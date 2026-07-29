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सावन में पाना चाहते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद? तो जरूर करें इन 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन

हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि सावन के महीने में किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त...

Do you wish to receive the special blessings of Lord Bholenath and Goddess Parvati during the month of Sawan? Then, you must visit these five Jyotirlingas.
सावन में पाना चाहते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद? (फोटो क्रेडिट: ETV Bharat via Copilot Designer)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 29, 2026 at 7:56 PM IST

7 Min Read
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सावन का महीना शुरू होते ही हवा में एक अलग ही बदलाव महसूस होने लगता है और मंदिरों, सड़कों और लोगों के दिलों में 'हर-हर महादेव' का जयघोष गूंजने लगता है. प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, यह समय अपनी भक्ति को गहरा करने, आध्यात्मिक साधना को बढ़ाने और अपने भीतर विराजमान शिव से जुड़ने का है. अगर आप सावन के दौरान भगवान शिव की पूजा का पूरा आध्यात्मिक लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको बारह ज्योतिर्लिंगों में से पांच खास जगहों के दर्शन जरूर करने चाहिए. जानकारों का कहना है कि इस पवित्र महीने में भगवान शिव का परम आशीर्वाद पाने के लिए सोमनाथ, महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ और केदारनाथ ज्योतिर्लिंगों के साथ-साथ पशुपतिनाथ मंदिर (जिसे अक्सर इसी संदर्भ में पवित्र माना जाता है) के दर्शन करना सबसे शुभ माना जाता है. आइए जानें क्यों...

काशी विश्वनाथ मंदिर- उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में स्थित यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे दुनिया भर के हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है. माना जाता है कि यह प्राचीन काल से ही भगवान शिव का निवास स्थान रहा है. पंडित पवन त्रिपाठी का कहना है कि काशी का अस्तित्व इतना पुराना है कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, काशी की रचना स्वयं भगवान शिव ने की थी. धर्मग्रंथों के अनुसार, एक बार जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे, तो माता पार्वती ने उनसे पूछा कि उनका वैवाहिक घर कहां है. उन्होंने उत्तर दिया कि वे एक तपस्वी और योगी हैं, जिनका निवास स्थान बर्फ से ढका कैलाश पर्वत, जंगल और श्मशान घाट हैं, उनका कोई निश्चित घर या महल नहीं है.

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काशी विश्वनाथ मंदिर (ETV Bharat)

लेकिन, क्योंकि माता पार्वती राजा हिमाचल की बेटी थीं, इसलिए एक राजकुमारी के तौर पर उनकी इच्छा थी कि वे एक अच्छे-खासे घर में रहें. उन्होंने महादेव से कहा कि शादी के बाद हर औरत अपने पति के घर जाती है, इसलिए, उन्हें भी एक दिव्य घर में रहना चाहिए जहां वे गृहस्थ जीवन बिता सकें. अपनी पत्नी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए, भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर एक बहुत ही शानदार और सुंदर शहर बनाया, जिसे काशी (प्रकाश का शहर) के नाम से जाना जाता है. शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार, काशी ब्रह्मांड के बनने से पहले से ही मौजूद थी, जिसे महादेव ने अपनी खुशी के लिए बनाया था. ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और मां पार्वती आज भी वहां निवास हैं, इसलिए, सावन के महीने में काशी विश्वनाथ मंदिर जरूर जाना चाहिए.

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सोमनाथ मंदिर (ETV Bharat)

सोमनाथ मंदिर– सोमनाथ मंदिर गुजरात के गिर-सोमनाथ जिले में प्रभास पाटन में अरब सागर के तट पर स्थित है. इसे भगवान शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है और हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है. माना जाता है कि पवित्र सावन के महीने में इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद मिलता है. अरब सागर के पास स्थित यह मंदिर शांति और सुंदर नजारों का अनुभव कराता है. सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना करने के लिए यहां आते हैं. समुद्र की लहरों की आवाज और मंदिर की घंटियों की गूंज मिलकर एक अनोखा आध्यात्मिक माहौल बनाती है.

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महाकालेश्वर मंदिर (ETV Bharat)

महाकालेश्वर मंदिर– उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर अपनी अनोखी 'भस्म आरती' के लिए मशहूर है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त आते हैं. बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के नाते, यह मंदिर अपनी अपार आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाना जाता है. सावन के महीने में महाकाल की 'भस्म आरती' का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यह महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय माना जाता है. इसके अलावा, ऐसी मान्यता है कि सावन के दौरान बाबा महाकाल अपने भक्तों का हाल-चाल जानने के लिए शहर में एक भव्य सवारी निकालते हैं. सावन के दौरान भक्तों के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन ज्यादा भीड़ होने के कारण पहले से बुकिंग और प्लानिंग करना जरूरी है. मंदिर में भक्तों को पूजा-पाठ और रस्मों में शामिल होने की इजाजत होती है, जिससे अनुभव और भी खास बन जाता है.

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केदारनाथ मंदिर (ETV Bharat)

केदारनाथ मंदिर- हिमालय में स्थित केदारनाथ मंदिर भारत में शिव के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है. इस मंदिर की यात्रा चुनौतीपूर्ण होने के साथ-साथ एक सुखद अनुभव भी है. सावन के महीने में, बहुत से भक्त आशीर्वाद लेने और शांतिपूर्ण माहौल का अनुभव करने के लिए केदारनाथ जाते हैं. माना जाता है कि भगवान शिव यहां अपने भक्तों को सीधे दर्शन देते हैं और देवता के दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं. अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए मशहूर यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है.

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मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग (ETV Bharat)

मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग- मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले में श्रीशैलम पहाड़ियों के बीच कृष्णा नदी के किनारे है, जहां भगवान शिव और देवी पार्वती (भ्रामराम्बा देवी) एक साथ रहते हैं. इस जगह को बारह ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है और इसे एक प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है. माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से परिवार में सामंजस्य, वैवाहिक सुख और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है. आसपास के जंगल और कृष्णा नदी मंदिर के आध्यात्मिक माहौल को और भी खास बनाते हैं.

ध्यान रहे कि सावन भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र महीना है, इसलिए इस दौरान बारह ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक की पूजा करना बहुत फलदायी माना जाता है.

(डिस्क्लेमर: ये सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत ज्योतिषी के दावे की पुष्टि नहीं करता है.)

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