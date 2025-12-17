ETV Bharat / lifestyle

माथे पर तिलक और हाथों में पूजा की थाली के साथ एकदम देसी लुक में नजर आएं लियोनेल मेस्सी

वर्ल्ड फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेस्सी फिलहाल अपने "गॉट इंडिया टूर" के तहत भारत में हैं. कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली घूमने के बाद, वह अनंत अंबानी द्वारा बनाए गए वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी, वनतारा गए. मेस्सी अपने इंटर मियामी टीम के साथियों लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ वनतारा पहुंचे. उनके पहुंचने पर, अधिकारियों ने पारंपरिक लोक संगीत, फूलों की बारिश और आरती से उनका स्वागत किया, जो भारतीय संस्कृति और मेहमाननवाजी को दिखाता है.

मेस्सी और उनके साथियों ने वनतारा की प्राकृतिक सुंदरता और वहां मौजूद अलग-अलग तरह के वन्यजीवों को देखा और पारंपरिक हिंदू पूजा आरती में भी हिस्सा लिया. इस दौरान, मेस्सी एकदम देसी (पारंपरिक भारतीय) लुक में दिखे. यह लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उनके फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. आइए इस रिपोर्ट के जरिए विस्तार से जानते हैं कि वनतारा में मेस्सी का देसी लुक कैसा था...

कैसा था मेस्सी का ट्रेडिशनल इंडियन लुक

कैसा था मेस्सी का ट्रेडिशनल इंडियन लुक

जब मेस्सी वनतारा पहुंचे, तो उनका पहनावा सेमी-कैजुअल और क्लासी मिनिमलिज्म का मिक्स था. उन्होंने नेवी ब्लू ब्लेजर के साथ मैचिंग ट्राउजर और अंदर एक सिंपल सफेद रंग की टी-शर्ट पहनी थी. ब्लेजर की स्ट्रक्चर्ड फिटिंग ने पूरे आउटफिट को एक स्मार्ट टच दिया, जबकि टी-शर्ट ने उनके लुक को नेचुरल और सिंपल बनाए रखा. ठंडे मौसम की वजह से, मेस्सी को अपने ब्लेजर के ऊपर हल्के भूरे रंग का एथनिक शॉल पहने हुए भी देखा गया, जिस पर बारीक कढ़ाई या पैटर्न बने हुए थे. शॉल ने उनके लुक में ट्रेडिशनल स्टाइल का टच जोड़ा, जिसकी कई लोगों ने तारीफ की. इसके साथ ही उन्होंने रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक भी लगाया था, जिससे उनका ट्रेडिशनल इंडियन लुक पूरा हुआ.