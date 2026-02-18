ETV Bharat / lifestyle

इस आसान तरीके से सिर्फ एक दिन में घर पर बनाएं नारियल तेल, विस्तार से जानें बनाने का तरीका

नारियल का तेल लगाने और इस्तेमाल करने के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन बाजार से खरीदने पर इसमें मिलावट का शक रहता है, इसलिए इसे....

Make coconut oil at home in just one day with this easy method, learn in detail how to make it.
इस आसान तरीके से सिर्फ एक दिन में घर पर बनाएं नारियल तेल, विस्तार से जानें बनाने का तरीका (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 18, 2026 at 7:39 PM IST

घर पर नारियल तेल बनाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में यह एक सीधा और आसान प्रोसेस है. बस कुछ नारियल और किचन के आसान टूल्स से आप बिना किसी एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल प्रोसेसिंग के ताजा, शुद्ध नारियल तेल बना सकते हैं. यह पारंपरिक तरीका, जिसे अक्सर कोल्ड-प्रेस या वेट-मिलिंग कहा जाता है, नारियल की नेचुरल खुशबू, न्यूट्रिएंट्स और हल्के स्वाद को बनाए रखने में मदद करता है. घर पर बने नारियल तेल का इस्तेमाल खाना पकाने, स्किनकेयर, बालों की देखभाल और कई दूसरे रोजाना के कामों के लिए किया जा सकता है. यह खबर आपको नारियल तेल बनाने में मदद करने के लिए पूरी स्टेप-बाय-स्टेप जानकारी देता है...

सामग्री

  • 2–3 फुली मैच्योर नारियल
  • गर्म पानी (उबलता हुआ नहीं)
  • ब्लेंडर या हैंड ग्रेटर
  • बारीक छलनी या चीजक्लॉथ
  • एक बड़ा कटोरा
  • पैन
  • चम्मच या स्पैचुला
  • ढक्कन वाला साफ कांच का जार

नारियल तेल कैसे तैयार करें

  • सबसे पहले नारियल का छिलका हटा दें, फिर नारियल को तोड़कर पानी को एक अलग बर्तन में निकाल लें (आप चाहें तो इस पानी को पी भी सकते हैं). चाकू या नारियल खुरचनी का इस्तेमाल करके, नारियल के सफेद गूदे को खोल से सावधानी से हटा दें.
  • नारियल के गूदे को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि छिलके के टुकड़े या गंदगी निकल जाए. सफाई से स्वाद बेहतर होता है और तेल की शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है.
  • अब नारियल के गूदे को ब्लेंड करें. ब्लेंड करना आसान बनाने के लिए, नारियल के गूदे को छोटे टुकड़ों में काट लें. टुकड़ों को ब्लेंडर में डालें और थोड़ा गर्म पानी डालें. ध्यान रखें कि ब्लेंडर को आसानी से चलाने के लिए उतना ही नारियल और पानी इस्तेमाल करें जितना जरूरी हो. तब तक ब्लेंड करें जब तक मिक्सचर गाढ़ा, क्रीमी और स्मूद न हो जाए. इसका टेक्सचर गाढ़े नारियल के पेस्ट जैसा होना चाहिए.

नारियल का दूध निकालें

  • एक कटोरे के ऊपर एक बारीक छलनी या चीजक्लॉथ रखें. इसमें ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर डालें और जितना हो सके उतना नारियल का दूध निकालने के लिए इसे अच्छी तरह निचोड़ें और अधिक मात्रा के लिए आप निचोड़े हुए नारियल के गूदे को ब्लेंडर में वापस डाल सकते हैं, थोड़ा और गर्म पानी मिला सकते हैं, और यही प्रोसेस दोहरा सकते हैं. ध्यान रहें कि यह ताजा नारियल का दूध आपके तेल का बेस है.
  • निकाले हुए नारियल के दूध को एक कटोरे में डालें और ढककर इसे कमरे के तापमान पर 12 से 24 घंटे तक बिना हिलाए छोड़ दें. इस दौरान, नारियल का दूध अपने आप क्रीमी परतों में अलग हो जाएगा, जिससे ऊपर एक मोटी, क्रीमी परत और नीचे एक पानी जैसी परत बन जाएगी.
  • अलग होने के बाद, ऊपर की मोटी लेयर (नारियल क्रीम) को धीरे से चम्मच से हटा दें और इसे एक सॉस पैन में डाल दें. कोशिश करें कि नीचे की पानी वाली लेयर को ज्यादा स्कूप न करें.
  • अब पैन को धीमी आंच पर रखें. चिपकने से बचाने के लिए बीच-बीच में चलाते रहें. जैसे-जैसे क्रीम गर्म होगी, वह फटने लगेगी और धीरे-धीरे तेल छोड़ने लगेगी. धीमी आंच पर पकाते रहें. समय के साथ, आप देखेंगे कि तेल ठोस चीजों से साफ अलग हो रहा है. ठोस चीजें हल्के सुनहरे भूरे रंग की हो जाएंगी. ध्यान रहें कि इस क्रीम को पकाते समय तेज आंच से बचें, क्योंकि अधिक तापमान तेल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को कम कर सकता है.
  • जब सॉलिड चीजें हल्के भूरे रंग की हो जाएं और तेल पूरी तरह से अलग हो जाए, तो पैन को आंच से उतार लें. इसे थोड़ा ठंडा होने दें. अब, इस तेल को छान लें, और एक साफ, सूखे कांच के जार में डालें. ढक्कन से सील करने से पहले इसे पूरी तरह ठंडा होने दें. याद रहें कि ठंडी, सूखी जगह पर रखने पर, घर का बना नारियल तेल कई महीनों तक चल सकता है. ठंड के मौसम में, यह अपने आप जम सकता है. यह पूरी तरह से नॉर्मल है और इससे क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें.)

