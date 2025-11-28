ETV Bharat / lifestyle

क्या आप जानते हैं कि अचार को किसी भी हालत में प्लास्टिक कंटेनर में क्यों नहीं रखना चाहिए?

भारत में ज्यादातर घरों में किसी न किसी तरह का अचार जरूर होता है, क्योंकि इसे भारतीय भोजन का एक अभिन्न अंग माना जाता है. यह आमतौर पर आम, नींबू, मिर्च और आंवला जैसी विभिन्न सामग्री से बनाया जाता है. थोड़े से घी और गरम चावल के साथ अचार खाने का अपना एक अलग ही मजा है. एक जमाना था जब अचार को सिरेमिक पॉट में रखा जाता था. लेकिन समय के साथ, प्लास्टिक की बाल्टियों और बोतलों ने उनकी जगह ले ली. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अचार को प्लास्टिक के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए. क्या आप जानते हैं क्यों?

अचार कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, अगर उसे ठीक से स्टोर न किया जाए तो वह खराब हो सकता है. इसके अलावा, उसके बुरे असर भी होते हैं. बहुत से लोग अचार को प्लास्टिक की बोतलों या जार में स्टोर करते हैं क्योंकि वे इस्तेमाल करने में आसान होते हैं. हालांकि, वेलनेस कोच मयूर का कहना है कि प्लास्टिक के जार अचार के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं हैं. अचार थोड़ा एसिडिक और नमकीन होता है. जब अचार को उनमें स्टोर किया जाता है, तो वह प्लास्टिक के साथ रिएक्ट करता है. इस वजह से, समय के साथ, प्लास्टिक में मौजूद केमिकल अचार में मिल जाते हैं और सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं.

आइए जानें प्लास्टिक की बोतलों में क्यों नहीं रखना चाहिए और इससे क्या स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है...

प्लास्टिक के कंटेनर में अचार रखना क्यों सुरक्षित नहीं है

अचार नींबू के रस या सिरके जैसी एसिडिक चीजों से बनता है, और प्लास्टिक के कंटेनर हमेशा एसिडिक चीजों के लिए सेफ नहीं होते हैं. समय के साथ, एसिड प्लास्टिक के साथ रिएक्ट कर सकता है, जिससे BPA या थैलेट्स जैसे नुकसानदायक केमिकल निकल सकते हैं. ये केमिकल खाने में मिल सकते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस या दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम जैसी गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं. इसलिए, एसिडिक, ऑयली या गर्म खाने को स्टोर करने के लिए कांच या स्टेनलेस स्टील जैसी दूसरी चीजों से बने कंटेनर का इस्तेमाल करना सबसे सेफ है.