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जगन्नाथ पुरी जाने से पहले इन बातों को जरूर जान लें, धोखेबाजों के झांसे में न आएं

ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के सबसे बड़े और सबसे पवित्र धार्मिक त्योहारों में से एक है. हर साल, देश और विदेश से लाखों भक्त और यात्री आस्था और परंपरा के इस शानदार उत्सव को देखने के लिए इस तटीय शहर में इकट्ठा होते हैं. इस साल, जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई से 24 जुलाई तक होगी. इस दौरान, पुरी आध्यात्मिकता, संस्कृति और भक्ति का एक जीवंत केंद्र बन जाता है.

रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं है बल्कि, यह सदियों पुरानी परंपराओं, बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी और गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक है. यह अनोखा अनुभव ही है जो तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को हर साल पुरी खींच लाता है. अगर आप इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो अपनी यात्रा से पहले आपको इन बातों को जरूर जानना चाहिए...