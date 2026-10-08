नवरात्रि के दौरान जरूर करें दुर्गा कवच का पाठ, मां दुर्गा की बरसेगी विशेष कृपा और भय का होगा नाश
सनातन धर्म में दुर्गा कवच का पाठ करना बेहद शुभ और शक्तिशाली माना जाता है. मार्कंडेय पुराण में वर्णित यह कवच देवी दुर्गा की ऊर्जा...
Published : October 8, 2026 at 7:51 PM IST
शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर, 2026 से शुरू हो रही है. हिंदू धर्म में इस अत्यंत शुभ त्योहार का विशेष महत्व है, क्योंकि इन नौ दिनों में देवी दुर्गा के नौ रूपों की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है. शरादीय नवरात्रि का समय 'शक्ति' (दैवीय शक्ति) की पूजा के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. इस दौरान, भक्त अपनी आस्था, परंपराओं और क्षमता के अनुसार देवी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह की आध्यात्मिक साधनाएं करते हैं. इन नौ दिनों के दौरान, कई भक्त व्रत रखते हैं और केवल फल या पानी का सेवन करते हैं.
ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि शरादीय नवरात्रि के नौ दिनों तक कड़े नियमों का पालन किया जाता है, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, सात्विक भोजन करना और जमीन पर सोना आदि. कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान 'ललिता सहस्रनाम' (देवी के हजार नामों) का पाठ करने से गहरी मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है. साथ ही, कई घरों और पंडालों में 'दुर्गा सप्तशती' (जिसे 'चंडी पाठ' भी कहा जाता है) का पाठ किया जाता है, जिसमें 'महिषासुर मर्दिनी' के दैवीय कार्यों का वर्णन है. इन नौ दिनों में 'कवच' का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इससे सुरक्षा और सकारात्मकता मिलती है.
कवच का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है
सनातन धर्म में दुर्गा कवच का पाठ करना बेहद शुभ और शक्तिशाली माना जाता है. मार्कंडेय पुराण में वर्णित यह कवच देवी दुर्गा की ऊर्जा का एक दिव्य आभामंडल है, जो भक्त को हर तरह की नकारात्मकता और भय से मुक्त करता है. सनातन धर्म में कई कथाओं के माध्यम से दुर्गा कवच की महिमा का गुणगान किया गया है. कहा जाता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और निर्धारित नियमों के साथ दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, मां दुर्गा उनकी दसों दिशाओं से रक्षा करती हैं. यह दुर्गा कवच की शक्ति का प्रमाण है.
धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, दुर्गा कवच का पाठ करने से न केवल मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि यह गंभीर, पुरानी और संक्रामक बीमारियों से भी सुरक्षा प्रदान करता है. आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस भी यह मानते हैं कि दुर्गा कवच का पाठ करने से पाठ करने वाले के चारों ओर एक सकारात्मक सुरक्षा घेरा (आभा-मंडल) बन जाता है, जो उन्हें नकारात्मक शक्तियों से बचाता है, एक ऐसा घेरा जिसे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती.
दुर्गा कवच का पाठ करने का लाभ यह है कि
यदि आप अक्सर परेशान रहते हों या घर में तनावपूर्ण स्थिति हो, तो भी दुर्गा कवच का पाठ करने से शांति मिलती है. इसके अलावा, दुर्गा कवच का पाठ करने से मानसिक चिंताएं दूर होती हैं और मानसिक शक्ति बढ़ती है.
इसका पाठ कब करना चाहिए?
विज्ञान कहता है कि इस शरादीय नवरात्रि के दौरान प्रत्येक शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच दुर्गा कवच का पाठ करने से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.
पाठ कैसे करें?
शरादीय नवरात्रि के दौरान, रोज सुबह से व्रत रखें, सूर्यास्त के समय स्नान करें और देवी दुर्गा की मूर्ति को लाल फूलों से सजाएं. दीपक जलाएं, सबसे पहले भगवान विघ्नेश्वर की पूजा करें और फिर पूरी श्रद्धा के साथ दुर्गा कवच का पाठ करें. पाठ पूरा होने पर देवी को प्रसाद चढ़ाएं. आमतौर पर, वसंत नवरात्रि के नौ दिनों में हर दिन अलग-अलग तरह का भोग चढ़ाना चाहिए. खासकर वह भोग चढ़ाना चाहिए जो देवी को सबसे ज्यादा पसंद हो. प्रसाद चढ़ाने के बाद कपूर से आरती करें और सभी में प्रसाद बांट दें.
दुर्गा कवच का पाठ कौन कर सकता है?
दुर्गा कवच का पाठ कोई भी कर सकता है, चाहे वह महिला हो, पुरुष, बुजुर्ग या बच्चे हों. यह कवच बीमारियों को दूर करता है, डर मिटाता है और हर तरह की बुराई से रक्षा करता है. वसंत नवरात्रि के दौरान इस तरह से देवी दुर्गा की पूजा करने से बीमारी और दुश्मनों का डर खत्म होता है और हर तरह की शुभता आती है. आइए, इस शारदीय नवरात्रि में हम सब मिलकर दुर्गा कवच का पाठ करें और देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करें.
(डिस्क्लेमर: धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई आदि पर आधारित यह लेख केवल पाठकों की जानकारी के लिए है. इससे जुड़ी किसी भी प्रक्रिया को आजमाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है. हमारा मकसद सिर्फ़ पाठकों को जानकारी देना है, ETV भारत इन तथ्यों की पुष्टि नहीं करता है.)