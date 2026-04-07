इस तरह बनाए मसालेदार कच्चे आम का अचार, स्वाद ऐसा कि उंगलिया चाटते रह जाऐंगे
गर्मियों में कच्चे आम की रेसिपी लगभग सभी के घर में बनती है, इस खबर में जानिए इसे कैसे बनाते हैं और क्या सामग्री ...
Published : April 7, 2026 at 6:54 PM IST
मीठा और खट्टा आम का अचार न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि गर्मियों के मौसम की एक बहुत पॉपुलर रेसिपी भी है. यह मसालेदार और ताजा अचार आम, मसालों और सरसों के तेल से मिनटों में तैयार किया जा सकता है, जो एक साधारण खाने को भी खास बना देता है. कच्चा आम, जो इस अचार का मुख्य इंग्रीडिएंट है, नैचुरली विटामिन C और दूसरे प्लांट कंपाउंड से भरपूर होता है, जो गर्मियों में डाइजेशन और इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. अपने सॉलिड टेक्सचर की वजह से, यह मसालों को बहुत अच्छी तरह सोख लेता है, जिससे आम का अचार बनता है जो दाल, रोटी या चावल जैसी साधारण डिशेज में स्वाद के साथ-साथ न्यूट्रिशन भी जोड़ता है. आइए आज इस खबर में सीखते हैं कि आम का अचार कैसे बनाया जाता है...
घर का बना अचार सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि सेहत और यादों के लिए भी अच्छा होता है. घर का बना अचार 'प्रोबायोटिक' की तरह काम करता है जो बाजार के प्रिजर्वेटिव वाले अचार के मुकाबले पेट की सेहत (डाइजेशन) के लिए बहुत अच्छा होता है.
गर्मियों में आम का अचार बनाना न सिर्फ एक परंपरा है, बल्कि ताजे मौसमी फल और सब्जियों को बचाने का एक शानदार तरीका भी है. घर का बना अचार बाजार के अचार से ज्यादा हेल्दी होता है क्योंकि आप अपनी जरूरतों (जैसे वजन कम करना या कम सोडियम वाली डाइट) के हिसाब से तेल, नमक और मसालों की मात्रा कंट्रोल कर सकते हैं.
घर पर तीखा सरसों वाला कच्चे आम का अचार कैसे बनाएं
सरसों के साथ मसालेदार कच्चे आम का अचार गर्मियों के मौसम की सबसे पॉपुलर पारंपरिक डिश है. कच्चे आम के रसीले टुकड़े—सरसों, मेथी और लाल मिर्च के जायकेदार मिश्रण में लिपटे हुए, खट्टे और तीखे स्वाद का एकदम सही मेल देते हैं, जो दाल-चावल या सादे पराठों के साथ खाने का स्वाद बढ़ा देते हैं.
सामग्री
- (लगभग 1 मीडियम साइज का जार)
- कच्चे आम (कटे हुए) – 500 ग्राम
- सरसों के बीज (दरदरे पिसे हुए) – 2 बड़े चम्मच
- मेथी दाना – 1 छोटा चम्मच
- हल्दी पाउडर – 1 छोटा चम्मच
- लाल मिर्च पाउडर – 1½ छोटा चम्मच
- हींग – एक चुटकी
- नमक – 2 छोटे चम्मच (या स्वादानुसार)
- सरसों का तेल – ½ कप
- सौंफ 2 चम्मच
बनाने की विधि
- कच्चे आमों को अच्छी तरह धो लें और टुकड़ों में काटने से पहले उन्हें पूरी तरह से पोंछकर सुखा लें.
- आम के टुकड़ों को कुछ देर के लिए किसी कपड़े पर फैलाकर रख दें, ताकि उनमें बची हुई नमी पूरी तरह से सूख जाए.
- सरसों के तेल को तब तक गर्म करें, जब तक उसमें से हल्का धुआं न निकलने लगे, फिर उसे थोड़ा ठंडा होने दें.
- एक बड़े कटोरे में कटे हुए आम के टुकड़े, पिसे हुए सरसों के बीज, मेथी दाना, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ, हींग और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें.
- ठंडा किया हुआ सरसों का तेल इस मिश्रण के ऊपर डालें और हल्के हाथों से मिलाएं, ताकि तेल सभी टुकड़ों पर अच्छी तरह से लग जाए.
- अचार को एक साफ और सूखे कांच के जार में भर लें और तीन से चार दिनों तक धूप में रखें, अचार में मसालों का स्वाद अच्छी तरह से मिल जाए, इसके लिए जार को रोजाना एक बार हिलाते रहें.