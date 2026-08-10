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सावन के महीने में हर सोमवार को शिवलिंग पर जरूर करें रुद्राभिषेक, जानें इसके पीछे की वजह

रुद्राभिषेक करने के लिए भी कुछ खास और अत्यंत शुभ योग होते हैं. आइए जानते हैं कि रुद्राभिषेक करने के लिए कौन सा समय सबसे...

Make sure to perform Rudrabhishek on the Shivling every Monday during the month of Sawan; learn the reason behind it.
सावन के महीने में हर सोमवार को शिवलिंग पर जरूर करें रुद्राभिषेक, जानें इसके पीछे की वजह (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 10, 2026 at 12:59 PM IST

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भगवान शिव अपने भक्तों की पूजा से आसानी से खुश हो जाते हैं. लेकिन, अगर आप कोई खास इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो शिव का रुद्राभिषेक करना सबसे शुभ उपाय माना जाता है. रुद्राभिषेक महादेव को खुश करने का एक अचूक तरीका है. ज्योतिषी डॉ. उमाशंकर मिश्रा के अनुसार, सही समय पर रुद्राभिषेक करने से आपको शिव से मनचाहा वरदान मिल सकता है. क्योंकि शिव के रुद्र रूप को अभिषेक का विधी बहुत प्रिय है, तो आइए जानें कि रुद्राभिषेक इतना असरदार और महत्वपूर्ण क्यों है...

रुद्राभिषेक का महत्व
रुद्राभिषेक भगवान शिव को खुश करने का सबसे अच्छा और सबसे असरदार तरीका है. वैसे तो भोलेनाथ पानी के एक साधारण पात्र से भी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें 'आशुतोष' (जो आसानी से प्रसन्न हो जाएं) कहा जाता है, लेकिन रुद्राभिषेक वह रस्म है जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. कहा जाता है कि रुद्राभिषेक से भगवान शिव को खुश करके, नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने की ताकत मिल सकती है. इसे घर पर करने के लिए, शिवलिंग को एक साफ बर्तन में रखें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते हुए उसे एक के बाद एक शुद्ध पानी, दूध, दही, शहद, घी और चीनी (पंचामृत) से नहलाएं. आखिर में, बेलपत्र (बेल के पत्ते) और फूल चढ़ाएं, और आरती करें. ध्यान रखें कि रुद्राभिषेक सही समय पर करने से ही भगवान शिव की कृपा पाई जा सकती है.

भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सही समय पर रुद्राभिषेक करें
रुद्राभिषेक सही दिन और शुभ समय (मुहूर्त) पर किया जाना चाहिए. ज्योतिषी डॉ. उमाशंकर मिश्रा के अनुसार, महाशिवरात्रि, पूरा श्रावण (सावन) महीना, सोमवार, प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि जैसे मौके इस अनुष्ठान के लिए बहुत अच्छे होते हैं. अगर आप कोई खास इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो विद्वान पंडितों से सलाह लेकर भगवान शिव के खास स्थान (जैसे कैलाश, गौरी, नंदी या सभा) के आधार पर शुभ समय का पता करें. अनुष्ठान के दिन और उसके कुछ समय बाद तक सात्विक भोजन (बिना लहसुन-प्याज वाला शाकाहारी भोजन) करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए. अभिषेक के लिए गाय का दूध, दही, शहद, घी, चीनी (पंचामृत), गंगाजल और बेलपत्र का इस्तेमाल जरूरी माना जाता है. 'रुद्र' भगवान शिव के उग्र रूप को दर्शाता है. उनकी कृपा से ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं और सभी समस्याएं हल हो जाती हैं. मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग पर ये चीजें चढ़ाने की विधि को ही रुद्राभिषेक कहते हैं.

रुद्राभिषेक करना कहां सबसे शुभ होता है?
रुद्राभिषेक के दौरान शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ किया जाता है. श्रावण के महीने में यह अनुष्ठान करना बहुत शुभ माना जाता है. इससे इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं और यह दुख या ग्रहों की बाधाओं को दूर करने का एक बेहतरीन उपाय है. ज्योतिषी डॉ. उमाशंकर मिश्रा बताते हैं कि इसके फायदे उस जगह और खास शिवलिंग पर निर्भर करते हैं जहां अनुष्ठान किया जाता है. उदाहरण के लिए, मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना बहुत फायदेमंद होता है. घर में स्थापित शिवलिंग पर भी यह अनुष्ठान किया जा सकता है. हालांकि, मंदिर या नदी के किनारे रुद्राभिषेक करने से ज्यादा आध्यात्मिक फल मिलता है, और पहाड़ी इलाकों में इसे करना सबसे ज्यादा फलदायी होता है.

रुद्राभिषेक मंत्र जाप करने के लाभ

त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिबर्धनम् उर्वारूकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मा मृतात् ॥ सर्वो वै रुद्रास्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। पुरुषो वै रुद्र: सन्महो नमो नम:॥ विश्वा भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायामानं च यत्

  • रुद्राभिषेक मंत्र का जाप करने से कई तरह की खुशियां मिलती हैं और भक्त की सभी मनचाही इच्छाएं पूरी होती हैं. इस मंत्र का जाप खास मकसद पूरे करने के लिए भी किया जाता है.
  • अगर आप कालसर्प योग से परेशान हैं, तो आपको रुद्राभिषेक मंत्र का जाप करते हुए रुद्राभिषेक की पूजा करवानी चाहिए
  • अगर घर में लगातार कलह या परिवार के सदस्यों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं, तो रुद्राभिषेक की पूजा करना बहुत फायदेमंद होगा
  • अगर आप किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं, तो आपको रुद्राभिषेक मंत्र का जाप करते हुए कुशा घास से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए
  • अगर आप हमेशा रहने वाली समृद्धि (अखंड लक्ष्मी) पाना चाहते हैं, तो आपको रुद्राभिषेक मंत्र का जाप करते हुए गन्ने के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए.

(डिस्क्लेमर- ऊपर बताई गई बातें सुझाव हैं और लोगों की अपनी मान्यताओं और रीति-रिवाजों के आधार पर इनमें बदलाव हो सकता है. यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से दी गई है. ETV भारत ज्योतिषी के दावों का समर्थन नहीं करता है)

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