हार्ट अटैक से बचने के लिए लाइफस्टाइल में जरूर करें ये जरूरी बदलाव, जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
विशेषज्ञों का कहना है कि लाइफस्टाइल में बदलाव करने से हार्ट अटैक का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है, जानिए कैसा बदलाव जरूरी...
Published : July 16, 2026 at 3:17 PM IST
आजकल दिल से जुड़ी परेशानियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं. एक्सपर्ट्स इसकी मुख्य वजह लाइफस्टाइल में बदलाव, खाने-पीने की आदतें, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और हार्मोनल बदलाव को मानते हैं. कहा जाता है कि कुछ सावधानियां बरतने से दिल की सेहत बनाए रखने में मदद मिल सकती है. तो, आइए जानें कि ये सावधानियां क्या हैं...
एक्सरसाइज: एक्सपर्ट्स रेगुलर एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाने की सलाह देते हैं. शरीर को कुछ फिजिकल एक्टिविटी मिले, यह पक्का करने के लिए, दिन में कम से कम 10,000 कदम चलना, सीढ़ियां चढ़ना और खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलना जैसे सुझाव दिए गए हैं. द लैंसेट पब्लिक हेल्थ के अनुसार, रोज 7,000 कदम चलने से दिल की बीमारी का खतरा 25 परसेंट तक कम हो जाता है.
वजन कंट्रोल: एक्सपर्ट्स का कहना है कि दिल की सेहत के लिए हेल्दी वजन बनाए रखना जरूरी है. इसे पाने के लिए, सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी है कि आपका वजन आपकी हाइट के हिसाब से सही है या नहीं. इसके अलावा, अपना BMI (बॉडी मास इंडेक्स) जानना और वजन बढ़ने या घटने पर डॉक्टर से खाने-पीने की सलाह लेना बहुत जरूरी है. वे बताते हैं कि अपना BMI हेल्दी रेंज में रखने से दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम हो जाता है.
इन बातों का ध्यान रखें: एक्सपर्ट्स ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर की रेगुलर मॉनिटरिंग करने की सलाह देते हैं. अगर इन लेवल में कोई उतार-चढ़ाव दिखे, तो डॉक्टर से सलाह लेना सही रहता है.
डाइट: हर किसी को मिठाइयां, स्नैक्स, जंक फूड और तेल-मसाले वाला खाना पसंद होता है. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन चीजों को ज्यादा खाने से वजन बढ़ सकता है और दिल की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए, सलाह दी जाती है कि ऐसे खाने को कम मात्रा में लें या बिल्कुल न खाएं. इस मामले में, कम कार्बोहाइड्रेट वाली 'मेडिटेरेनियन डाइट' अपनाने की सलाह दी जाती है. इस डाइट में सब्जियां, नट्स, बीज, शुद्ध ऑलिव ऑयल और प्रोटीन खाने पर जोर दिया जाता है. ucdavis.edu के अनुसार, जो लोग मेडिटेरेनियन डाइट अपनाते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर का लेवल कम रहने की संभावना होती है.
एक्टिव रहें: कई स्टडीज से पता चला है कि जो लोग बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के घंटों तक बैठे रहते हैं, उन्हें दिल की बीमारी और डायबिटीज का खतरा ज्यादा होता है. इसलिए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट मीडियम-इंटेंसिटी वाली एरोबिक एक्सरसाइज या 75 मिनट हेवी एरोबिक एक्सरसाइज करने की सलाह देता है.
मेंटल हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें: एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ मामलों में, मेंटल हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें भी दिल की सेहत पर बुरा असर डाल सकती हैं. इसलिए, मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन, योग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है कि मेंटल हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें दिल की बीमारी पर असर डाल सकती हैं.
ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल दिल से जुड़ी बीमारियों और दिल की बीमारी के बढ़ते खतरे से जुड़ा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम सेडेंटरी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देता है और चेतावनी देते हैं कि इससे मोटापा हो सकता है, जो दिल की सेहत के लिए नुकसानदायक है.