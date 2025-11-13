ETV Bharat / lifestyle

ठंड के मौसम में इस तरह आसानी से वजन होगा कम, बस अपनाएं ये 3 तरीके

सर्दियों का मौसम सेहत के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर क्योंकि इस मौसम में वजन बढ़ना एक आम समस्या है. ठंड वजन घटाने के प्रयासों को कई तरह से प्रभावित कर सकती है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्दियों में हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है. हम कम पानी पीते हैं और कभी-कभी जरूरत से अधिक खा लेते हैं. धूप की कमी से विटामिन डी की कमी हो सकती है, जिसका असर हमारे मेटाबॉलिज्पमर पड़ सकता है. इसलिए, अगर आप इस सर्दी में अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं और पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं, तो इन सुझावों का पालन जरूर करें...

घर पर ही करें ये कुछ आसान एक्टिविटी

अगर सर्दियों में जिम या पार्क जाने का मन नहीं है, तो आप कुछ इनडोर एक्टिविटीज करके खुद को एक्टिव रख सकते हैं. योग एक्सरसाइज का एक बेहतरीन तरीका है. सूर्य नमस्कार करें. तेज चलें. रस्सी कूदना, सीढ़ियां चढ़ना और डांस करना सर्दियों में घर पर ही एक्टिव रहने के कुछ बेहतरीन तरीके हैं.

नियंत्रित मात्रा में ही खाएं

वजन कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने खाने की मात्रा पर नियंत्रण रखें. तीन बार ज्यादा खाना खाकर खुद को भूखा रखने के बजाय, थोड़ा-थोड़ा करके खाना खाएं. इससे आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होगा, जिससे आप जंक फूड कम खा पाएंगे. साथ ही, कोशिश करें कि खाना न छोड़ें. अपने खाने में संयम बरतें और अपनी प्लेट में प्रोटीन और सेहतमंद चीजें भरपूर मात्रा में रखें.