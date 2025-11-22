ETV Bharat / lifestyle

चीनी की जगह गुड़ डालकर ऐसे बनाएं टेस्टी गाजर का हलवा, जान लें इसे बनाने की आसान रेस‍िपी

एक्सपर्ट्स के अनुसार, चीनी की जगह गुड़ डालकर हलवा बनाने से न सिर्फ स्वाद बढ़ता है, बल्कि हेल्थ बेनिफिट्स भी दोगुने हो जाते हैं...

Make tasty gajar ka halwa or carrot pudding by adding jaggery instead of sugar, learn its easy recipe.
चीनी की जगह गुड़ डालकर ऐसे बनाएं टेस्टी गाजर का हलवा, जान लें इसे बनाने की आसान रेस‍िपी (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 22, 2025 at 9:00 AM IST

एक्सपर्ट सर्दियों में गाजर का हलवा (Gajar ka Halwa Recipe) खाने की सलाह देते हैं क्योंकि इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं. एनर्जी देने से लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने तक, वजन घटाने में मदद करने से लेकर स्किन हेल्थ को बेहतर बनाने तक, गाजर का हलवा काफी मददगार है. तो आइए जानें सर्दियों में गाजर का हलवा कैसे बनाएं और इसे खाने के क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं...

ऐसे बनाएं गाजर का हलवा
आमतौर पर जब हम मीठे के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में चीनी आती है. गाजर का हलवा बनाते समय बहुत से लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीनी की जगह गुड़ के साथ यह हलवा बनाने से न सिर्फ स्वाद बढ़ता है बल्कि सेहत के फायदे भी दोगुने हो जाते हैं. आइए जानें कि चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करके गाजर का हलवा कैसे बनाया जाता है

आवश्यक सामग्री

  • गाजर कद्दूकस किया हुआ - 1 कप
  • छाछ - कप
  • कसा हुआ गुड़ - ¼ कप
  • घी - 1 बड़ा चम्मच
  • काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश - एक मुट्ठी
  • इलायची पाउडर - छोटा चम्मच

गाजर का हलवा बनाने का तरीका

  1. गाजर का हलवा बनाने के लिए, सबसे पहले गाजर को साफ पानी से धोकर, अच्छी तरह पोंछकर छील लें. फिर, उन्हें कद्दूकस कर लें.
  2. अब, गैस पर एक पैन रखें, उसमें घी डालकर गरम करें. कद्दूकस की हुई गाजर डालें और कच्चापन कम होने तक भूनें.
  3. अब, दूध डालें और थोड़ा गाढ़ा होने तक उबालें. गुड़ पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं. गुड़ के घुलने और मिक्सचर के गाढ़ा होने तक चलाते रहें.
  4. इलायची पाउडर और मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं. फिर पांच मिनट बाद, थोड़ा घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और परोसें। आपका स्वादिष्ट और हेल्दी गाजर का हलवा (गुड़ वाला गाजर का हलवा) तैयार है.

गाजर के हलवे के कई फायदे
यह तो सब जानते हैं कि सर्दियों में इम्यून सिस्टम धीमा हो जाता है. कई स्टडीज से पता चला है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय शरीर को पूरी धूप नहीं मिल पाती, जिससे विटामिन D की कमी हो जाती है. नतीजतन, इन्फेक्शन आसानी से अटैक करते हैं. इस प्रॉब्लम के बिना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, एक्सपर्ट गाजर का हलवा (Gajar ka Halwa Recipe) खाने की सलाह देते हैं. गाजर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बीटा-कैरोटीन इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और इन्फेक्शन से लड़ता है. इस मिठाई को बनाने में इस्तेमाल होने वाले दूध, इलायची, बादाम और काजू में मौजूद विटामिन इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेंट का काम करते हैं.

वजन कंट्रोल करने में मददगार
सर्दियों में वजन बढ़ने के कई कारण हैं, जैसे एक्सरसाइज की कमी, पानी कम पीना और हॉर्मोनल असंतुलन. इसके अलावा, इस मौसम में शरीर को गर्म रहने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. यह एनर्जी पाने के लिए हमें ज्यादा कैलोरी खानी पड़ती है, जिससे वजन बढ़ता है

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मौसम में वजन घटाने या वजन मैनेज करने के लिए गाजर का हलवा एक अच्छी डाइट है. क्योंकि गाजर में मौजूद फाइबर पचने में ज्यादा समय लेता है, इसलिए यह आपको ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे भूख नहीं लगती. इससे दूसरे स्नैक्स और ऑयली खाने की क्रेविंग नहीं होती. नतीजतन, वजन कंट्रोल में रखा जा सकता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं.. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. हालांकि, इनका पालन करने से पहले अपने निजी चिकित्सक से सलाह करना हमेशा बेहतर होता है.)

