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नवरात्रि के दौरान जरूर करें दुर्गा कवच का पाठ, मां दुर्गा की बरसेगी विशेष कृपा और भय का होगा नाश

नवरात्रि के दौरान जरूर करें दुर्गा कवच का पाठ, मां दुर्गा की बरसेगी विशेष कृपा और भय का होगा नाश ( GETTY IMAGES )

शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर, 2026 से शुरू हो रही है. हिंदू धर्म में इस अत्यंत शुभ त्योहार का विशेष महत्व है, क्योंकि इन नौ दिनों में देवी दुर्गा के नौ रूपों की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है. शरादीय नवरात्रि का समय 'शक्ति' (दैवीय शक्ति) की पूजा के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. इस दौरान, भक्त अपनी आस्था, परंपराओं और क्षमता के अनुसार देवी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह की आध्यात्मिक साधनाएं करते हैं. इन नौ दिनों के दौरान, कई भक्त व्रत रखते हैं और केवल फल या पानी का सेवन करते हैं.

ज्योतिषाचार्य डॉ उमाशंकर मिश्रा का कहना है कि शरादीय नवरात्रि के नौ दिनों तक कड़े नियमों का पालन किया जाता है, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, सात्विक भोजन करना और जमीन पर सोना आदि. कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान 'ललिता सहस्रनाम' (देवी के हजार नामों) का पाठ करने से गहरी मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है. साथ ही, कई घरों और पंडालों में 'दुर्गा सप्तशती' (जिसे 'चंडी पाठ' भी कहा जाता है) का पाठ किया जाता है, जिसमें 'महिषासुर मर्दिनी' के दैवीय कार्यों का वर्णन है. इन नौ दिनों में 'कवच' का पाठ करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इससे सुरक्षा और सकारात्मकता मिलती है.