सुबह हो या शाम, वजन कम करने के लिए चिया सीड्स खाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है?
कई लोग वजन घटाने के लिए चिया सीड्स खाते हैं.आइए जानते हैं कि चिया सीड्स खाने का सबसे अच्छा समय क्या है...
Published : April 3, 2026 at 7:49 PM IST
चिया सीड्स सुपरफूड्स में से एक हैं. जो लोग तेजी से वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं हैं. इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है. फाइबर युक्त भोजन खाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है, जिससे तेजी से वजन कम करने में मदद मिलती है. हालांकि, वजन कम होना इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप चिया सीड्स कब खाते हैं. इसलिए, यह जानना जरूरी है कि चिया सीड्स में मौजूद पोषक तत्व शरीर तक सबसे ज्यादा किस समय पहुंचते हैं. क्या वाकई चिया सीड्स खाने के समय और वजन कम होने के बीच कोई संबंध है? अगर हां, तो इसका क्या परिणाम होगा? आइए जानते हैं...
चिया सीड्स वजन घटाने के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. फाइबर की मात्रा के अलावा, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भी भरपूर होते हैं. इसके साथ ही इनमें प्रोटीन भी पाया जाता है. ये दिखने में छोटे बीज कई स्वास्थ्य लाभ देते हैं. पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने से लेकर मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने तक, ये कई तरह से मदद करते हैं. लेकिन चिया सीड्स का सेवन कब करना चाहिए? सुबह या शाम? यह एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों के मन में होता है. खासकर वजन घटाने की चाह रखने वालों के लिए, यह जानना जरूरी है कि इनका सेवन कब करना सबसे अच्छा है. ऐसे में, विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चिया सीड्स का सेवन सुबह और शाम, दोनों समय करने से अनेक लाभ मिलते हैं, हालांकि, जो लोग वजन घटाना चाहते हैं, उन्हें शाम के समय इनका सेवन करने से अधिक फायदा होता है.
सुबह चिया सीड्स खाने के फायदे- सुबह के समय चिया सीड्स खाने से आपका दिन जोश और उत्साह से शुरू होता है. चिया सीड्स को पानी या स्मूदी में मिलाकर पीना अच्छा रहता है. इससे आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी. यह भूख कम करता है और तेजी से वजन घटाने में मदद करता है. सुबह के समय इन बीजों का सेवन करने से पाचन क्रिया बेहतर होती है. कब्ज और अपच जैसी समस्याएं कम हो जाती हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है. यह आंतों की सफाई में भी मदद करता है. यह लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करने में भी सहायक है. सुबह के समय इसका सेवन करने से आप दिन भर एक्टिव और फ्रेश रहते हैं.
शाम को चिया सीड्स खाने के फायदे: कई लोगों को देर रात भूख लगने की तीव्र इच्छा होती है, मतलब पेट भर खाने के बाद भी उन्हें रात में भूख लगती रहती है. लेकिन, अगर आप शाम को चिया सीड्स खाते हैं, तो यह इच्छा कम हो सकती है. साथ ही, भूख भी कम हो जाती है. इससे पेट दर्द की समस्या से भी राहत मिलती है. नतीजतन, वजन कम करना आसान हो जाता है. इसके अलावा, शाम को चिया सीड्स खाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है. इसमें मौजूद फाइबर रात को सोने के बाद अच्छा असर डालता है. इसके साथ ही, शाम को चिया सीड्स खाने से अगली सुबह पेट साफ होने में आसानी होती है. ज्यादा खाने पर नियंत्रण पाने के लिए शाम को चिया सीड्स का सेवन करना अच्छा होता है. इससे आप अधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों से बच सकते हैं. नतीजतन, वजन कम करना बहुत आसान हो जाता है.
इसे लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चिया सीड्स को सीधे पानी में न लें. इसके बजाय, पहले एक गिलास पानी में एक चम्मच चिया सीड्स डालें. इन्हें कम से कम आधे घंटे के लिए भिगो दें. इस पानी को खाली पेट पी लें. आप इसे दही और स्मूदी में भी मिला सकते हैं. चूंकि चिया सीड्स में वसा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इन्हें हल्के भोजन के साथ लेना सबसे अच्छा है. आप पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए इन्हें गर्म दूध में मिलाकर भी ले सकते हैं.यदि आप इन्हें दूध के साथ ले रहे हैं, तो इसे रात में पीना बेहतर है. क्योंकि सुबह खाली पेट दूध पीना अच्छा नहीं होता है. इससे एसिडिटी हो सकती है.
चिया सीड्स का सेवन कब करना बेहतर है? दरअसल, यह स्पष्ट रूप से बताना संभव नहीं है कि इनका सेवन कब करना सबसे अच्छा है. क्योंकि इसके फायदे सेवन के समय पर निर्भर करते हैं. अगर आप ज्यादा खाना खाए बिना वजन कम करना चाहते हैं, तो सुबह इसका सेवन करना एक अच्छा विकल्प है. वहीं दूसरी ओर, अगर आप रात भर चैन की नींद सोना चाहते हैं और कब्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो शाम को इसका सेवन करना बेहतर है.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से परामर्श लें.)