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हार्ट अटैक से बचने के लिए लाइफस्टाइल में जरूर करें ये विशेष बदलाव

हार्ट अटैक से बचने के लिए लाइफस्टाइल में जरूर करें ये विशेष बदलाव ( GETTY IMAGES )

आंकड़ों के मुताबिक, हमारे देश में हर साल 2.8 मिलियन लोग दिल की बीमारी से अपनी जान गंवा देते हैं. इनमें से 62 प्रतिशत लोग 40 से 69 साल की उम्र के बीच के होते हैं. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) के डेटा से पता चलता है कि 2022 और 2024 के बीच होने वाली 60 प्रतिशत मौतें नॉन-कम्युनिकेबल बीमारियों की वजह से हुईं, जिनमें से 32 प्रतिशत मौतें दिल की बीमारी से हुईं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस स्थिति को देखते हुए, दिल की बीमारी से बचाव के उपाय अपनाना जरूरी है. तो, आइए जानते हैं कि हारट अटैक से बचाव के लिए क्या करना चाहिए...