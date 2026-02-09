ETV Bharat / lifestyle

देहरादून में लाइव क्यूलिनरी मास्टर क्लास, मशहूर शेफ हरपाल सोखी ने महकाया भारतीय परंपरा का स्वाद

देहरादून: राजधानी में एक यादगार पाक कला (Culinary) वाली शाम देखने को मिली. प्रसिद्ध शेफ और टेलीविज़न पर्सनैलिटी शेफ हरपाल सिंह सोखी ने कारीगरी में एक लाइव पाक कला मास्टर क्लास का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में भोजन प्रेमी, मीडिया के लोग और विशेष मेहमान शामिल हुए. सबने भारतीय स्वाद, यादों और स्ट्रीट फूड संस्कृति से जुड़ा एक गहरा अनुभव साझा किया.

देहरादून में लाइव क्यूलिनरी मास्टर क्लास: यह मास्टरक्लास एक लाइव और इंटरैक्टिव सत्र के रूप में डिज़ाइन की गई थी, जिसमें शेफ हरपाल ने चुने हुए प्रतिभागियों के साथ मिलकर खाना बनाया. इस दौरान उन्होंने हर डिश के पीछे की कहानियां साझा की और पारंपरिक स्वादों को आधुनिक प्रस्तुति के साथ संतुलित करने की तकनीकें भी बताई. यह मेनू भारत भर में उनकी निजी भोजन यात्रा को दर्शाता है.

देहरादून में लाइव क्यूलिनरी मास्टर क्लास (Photo- ETV Bharat)

शेफ हरपाल सिंह की लाइव क्लास: बनारस के दीनानाथ महाराज से प्रेरित दीनानाथ की टमाटर चाट, जो वाराणसी के घाटों के पुराने स्वादों को समेटे हुए है, से लेकर छोले-कुल्चे, पकौड़े पॉकेट्स, जो उनके बचपन की उन यादों से निकले हैं, जब वे अपने पिता के साथ लुधियाना की गलियों में स्ट्रीट फूड का आनंद लिया करते थे. यह यात्रा आगे बढ़ती है, जलेबी वाफ़ल्स के साथ भारत की सड़कों के कारीगरों को सम्मान देते हुए, पारंपरिक मिठाई को नई पीढ़ी के लिए एक आधुनिक, गॉरमेट अंदाज़ में पेश किया गया है.