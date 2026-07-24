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मानसून के मौसम में घर पर ऐसे बनाएं रेस्टोरेंट-स्टाइल क्रीमी काजू मशरूम मसाला करी, बस एक निवाला खाते ही आप कह उठेंगे, 'वाह!'

मानसून के मौसम में घर पर ऐसे बनाएं रेस्टोरेंट-स्टाइल क्रीमी काजू मशरूम मसाला करी, बस एक निवाला खाते ही आप कह उठेंगे, 'वाह!' ( ETV Bharat )

यह कहना गलत नहीं होगा कि आजकल 100 में से लगभग 80 लोग विटामिन D की कमी से जूझ रहे हैं, यह समस्या खासकर शहरों में रहने वाले लोगों में आम है. इस कमी को दूर करने के लिए मशरूम खाना बहुत फायदेमंद हो सकता है. जानकारों का कहना है कि मशरूम न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि शाकाहारियों के लिए विटामिन D का बेहतरीन स्रोत भी हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, यहां स्वादिष्ट काजू मशरूम मसाला करी की रेसिपी दी गई है, जिसे आप बनाकर इसका मजा ले सकते हैं. यह शानदार और क्रीमी काजू मशरूम मसाला करी ऐसी है कि इसका पहला निवाला खाते ही आपके मुंह से 'वाह' निकल पड़ेगा...

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