखता है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि रात में नहाने के कई बड़े फायदे हैं. इस खबर में रात में नहाने के फायदों के बारे में जानें...

बेहतर नींद और आराम

स्लीप फाउंडेशन के मुताबिक, रात में नहाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे नींद की क्वालिटी बेहतर होती है. सोने से लगभग 1–2 घंटे पहले गर्म पानी से नहाने से आपके शरीर को अपने नैचुरल टेम्परेचर साइकिल को कॉपी करने में मदद मिलती है. स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ता है और इसके बाद शरीर का कोर टेम्परेचर कम होता है. यह नींद के लिए तैयार होने का एक जरूरी सिग्नल है. इससे नींद आना आसान हो सकता है और आराम की गहराई और असर बढ़ सकता है. गर्म पानी टेंशन वाली मसल्स को आराम देने और मेंटल स्ट्रेस को कम करने में भी मदद करता है, जिससे लंबे दिन के बाद आराम करना आसान हो जाता है.

दिन भर की गंदगी साफ करता है

शाम तक, पूरे दिन बाहर रहने या सतहों के संपर्क में रहने के बाद, आपकी स्किन और बाल पसीने, गंदगी, पॉल्यूटेंट, एलर्जन और माइक्रोब्स से ढक जाते हैं. रात में नहाने से यह गंदगी निकल जाती है, जिससे सोते समय गंदगी जमा होने का खतरा कम हो जाता है. यह खास तौर पर सेंसिटिव स्किन, एलर्जी या मुंहासों वाली स्किन वालों के लिए मददगार हो सकता है. यह आस-पास के पार्टिकल्स और एलर्जन से होने वाली जलन को रोकता है.

सोने से पहले आराम का रूटीन बनाने में मदद करता है

रात में नहाने को रूटीन बनाने से साइकोलॉजिकली यह सिग्नल मिल सकता है कि दिन खत्म हो गया है और आराम करने का समय है. रात में रेगुलर नहाने के साथ-साथ धीमी रोशनी, हल्का म्यूजिक या हल्की स्ट्रेचिंग जैसी दूसरी आदतें आपके दिमाग को नींद के लिए तैयार कर सकती हैं, जिससे समय के साथ नींद का पैटर्न बेहतर होता है.