ठंड के मौसम में इस तरह आसानी से वजन होगा कम, बस अपनाएं ये 3 तरीके
ठंड के मौसम में वजन कम करना बेहद चुनौती भरा होता है. अगर सर्दियों में जिम या पार्क जाने का मन नहीं है, तो आप...
Published : November 13, 2025 at 5:49 PM IST
सर्दियों का मौसम सेहत के लिहाज से बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, खासकर क्योंकि इस मौसम में वजन बढ़ना एक आम समस्या है. ठंड वजन घटाने के प्रयासों को कई तरह से प्रभावित कर सकती है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्दियों में हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है. हम कम पानी पीते हैं और कभी-कभी जरूरत से अधिक खा लेते हैं. धूप की कमी से विटामिन डी की कमी हो सकती है, जिसका असर हमारे मेटाबॉलिज्पमर पड़ सकता है. इसलिए, अगर आप इस सर्दी में अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं और पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं, तो इन सुझावों का पालन जरूर करें...
घर पर ही करें ये कुछ आसान एक्टिविटी
अगर सर्दियों में जिम या पार्क जाने का मन नहीं है, तो आप कुछ इनडोर एक्टिविटीज करके खुद को एक्टिव रख सकते हैं. योग एक्सरसाइज का एक बेहतरीन तरीका है. सूर्य नमस्कार करें. तेज चलें. रस्सी कूदना, सीढ़ियां चढ़ना और डांस करना सर्दियों में घर पर ही एक्टिव रहने के कुछ बेहतरीन तरीके हैं.
नियंत्रित मात्रा में ही खाएं
वजन कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने खाने की मात्रा पर नियंत्रण रखें. तीन बार ज्यादा खाना खाकर खुद को भूखा रखने के बजाय, थोड़ा-थोड़ा करके खाना खाएं. इससे आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होगा, जिससे आप जंक फूड कम खा पाएंगे. साथ ही, कोशिश करें कि खाना न छोड़ें. अपने खाने में संयम बरतें और अपनी प्लेट में प्रोटीन और सेहतमंद चीजें भरपूर मात्रा में रखें.
पानी का सेवन बढ़ाएं
सर्दियों में अक्सर लोग कम पानी पीते हैं, लेकिन इस गलती का शरीर पर बुरा असर पड़ता है. पानी की कमी से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, जिससे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और शरीर के लिए वजन कम करना मुश्किल हो जाता है. डिहाइड्रेशन से फैट बर्न करने की क्षमता कम हो सकती है. इसलिए, अगर आप सर्दियों में ज्यादा सामान्य पानी नहीं पी पाते हैं, तो आप गर्म पानी पी सकते हैं.
गर्म पानी पीने के फायदे
- गर्म पानी पीने के कई फायदे हैं जैसे यह हमारे शरीर में जमा चर्बी को कम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाए रखता है. इसके साथ ही चर्बी कम करने के लिए गर्म पानी में नींबू का रस और शहद मिलाकर पिएं. इसके अलावा, आप इसमें चिया सीड्स डालकर भी पी सकते हैं जो आपके पेट की चर्बी कम करने में काफी मददगार साबित होंगे.
- हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक गर्म पानी पीने से पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद मिलती है. जैसे-जैसे पानी आपके पेट और आंतों से होकर गुजरता है, आपका शरीर अपशिष्ट पदार्थों को बेहतर तरीके से बाहर निकालने में सक्षम होता है. गर्म पानी पीना आपके पाचन तंत्र को सक्रिय करने के लिए भी फायदेमंद है.
- नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, गर्म पानी नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम करता है. वर्कआउट करते समय इसे पीने से शरीर का तापमान बढ़ता है, और पसीना अधिक आता है, जिससे शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं.
- सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने से चर्बी जलाने में मदद मिलती है. वहीं रात को सोने से पहले गर्म पानी पीते हैं, तो इससे पेट भरा हुआ महसूस होता है और आप ओवरईटिंग से बच सकते है. ऐसे में वजन कम करना आसान हो जाता है. जब आप गर्म पानी पीते हैं, तो आपके शरीर का टेंपरेचर कंट्रोल सिस्टम अचानक तापमान में वृद्धि के कारण एक्टिव हो जाता है.
- इससे शरीर अपने इंटरनल टेंपरेचर को कम करके पानी के तापमान की भरपाई करना शुरू कर देता है. यह पूरा प्रोसेस आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करती है, जो आपके वजन घटाने के प्रयासों की प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद करती है.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)