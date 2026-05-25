केरल में प्री-मानसून की दस्तक, भारी बारिश का अनुमान, जानें बदलते मौसम में कैसे रखें खुद का ख्याल
भले ही मानसून गर्मी से राहत देता है, लेकिन खुद को अवेयर रखना और बार-बार होने वाले मानसून इन्फेक्शन से खुद को बचाना जरूरी है...
Published : May 25, 2026 at 3:56 PM IST
भीषण गर्मी और लू के इस दौर में राहत के लिए पूरा देश मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. इस साल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राहत भरी खबर दी है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून अपने तय समय से थोड़ा पहले, लगभग 26 मई तक केरल के तट पर दस्तक दे सकता है.
भीषण गर्मी और लू के इस दौर में राहत के लिए पूरा देश मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. इस साल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राहत भरी खबर दी है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून अपने तय समय से थोड़ा पहले, लगभग 26 मई तक केरल के तट पर दस्तक दे सकता है.
केरल में प्री-मॉनसून जोरों पर है, IMD के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून के 26 मई तक केरल पहुंचने की संभावना है. आमतौर पर इसके आगमन की सामान्य तारीख 1 जून होती है, लेकिन इस वर्ष अनुकूल परिस्थितियों के चलते इसके समय से पहले दस्तक देने की उम्मीद है. दक्षिण-पूर्व अरब सागर, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून पहले ही प्रवेश कर चुका है.
अगले कुछ दिनों में, मौसम की स्थिति मॉनसून के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर, कोमोरिन क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के बाकी हिस्सों की ओर बढ़ने के लिए अनुकूल है. इसके अलावा, विभाग ने 28 मई से 3 जून के बीच केरल के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का भी पूर्वानुमान लगाया है. इसे ध्यान में रखते हुए इस खबर में मानसून के दौरान बरती जाने वाली सुरक्षा सावधानियों के बारे में जानें...
हालांकि, मानसून गर्मी से राहत देता है, लेकिन खुद का ध्यान रखना और बार-बार होने वाले मानसून इन्फेक्शन से खुद को बचाना जरूरी है. लंबे समय से इंतजार किया जा रहा मानसून का मौसम जब आता है, जो उमस भरी गर्मी से राहत जरूर देता है, लेकिन इसके साथ कई हेल्थ चैलेंज और असुविधाएं भी आती हैं. कई वायरस और बीमारियां भी लाती है जो आपके और आपके परिवार के लिए गंभीर हेल्थ रिस्क पैदा करती हैं. मानसून के दौरान, कई वायरस, बैक्टीरिया और दूसरी बीमारियों का खतरा किसी भी दूसरे मौसम के मुकाबले दोगुना हो जाता है. हवा में ज्यादा ह्यूमिडिटी, नमी और नमी फंगस, बैक्टीरिया और खतरनाक जर्म्स जैसे माइक्रो-ऑर्गेनिज्म को बढ़ने में मदद करती है, जिससे कई बीमारियां होती हैं. मानसून की कई बीमारियों का तब तक पता नहीं चलता जब तक उनका किसी की हेल्थ पर बहुत बुरा असर न पड़े.
सही साफ-सफाई के तरीके और बचाव के बेसिक उपाय अपनाकर, सेहत से जुड़ी दिक्कतों से बचा जा सकता है. मानसून के मौसम में ये सावधानियां बरतनी चाहिए...
- सही खाना खाएं: जंक फूड और बाहर का खाना खाने से बचें. शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ताजी सब्जियां और फल खाएं. जर्म्स से बचने के लिए पत्तेदार सब्जियों को पकाने से पहले नमक के पानी से धोएं.
- हमेशा साफ पानी पिएं: पानी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए, पानी की बोतल साथ रखें और बाहर के नल का पानी पीने से बचें.
- बार-बार हाथ धोएं: इंफेक्शन से बचने के लिए बार-बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें. ज्यादातर इंफेक्शन गंदे हाथों से फैलते हैं.
- आस-पास साफ रखें: इंफेक्शन और बीमारियों से बचने के लिए, अपने आस-पास साफ रखें. आस-पास पानी जमा न होने दें क्योंकि इससे मच्छरों की ब्रीडिंग बढ़ती है.
- पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें: मच्छरों के काटने से बचने के लिए हमेशा पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें.
- घर को मच्छरों से बचाने वाला रखें: घर में मच्छरों को आने से रोकने के लिए खिड़कियों और दरवाजों पर नेट लगाएं. इससे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू वगैरह जैसी कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है.
- मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें: मानसून शुरू होते ही मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है. घर पर मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाना जरूरी सावधानी के तरीकों में से एक है.
- बीमारी फैलने से बचें: बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को फैलने से रोकने के लिए अलग हैंड टॉवल का इस्तेमाल करें.
- भीगने से बचें: बारिश में न भीगें या ज्यादा देर तक गीले कपड़ों में न रहें क्योंकि इससे सर्दी और बुखार हो सकता है.
- हमेशा पानी उबालें और खाने से पहले फलों और सब्जियों को अच्छी तरह धो लें.
- अपने भोजन को हमेशा ढककर रखें और बाहर का खाना खाने से बचें.
- स्वस्थ आहार और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली बनाए रखें.
- ताजी धुली, उबली सब्जियां खाएं, वसा, तेल और सोडियम का सेवन सीमित करें और डेयरी उत्पादों से बचें क्योंकि उनमें खतरनाक रोगाणु हो सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)