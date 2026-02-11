ETV Bharat / lifestyle

गिले-शिकवे दूर कर अपने हग डे को ऐसे बनाएं खास, जानिए गले लगने के क्या हैं फायदे

गले लगना बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देता है. जो लोग एक-दूसरे के लिए गहरा लगाव, प्यार और स्नेह रखते हैं, वे अक्सर गले...

Make your Hug Day special by letting go of grievances, learn the benefits of hugging.
गिले-शिकवे दूर कर अपने हग डे को ऐसे बनाएं खास, जानिए गले लगने के क्या हैं फायदे (CANVA)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 11, 2026 at 7:35 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

पूरी दुनिया में कपल्स Valentine's Day का बेसब्री से इंतजार करते हैं. यह Valentine's Day वीक 7 फरवरी को Rose Day से शुरू होता है और 14 फरवरी को Valentine's Day के साथ खत्म होता है. Valentine's Week का हर दिन लवर्स के लिए बहुत खास होता है. Valentine's Week में 12 फरवरी को 'Hug Day' के तौर पर मनाया जाता है. Hug Day सिर्फ लवर्स के लिए ही नहीं बल्कि अपनों, दोस्तों और परिवार के साथ प्यार, अपनापन और अपनापन शेयर करने का भी दिन है. यह दिन गले लगाकर इमोशंस एक्सप्रेस करने, स्ट्रेस कम करने, रिश्तों को मजबूत करने और सिक्योरिटी का एहसास दिलाने के लिए मनाया जाता है. तो चलिए जानते हैं गले लगने के क्या-क्या फायदे होते हैं...

मन को शांति मिलती है
आज की दुनिया में, काम के बोझ, परिवार की जिम्मेदारियों और कई दूसरी समस्याओं के कारण, हर कोई स्ट्रेस से जूझ रहा है. ऐसे समय में, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि गले लगना एक बहुत अच्छा तोहफा है और इससे शांति मिलती है.

स्ट्रेस दूर होता है
जब हम दर्द में होते हैं, तो अपनों को गले लगाने से हमारा मन शांत होता है और हमारी सेहत बेहतर होती है. इसलिए, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, आपको अपने पार्टनर, दोस्तों और परिवार के सदस्यों को प्यार से गले लगाकर स्ट्रेस कम करने की कोशिश करनी चाहिए.

वजन घटाने में मददगार
आजकल स्ट्रेस लोगों में बढ़ते वजन का सबसे बड़ा कारण है. हर कोई रोज टेंशन और काम का स्ट्रेस महसूस करता है. ऐसे में, जब आप किसी अपने को गले लगाते हैं, तो शरीर ऑक्सीटोसिन नाम का एक हॉर्मोन रिलीज करता है, जिसे "लव हॉर्मोन" भी कहा जाता है. इससे स्ट्रेस कम होता है. इससे मिलने वाला आराम वजन घटाने में भी मदद करता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि 10 सेकंड का हग कई समस्याओं को हल कर सकता है.

हाई ब्लड प्रेशर का इलाज
कहा जाता है कि जो हमें प्यार करते हैं उन्हें 20 सेकंड तक गले लगाने से हमारा स्ट्रेस कम होता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है. इसीलिए एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि अगर आप अपना BP कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो अपनों को गले लगाएं.

बच्चों को गले लगाना
जब एक मां अपने नवजात शिशु को गले से लगाती है, तो वह अपने सारे दुख-दर्द भूल जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह एहसास 'ऑक्सीटोसिन' (जिसे 'लव हार्मोन' भी कहते हैं) के निकलने से होता है. यह हार्मोन न सिर्फ शरीर का दर्द कम करने में मदद करता है, बल्कि मां और बच्चे के बीच एक अटूट इमोशनल रिश्ता भी बनाता है. इसी तरह, मां का गले लगना बच्चों को भरोसा दिलाता है कि वे सुरक्षित हैं, जिससे उन्हें हेल्दी तरीके से बड़ा होने में मदद मिलती है. इसी तरह, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चों को प्यार से गले लगाने से किसी को भी आराम मिल सकता है.

डॉक्टर्स की राय
डॉक्टर मानते हैं कि गले लगना कई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. प्यार से गले लगना हेल्थ के लिए भी एक वरदान है. डॉक्टर कहते हैं कि इससे स्ट्रेस कम होता है, खासकर तब जब बच्चों के ध्यान भटकने के सौ कारण होते हैं. आजकल सोशल मीडिया एक बड़ी प्रॉब्लम है. अगर बड़ों को प्रॉब्लम है, तो बच्चों को भी कम नहीं है. इस तेज रफ्तार दुनिया में, 10 सेकंड या उससे ज्यादा देर का गले लगना उनका और आपका भी स्ट्रेस कम कर सकता है.

डॉ. शर्मा सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात करते हैं, जिसे मूड को रेगुलेट करने वाला और मन को खुश रखने वाला हॉर्मोन माना जाता है. वे कहते हैं कि जब आप बिना किसी वजह के किसी बच्चे को गले लगाते हैं, तो यह हॉर्मोन निकलता है और उनकी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा होता है. बच्चे को गले लगाने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वे समाज का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. इस जानकारी पर अमल करने से पहले अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

MAKE YOUR HUG DAY SPECIAL
VALENTINE DAY 2026
BENEFITS OF HUGGING
गले लगने के क्या हैं फायदे
MAKE YOUR HUG DAY SPECIAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.