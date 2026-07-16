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हार्ट अटैक से बचने के लिए लाइफस्टाइल में जरूर करें ये जरूरी बदलाव, जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

हार्ट अटैक से बचने के लिए लाइफस्टाइल में जरूर करें ये जरूरी बदलाव ( GETTY IMAGES )