जगन्नाथ पुरी जाने से पहले इन बातों को जरूर जान लें, धोखेबाजों के झांसे में न आएं
भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 को को पुरी, ओडिशा के साथ-साथ भारत और दुनिया भर के विभिन्न केंद्रों पर भव्य रूप से हुई...
Published : July 16, 2026 at 7:21 PM IST
ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के सबसे बड़े और सबसे पवित्र धार्मिक त्योहारों में से एक है. हर साल, देश और विदेश से लाखों भक्त और यात्री आस्था और परंपरा के इस शानदार उत्सव को देखने के लिए इस तटीय शहर में इकट्ठा होते हैं. इस साल, जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई से 24 जुलाई तक होगी. इस दौरान, पुरी आध्यात्मिकता, संस्कृति और भक्ति का एक जीवंत केंद्र बन जाता है.
रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं है बल्कि, यह सदियों पुरानी परंपराओं, बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी और गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक है. यह अनोखा अनुभव ही है जो तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को हर साल पुरी खींच लाता है. अगर आप इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो अपनी यात्रा से पहले आपको इन बातों को जरूर जानना चाहिए...
जगन्नाथ पुरी जाने से पहले ये बातें जान लें
- हर साल, लाखों भक्त जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होते हैं. भीड़ को आसानी से आने-जाने देने और सुरक्षा के लिए, ओडिशा सरकार और मंदिर प्रशासन कड़े सुरक्षा इंतजाम, ट्रैफिक पर रोक और देखने के लिए तय जगहें जैसी व्यवस्थाएं करते हैं. आने वाले लोगों को सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सावधान रहना चाहिए.
- गैर-हिंदुओं को मुख्य जगन्नाथ मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है. हालांकि, कोई भी रथ यात्रा देख सकता है और जुलूस के दौरान विशाल रथों को खींचने में शामिल हो सकता है.
- पुरी में जुलाई का महीना आम तौर पर गर्म और उमस भरा होता है. दिन भर जमा होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए, आराम के लिए हल्के सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है. आने वाले लोगों को पीने का पानी भी साथ रखना चाहिए और उत्सव के दौरान खुद को हाइड्रेटेड रखना चाहिए.
- रथ यात्रा के दौरान कुछ चीजों पर रोक होती है. जैसे कि आने वाले लोगों को चमड़े की चीजें जैसे बेल्ट, वॉलेट और बैग, साथ ही मोबाइल फोन, कैमरे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मंदिर के आसपास के प्रतिबंधित इलाकों में ले जाने से बचना चाहिए.
- सुरक्षा कारणों से, त्योहार के दौरान ग्रैंड रोड और आस-पास की कई सड़कों को गाड़ी-फ्री जोन बनाया गया है. विजिटर्स को तय पार्किंग एरिया का इस्तेमाल करना चाहिए और शहर भर में ट्रैफिक डायवर्जन का ध्यान रखना चाहिए.
- पुरी में खाने-पीने का एक यादगार अनुभव मिलता है, खासकर रथ यात्रा के दौरान. इसकी एक मुख्य खासियत मंदिर का मशहूर 'महाप्रसाद' है, जिसे लेने के लिए देश भर से भक्त आते हैं.
- महाप्रसाद के अलावा, विजिटर्स कई तरह के पारंपरिक ओडिया डिश और लोकल स्नैक्स का मजा ले सकते हैं. स्ट्रीट फूड स्टॉल से लेकर लोकल खाने की जगहों तक, यह शहर ओडिशा के समृद्ध खाने के कल्चर को एक्सप्लोर करने के कई मौके देता है.
- चूंकि जगन्नाथ रथ यात्रा भारत और विदेशों से आने वाले लोगों को आकर्षित करती है, इसलिए पुरी में होटल और गेस्ट हाउस अक्सर हफ्तों पहले ही पूरी तरह बुक हो जाते हैं. इसलिए, सलाह दी जाती है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने ठहरने की व्यवस्था कर लें.
- शहर में कई विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें मंदिर क्षेत्र के पास बजट होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं शामिल हैं. जो यात्री अधिक आरामदायक प्रवास चाहते हैं, वे समुद्र तट के किनारे कई होटलों और लक्जरी रिसॉर्ट्स भी चुन सकते हैं.
- अपनी यात्रा के लिए कम से कम 2-3 दिन का समय रखें और किसी भी पूजा-पाठ के लिए हमेशा अधिकृत पुजारियों या मंदिर समिति पर ही भरोसा करें.
- मंदिर के आस-पास आपको कई स्थानीय पुजारी या एजेंट मिल सकते हैं जो VIP दर्शन या गर्भगृह तक सीधे पहुंच दिलाने का दावा करते हैं. ऐसे धोखेबाजों के झांसे में न आएं.
- मंदिर के अलावा, आप पुरी सी बीच, गुंडिचा मंदिर, पास के कोणार्क सूर्य मंदिर (लगभग 35 किमी दूर) और चिल्का झील भी जा सकते हैं.