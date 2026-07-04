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बारिश के मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में इन 3 चीजों को जरूर करें शामिल, जानिए यहां

गर्मियों का मौसम खत्म हो गया है और मॉनसून आ गया है. मॉनसून के आने के साथ ही नमी और तापमान में बदलाव से वायरल बुखार, सर्दी-जुकाम और पेट से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं. इस मौसम में शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने से आपको इन बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी. इसके लिए आपको दवा की जरूरत नहीं है, छोटी-मोटी बीमारियों और संक्रमणों से लड़ने के लिए रसोई में मौजूद प्राकृतिक चीजें सबसे कारगर होती हैं. ये न केवल इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं, बल्कि इनका कोई साइड-इफेक्ट भी नहीं होता है, इस खबर में जानिए किचन में मौजूद किन चीजों से इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सकता है...

हल्दी इम्युनिटी बढ़ाने में बहुत असरदार होता है

हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक कंपाउंड होता है, जिसमें सूजन कम करने वाले गुण (एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज) होते हैं. यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करके बारिश के मौसम में इन्फेक्शन के जोखिम को काफी हद तक कम करने में मदद करता है. काली मिर्च के साथ हल्दी का सेवन करने से करक्यूमिन का अवशोषण बेहतर होता है, जिससे हल्दी का इम्युनिटी बढ़ाने वाला असर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है.

अगर आप रोज हल्दी का सेवन करना चाहते हैं, तो गर्म दूध में हल्दी उबालकर 'गोल्डन मिल्क' बना सकते हैं. इसके अलावा, आप गर्म पानी में हल्दी, घी और काली मिर्च मिलाकर इसे चाय की तरह पी सकते हैं. ऐसे पारंपरिक तरीके मॉनसून के मौसम में बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं.

अदरक को एक बेहतरीन उपाय माना जाता है

अदरक में जिंजरोल नाम का एक बायोएक्टिव कंपाउंड होता है, जिसमें एंटीवायरल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. यह मॉनसून के मौसम में होने वाली आम बीमारियों, जैसे सर्दी-जुकाम और पाचन संबंधी समस्याओं से असरदार ढंग से लड़ता है. मौसम बदलने के दौरान शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अदरक-ग्रीन टी और साउथ इंडियन रसम (इमली और अदरक का सूप) जैसे पारंपरिक पेय और व्यंजन बेहतरीन प्राकृतिक उपाय माने जाते हैं. इसके अलावा, एक कप गर्म पानी में कद्दूकस किया हुआ अदरक, शहद और नींबू का रस मिलाकर पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है. इम्यूनिटी बढ़ाने वाला यह ड्रिंक लंबे समय से लोकप्रिय रहा है. हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे मॉनसून के मौसम में होने वाले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से राहत दिलाने के लिए बहुत फायदेमंद मानते हैं.