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मानसून के मौसम में घर पर ऐसे बनाएं रेस्टोरेंट-स्टाइल क्रीमी काजू मशरूम मसाला करी, बस एक निवाला खाते ही आप कह उठेंगे, 'वाह!'

स्वादिष्ट, रेस्टोरेंट-स्टाइल क्रीमी मशरूम मसाला करी बनाने के लिए इस खबर में दिए गए स्टेप्स को फालो करें...

make restaurant-style creamy cashew mushroom masala curry at home during monsoon season.
मानसून के मौसम में घर पर ऐसे बनाएं रेस्टोरेंट-स्टाइल क्रीमी काजू मशरूम मसाला करी, बस एक निवाला खाते ही आप कह उठेंगे, 'वाह!' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 24, 2026 at 8:18 PM IST

4 Min Read
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यह कहना गलत नहीं होगा कि आजकल 100 में से लगभग 80 लोग विटामिन D की कमी से जूझ रहे हैं, यह समस्या खासकर शहरों में रहने वाले लोगों में आम है. इस कमी को दूर करने के लिए मशरूम खाना बहुत फायदेमंद हो सकता है. जानकारों का कहना है कि मशरूम न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि शाकाहारियों के लिए विटामिन D का बेहतरीन स्रोत भी हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, यहां स्वादिष्ट काजू मशरूम मसाला करी की रेसिपी दी गई है, जिसे आप बनाकर इसका मजा ले सकते हैं. यह शानदार और क्रीमी काजू मशरूम मसाला करी ऐसी है कि इसका पहला निवाला खाते ही आपके मुंह से 'वाह' निकल पड़ेगा...

सामग्री

ग्रेवी के लिए...

  • टमाटर - 3
  • अदरक - छोटा टुकड़ा
  • काजू - 5-6
  • हरी मिर्च - 3
  • लहसुन की कलियां - 4
  • इलायची - 2
  • सूखी लाल मिर्च - 2
  • काली मिर्च - ½ छोटा चम्मच
  • दही - ¼ कप

करी के लिए:

  • मशरूम - ¼ किलो
  • तेल - ¼ कप
  • काजू - 10-12
  • प्याज के टुकड़े - ½ कप
  • जीरा - ½ छोटा चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर - 2 छोटे चम्मच
  • गरम मसाला - ½ छोटा चम्मच
  • धनिया पाउडर - ½ छोटा चम्मच
  • नमक - स्वादानुसार
  • घी - 1 छोटा चम्मच
  • नींबू का रस - ½ छोटा चम्मच
  • हरा धनिया - 1 गुच्छा

बनाने का तरीका:

  • सबसे पहले, एक मिक्सर जार लें. इसमें टमाटर के टुकड़े, 5-6 काजू, अदरक, हरी मिर्च, इलायची, सूखी लाल मिर्च, काली मिर्च और दही डालें, फिर इन सबको पीसकर एक स्मूद पेस्ट बना लें. पेस्ट जितना स्मूद होगा, ग्रेवी उतनी ही क्रीमी और स्वादिष्ट बनेगी.
  • अब, स्टोव पर एक पैन रखें और उसमें दो चम्मच तेल डालें.
  • जब तेल गरम हो जाए, तो बचे हुए काजू डालें और उन्हें हल्का सुनहरा होने तक भूनें. फिर, उन्हें एक प्लेट में निकाल लें और अलग रख दें.
  • इसके बाद, उसी तेल में साफ किए हुए और पानी से निकाले हुए मशरूम डालें और मध्यम आंच पर दो से तीन मिनट तक भूनें.
  • इस तरह भूनने से मशरूम में बचा हुआ पानी सूख जाता है. इसके बाद उन्हें अलग रख दें.
  • अब, उसी पैन में बचा हुआ तेल डालें. गरम होने पर जीरा डालें। जब वे चटकने लगें, तो बारीक कटा हुआ प्याज डालें और हल्का सुनहरा होने तक भूनें.
  • इसके बाद, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालें और एक-दो मिनट तक चलाते हुए भूनें.
  • फिर, पहले से तैयार टमाटर का पेस्ट डालें और अच्छी तरह मिलाएं. मध्यम आंच पर इस मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि तेल अलग न हो जाए, इससे ग्रेवी का रंग, स्वाद और गाढ़ापन बहुत बढ़िया हो जाता है.
  • अब, ग्रेवी में तले हुए मशरूम और काजू डालें और अच्छी तरह मिलाएं. अगर जरूरत हो, तो अपनी पसंद के हिसाब से गाढ़ापन ठीक करने के लिए थोड़ा गर्म पानी डालें.
  • इसे दो-तीन मिनट और पकाएं, फिर एक चम्मच घी डालकर मिलाएं और गैस बंद कर दें. करी के थोड़ा ठंडा होने पर उसमें थोड़ा नींबू का रस निचोड़ें. आखिर में, कटे हुए हरे धनिये से सजाएं और आपकी स्वादिष्ट काजू-मशरूम ग्रेवी तैयार है.
  • इसमें रेस्टोरेंट जैसी शानदार खुशबू आती है और यह रोटी, चपाती या सादे चावल के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है. इसे जरूर आजमाएं.

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मशरूम मसाला करी रेसिपी
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