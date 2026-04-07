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इस तरह बनाए मसालेदार कच्चे आम का अचार, स्वाद ऐसा कि उंगलिया चाटते रह जाऐंगे

मीठा और खट्टा आम का अचार न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि गर्मियों के मौसम की एक बहुत पॉपुलर रेसिपी भी है. यह मसालेदार और ताजा अचार आम, मसालों और सरसों के तेल से मिनटों में तैयार किया जा सकता है, जो एक साधारण खाने को भी खास बना देता है. कच्चा आम, जो इस अचार का मुख्य इंग्रीडिएंट है, नैचुरली विटामिन C और दूसरे प्लांट कंपाउंड से भरपूर होता है, जो गर्मियों में डाइजेशन और इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. अपने सॉलिड टेक्सचर की वजह से, यह मसालों को बहुत अच्छी तरह सोख लेता है, जिससे आम का अचार बनता है जो दाल, रोटी या चावल जैसी साधारण डिशेज में स्वाद के साथ-साथ न्यूट्रिशन भी जोड़ता है. आइए आज इस खबर में सीखते हैं कि आम का अचार कैसे बनाया जाता है...

घर का बना अचार सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि सेहत और यादों के लिए भी अच्छा होता है. घर का बना अचार 'प्रोबायोटिक' की तरह काम करता है जो बाजार के प्रिजर्वेटिव वाले अचार के मुकाबले पेट की सेहत (डाइजेशन) के लिए बहुत अच्छा होता है.