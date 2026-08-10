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सावन के महीने में हर सोमवार को शिवलिंग पर जरूर करें रुद्राभिषेक, जानें इसके पीछे की वजह

भगवान शिव अपने भक्तों की पूजा से आसानी से खुश हो जाते हैं. लेकिन, अगर आप कोई खास इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो शिव का रुद्राभिषेक करना सबसे शुभ उपाय माना जाता है. रुद्राभिषेक महादेव को खुश करने का एक अचूक तरीका है. ज्योतिषी डॉ. उमाशंकर मिश्रा के अनुसार, सही समय पर रुद्राभिषेक करने से आपको शिव से मनचाहा वरदान मिल सकता है. क्योंकि शिव के रुद्र रूप को अभिषेक का विधी बहुत प्रिय है, तो आइए जानें कि रुद्राभिषेक इतना असरदार और महत्वपूर्ण क्यों है...

रुद्राभिषेक का महत्व

रुद्राभिषेक भगवान शिव को खुश करने का सबसे अच्छा और सबसे असरदार तरीका है. वैसे तो भोलेनाथ पानी के एक साधारण पात्र से भी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें 'आशुतोष' (जो आसानी से प्रसन्न हो जाएं) कहा जाता है, लेकिन रुद्राभिषेक वह रस्म है जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. कहा जाता है कि रुद्राभिषेक से भगवान शिव को खुश करके, नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने की ताकत मिल सकती है. इसे घर पर करने के लिए, शिवलिंग को एक साफ बर्तन में रखें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते हुए उसे एक के बाद एक शुद्ध पानी, दूध, दही, शहद, घी और चीनी (पंचामृत) से नहलाएं. आखिर में, बेलपत्र (बेल के पत्ते) और फूल चढ़ाएं, और आरती करें. ध्यान रखें कि रुद्राभिषेक सही समय पर करने से ही भगवान शिव की कृपा पाई जा सकती है.

भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सही समय पर रुद्राभिषेक करें

रुद्राभिषेक सही दिन और शुभ समय (मुहूर्त) पर किया जाना चाहिए. ज्योतिषी डॉ. उमाशंकर मिश्रा के अनुसार, महाशिवरात्रि, पूरा श्रावण (सावन) महीना, सोमवार, प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि जैसे मौके इस अनुष्ठान के लिए बहुत अच्छे होते हैं. अगर आप कोई खास इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो विद्वान पंडितों से सलाह लेकर भगवान शिव के खास स्थान (जैसे कैलाश, गौरी, नंदी या सभा) के आधार पर शुभ समय का पता करें. अनुष्ठान के दिन और उसके कुछ समय बाद तक सात्विक भोजन (बिना लहसुन-प्याज वाला शाकाहारी भोजन) करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए. अभिषेक के लिए गाय का दूध, दही, शहद, घी, चीनी (पंचामृत), गंगाजल और बेलपत्र का इस्तेमाल जरूरी माना जाता है. 'रुद्र' भगवान शिव के उग्र रूप को दर्शाता है. उनकी कृपा से ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं और सभी समस्याएं हल हो जाती हैं. मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग पर ये चीजें चढ़ाने की विधि को ही रुद्राभिषेक कहते हैं.