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बारिश के मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में इन 3 चीजों को जरूर करें शामिल, जानिए यहां

मानसून के दौरान शरीर को कमजोर होने से बचाने के लिए आयुर्वेदिक घरेलू उपचार सबसे अच्छे उपाय हैं. जानते हैं वे प्राकृतिक उपचार क्या हैं...

Make sure to include these 3 things in your diet to boost immunity during the rainy season;
बारिश के मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में इन 3 चीजों को जरूर करें शामिल (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 4, 2026 at 7:54 PM IST

5 Min Read
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गर्मियों का मौसम खत्म हो गया है और मॉनसून आ गया है. मॉनसून के आने के साथ ही नमी और तापमान में बदलाव से वायरल बुखार, सर्दी-जुकाम और पेट से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं. इस मौसम में शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने से आपको इन बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी. इसके लिए आपको दवा की जरूरत नहीं है, छोटी-मोटी बीमारियों और संक्रमणों से लड़ने के लिए रसोई में मौजूद प्राकृतिक चीजें सबसे कारगर होती हैं. ये न केवल इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं, बल्कि इनका कोई साइड-इफेक्ट भी नहीं होता है, इस खबर में जानिए किचन में मौजूद किन चीजों से इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सकता है...

हल्दी इम्युनिटी बढ़ाने में बहुत असरदार होता है
हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक कंपाउंड होता है, जिसमें सूजन कम करने वाले गुण (एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज) होते हैं. यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करके बारिश के मौसम में इन्फेक्शन के जोखिम को काफी हद तक कम करने में मदद करता है. काली मिर्च के साथ हल्दी का सेवन करने से करक्यूमिन का अवशोषण बेहतर होता है, जिससे हल्दी का इम्युनिटी बढ़ाने वाला असर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है.

अगर आप रोज हल्दी का सेवन करना चाहते हैं, तो गर्म दूध में हल्दी उबालकर 'गोल्डन मिल्क' बना सकते हैं. इसके अलावा, आप गर्म पानी में हल्दी, घी और काली मिर्च मिलाकर इसे चाय की तरह पी सकते हैं. ऐसे पारंपरिक तरीके मॉनसून के मौसम में बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं.

अदरक को एक बेहतरीन उपाय माना जाता है
अदरक में जिंजरोल नाम का एक बायोएक्टिव कंपाउंड होता है, जिसमें एंटीवायरल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. यह मॉनसून के मौसम में होने वाली आम बीमारियों, जैसे सर्दी-जुकाम और पाचन संबंधी समस्याओं से असरदार ढंग से लड़ता है. मौसम बदलने के दौरान शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अदरक-ग्रीन टी और साउथ इंडियन रसम (इमली और अदरक का सूप) जैसे पारंपरिक पेय और व्यंजन बेहतरीन प्राकृतिक उपाय माने जाते हैं. इसके अलावा, एक कप गर्म पानी में कद्दूकस किया हुआ अदरक, शहद और नींबू का रस मिलाकर पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है. इम्यूनिटी बढ़ाने वाला यह ड्रिंक लंबे समय से लोकप्रिय रहा है. हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे मॉनसून के मौसम में होने वाले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से राहत दिलाने के लिए बहुत फायदेमंद मानते हैं.

आंवला भी बहुत फायदेमंद होता है
मानसून के मौसम में आंवला त्वचा के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है. न्यूट्रिशन से जुड़ी जानकारी से पता चलता है कि आंवले में संतरे के मुकाबले 20 गुना ज्यादा विटामिन C होता है (संतरे में 30 mg के मुकाबले, प्रति 100g में 600 mg). यह कोलेजन बनाने और इम्यून सेल्स के उत्पादन के लिए एक बेहतरीन स्रोत है. इसे अपनी डाइट में शामिल करने से सबसे ज्यादा फायदे मिलते हैं. चाहे आप इसे पारंपरिक तरीके से जैसे आंवला मुरब्बा (कैंडीड आंवला) के रूप में लें या स्मूदी में आंवला पाउडर मिलाकर. पोषक तत्वों से भरपूर आंवले को अपनी डाइट में शामिल करने के कई फायदे हैं. आंवला खरीदते समय ऐसे फल चुनें जो सख्त हों, हरे-पीले रंग के हों और जिन पर कोई दाग-धब्बा न हो. नरम या खराब रंग वाले आंवले कम पौष्टिक होते हैं.

ध्यान देने वाली बात

  • मानसून के मौसम में नमी के कारण नींद में खलल पड़ सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के अनुसार 7 से 8 घंटे की नींद लेने से साइटोकाइन का प्रोडक्शन सही रहता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है.
  • गर्दन से कॉलरबोन तक पांच मिनट की लिम्फैटिक मसाज शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और व्हाइट ब्लड सेल्स के सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करती है. इस तकनीक का इस्तेमाल आयुर्वेदिक और मॉडर्न मेडिकल, दोनों तरह के इलाज में किया जाता है.
  • एक्सपर्ट्स का कहना है कि गर्म और नमकीन पानी में पैर डुबोकर रखने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और मानसून के मौसम में होने वाली थकान कम होती है.

अधिक जानकारी के लिए, आप इन वेबसाइटों (अनुसंधान रिपोर्टों) पर जा सकते हैं:

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