माथे पर तिलक और हाथों में पूजा की थाली के साथ एकदम देसी लुक में नजर आएं लियोनेल मेस्सी

वनतारा में वर्ल्ड फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेस्सी एकदम देसी (पारंपरिक भारतीय) लुक में दिखे. उनका यह लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है...

Lionel Messi was seen in a complete traditional Indian look, visited Vantara, and thanked all the Indians.
माथे पर तिलक और हाथों में पूजा की थाली के साथ एकदम देसी लुक में नजर आएं लियोनेल मेस्सी (ANI AND RELIANCE)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 17, 2025 at 1:52 PM IST

4 Min Read
वर्ल्ड फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेस्सी फिलहाल अपने "गॉट इंडिया टूर" के तहत भारत में हैं. कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली घूमने के बाद, वह अनंत अंबानी द्वारा बनाए गए वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी, वनतारा गए. मेस्सी अपने इंटर मियामी टीम के साथियों लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ वनतारा पहुंचे. उनके पहुंचने पर, अधिकारियों ने पारंपरिक लोक संगीत, फूलों की बारिश और आरती से उनका स्वागत किया, जो भारतीय संस्कृति और मेहमाननवाजी को दिखाता है.

मेस्सी और उनके साथियों ने वनतारा की प्राकृतिक सुंदरता और वहां मौजूद अलग-अलग तरह के वन्यजीवों को देखा और पारंपरिक हिंदू पूजा आरती में भी हिस्सा लिया. इस दौरान, मेस्सी एकदम देसी (पारंपरिक भारतीय) लुक में दिखे. यह लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उनके फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. आइए इस रिपोर्ट के जरिए विस्तार से जानते हैं कि वनतारा में मेस्सी का देसी लुक कैसा था...

कैसा था मेस्सी का ट्रेडिशनल इंडियन लुक
जब मेस्सी वनतारा पहुंचे, तो उनका पहनावा सेमी-कैजुअल और क्लासी मिनिमलिज्म का मिक्स था. उन्होंने नेवी ब्लू ब्लेजर के साथ मैचिंग ट्राउजर और अंदर एक सिंपल सफेद रंग की टी-शर्ट पहनी थी. ब्लेजर की स्ट्रक्चर्ड फिटिंग ने पूरे आउटफिट को एक स्मार्ट टच दिया, जबकि टी-शर्ट ने उनके लुक को नेचुरल और सिंपल बनाए रखा. ठंडे मौसम की वजह से, मेस्सी को अपने ब्लेजर के ऊपर हल्के भूरे रंग का एथनिक शॉल पहने हुए भी देखा गया, जिस पर बारीक कढ़ाई या पैटर्न बने हुए थे।. शॉलl Indian look, visited Vantara, and thanked all the Indians. ने उनके लुक में ट्रेडिशनल स्टाइल का टच जोड़ा, जिसकी कई लोगों ने तारीफ की. इसके साथ ही उन्होंने रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक भी लगाया था, जिससे उनका ट्रेडिशनल इंडियन लुक पूरा हुआ.

अनंत और राधिका अंबानी भी वहां थे मौजूद
मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी ने अनंत अंबानी के बनाए वाइल्डलाइफ रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन और कंजर्वेशन सेंटर, वनतारा का खास दौरा किया. अपने दौरे के दौरान, मेस्सी ने मंदिर में महा आरती समारोह में भी हिस्सा लिया और भारतीय परंपरा के अनुसार दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना की. इसके बाद उन्होंने वनतारा में जानवरों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं. मेस्सी के साथ वनतारा के फाउंडर अनंत अंबानी और उनकी पत्नी राधिका अंबानी भी थीं. अनंत अंबानी लंबे बालों और दाढ़ी के साथ ऑल-ब्लैक आउटफिट में बहुत डैशिंग लग रहे थे, जबकि राधिका मर्चेंट ने हाई-नेक टॉप के साथ बूटकट ट्राउजर पहना था, जिसमें वह बहुत ही सिंपल, एलिगेंट और ग्रेसफुल लग रही थीं.

वनतारा क्या है?
वनतारा गुजरात के जामनगर में एक बहुत बड़े एनिमल वेलफेयर प्रोजेक्ट का नाम है. यह रिलायंस फाउंडेशन द्वारा चलाया जाने वाला और अनंत अंबानी द्वारा मैनेज किया जाने वाला एक बहुत बड़ा वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सेंटर है. यह दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सेंटर भी है, जो 3,500 एकड़ में फैला हुआ है और यहां 150,000 से ज्यादा जानवर रहते हैं. यह सेंटर जानवरों के लिए एक फाइव-स्टार रिजॉर्ट जैसा है, जहां हाथी, शेर, तेंदुए, हिरण, कछुए, घोड़े और सैकड़ों दूसरी दुर्लभ प्रजातियां रहती हैं.

