हार्ट अटैक से बचने के लिए लाइफस्टाइल में जरूर करें ये विशेष बदलाव
एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल को सिर्फ लाइफस्टाइल और खाने-पीने की आदतों से ही हेल्दी रखा जा सकता है, जानिए इसके लिए रोजाना क्या...
Published : October 5, 2026 at 7:56 PM IST
आंकड़ों के मुताबिक, हमारे देश में हर साल 2.8 मिलियन लोग दिल की बीमारी से अपनी जान गंवा देते हैं. इनमें से 62 प्रतिशत लोग 40 से 69 साल की उम्र के बीच के होते हैं. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) के डेटा से पता चलता है कि 2022 और 2024 के बीच होने वाली 60 प्रतिशत मौतें नॉन-कम्युनिकेबल बीमारियों की वजह से हुईं, जिनमें से 32 प्रतिशत मौतें दिल की बीमारी से हुईं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस स्थिति को देखते हुए, दिल की बीमारी से बचाव के उपाय अपनाना जरूरी है. तो, आइए जानते हैं कि हारट अटैक से बचाव के लिए क्या करना चाहिए...
हार्ट अटैक से बचने के लिए जीवनशैली में ये बदलाव करें
- विशेषज्ञों का कहना है कि सप्ताह में तीन से चार बार एक मिनट तक जॉगिंग करना और दो मिनट तक पैदल चलना भी फायदेमंद होता है.
- कई अध्ययनों से पता चला है कि 20-30 मिनट तक साइकिल चलाने से हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है.
- विशेषज्ञों का कहना है कि तैराकी से दिल और फेफड़ों की कार्यक्षमता बेहतर होती है. हार्वर्ड.एडीयू का कहना है कि तैराकी तनाव को कम करती है, जिससे हृदय संबंधी स्वास्थ्य को लाभ मिलता है.
- वेटलिफ्टिंग से मांसपेशियां बनती हैं. कहा जाता है कि ये मांसपेशियां ऑक्सीजन का ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करती हैं, जिससे दिल पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है.
- जुम्बा, साल्सा और घर पर डांस करने जैसी गतिविधियां, बशर्ते वे इतनी जोरदार हों कि आपको पसीना आ जाए, दिल के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं.
- योग स्ट्रेस कम करने में मदद करता है, जो दिल की बीमारी का एक बड़ा कारण है. यह दिल की सेहत बनाए रखने में मदद करता है. Harvard.edu के अनुसार, दिल की बीमारी का खतरा कम करने में योग उतना ही असरदार है जितनी कि पारंपरिक एक्सरसाइज, जैसे कि तेजी से चलना.
ये फैट चुनें
- ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, मूंगफली का तेल आदि.
- ट्रांस-फैट-फ्री मार्जरीन
- कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला मार्जरीन, जैसे बेनेकोल (Benecol)
- नट्स, अंकुरित अनाज, एवोकाडो
इन फैट का सेवन कम करें
- मक्खन
- बेकन फैट
- क्रीम सॉस
- कोको बटर (चॉकलेट में पाया जाता है)
- नारियल, कॉटनसीड और पाम कर्नल ऑयल
जानकारों का कहना है कि संतुलित आहार लेना सेहत के लिए अच्छा है. दिल की सेहत के लिए फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालों को प्राथमिकता देना फायदेमंद होता है, क्योंकि इनसे फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट मिलते हैं. स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, सीरिया और लेबनान जैसे देशों में मेडिटेरेनियन डाइट अपनाई जाती है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है. ucdavis.edu के अनुसार, जो लोग मेडिटेरेनियन डाइट लेते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर का लेवल कम रहता है, जिससे दिल की सेहत बेहतर रहती है।
दिल की सेहत के लिए संतुलित आहार जरूरी है. कैलोरी लेने और शारीरिक गतिविधि के बीच संतुलन होना चाहिए. शराब और स्मोकिंग से बचना चाहिए. वजन भी कंट्रोल में रखना चाहिए. नॉन-ट्रॉपिकल तेल, जैसे जैतून और सोयाबीन का तेल, इस्तेमाल करना चाहिए. साबुत अनाज जैसे पर्ल मिलेट, ज्वार , फॉक्सटेल मिलेट, रागी ,हॉर्स ग्राम और सामा का सेवन फायदेमंद माना जाता है. नमक का सेवन कम करना चाहिए – डॉ. बी. श्रीहरि
- इसके अलावा, एक्सपर्ट्स रेड मीट, मक्खन, चीज, प्रोसेस्ड स्नैक्स और तली-भुनी चीजों का सेवन कम करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इनसे LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है.
- उन्हें रिफाइंड अनाज जैसे सफेद ब्रेड और चीनी से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इनसे ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है.
- ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए नमक का सेवन कम करने की सलाह दी जाती है, जबकि चीनी का सेवन सीमित करने से डायबिटीज और मोटापे से बचाव में मदद मिलती है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)