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दाल बनाम अंडे: किसमें होता है ज्यादा प्रोटीन? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

बहुत से लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि रोजाना की प्रोटीन की जरूरतें पूरी करने के लिए दालें खाना या अंडे...

Lentils vs. Eggs: Which has more protein? Find out what experts say.
दाल बनाम अंडे: किसमें होता है ज्यादा प्रोटीन? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 6, 2026 at 6:17 PM IST

5 Min Read
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अच्छी सेहत और मजबूत मांसपेशियों के लिए शरीर को पर्याप्त प्रोटीन की जरूरत होती है. लेकिन, बहुत से लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि रोजाना की प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए उन्हें दाल खानी चाहिए या अंडे? दोनों में से किसमें ज्यादा प्रोटीन होता है? कौन सा शरीर को ज्यादा फायदे पहुंचाता है? आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है?

प्रोटीन क्यों शरीर के लिए जरूरी है?
प्रोटीन शरीर की हर कोशिका के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है. यह मांसपेशियों के विकास, ऊतकों की मरम्मत, इम्यूनिटी बढ़ाने और हार्मोनल संतुलन बनाए रखने जैसे कई कामों में अहम भूमिका निभाता है. प्रोटीन हड्डियों, त्वचा और बालों की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है. यह घावों को तेजी से भरने में मदद करता है और वायरस व बैक्टीरिया से लड़ने वाली एंटीबॉडी बनाने में अहम भूमिका निभाता है. पकी हुई दाल की लगभग 150–200 ग्राम सर्विंग में 8 से 12 ग्राम प्रोटीन होता है, हालांकि दाल के प्रकार के आधार पर यह मात्रा कम-ज्यादा हो सकती है.

दाल खाने के फायदे

  • इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो पेट की सेहत के लिए जरूरी है
  • दालें पाचन को बेहतर बनाती हैं
  • इससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है
  • यह ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है
  • यह शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है

एक अंडे में कितना प्रोटीन होता है?
एक बड़े आकार के अंडे (जिसका वजन लगभग 50 ग्राम होता है) में 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है। अंडे में पाए जाने वाले प्रोटीन को उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें शरीर के लिए ज़रूरी सभी अमीनो एसिड का संतुलित मिश्रण होता है.

अंडे खाने के फायदे

  1. अंडे खाने से शरीर को उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन मिलता है
  2. यह मांसपेशियों के विकास और रिकवरी में मदद करता है
  3. यह विटामिन B12, विटामिन D और कोलीन जैसे पोषक तत्व प्रदान करता है
  4. अंडे में ऐसा प्रोटीन होता है जिसे शरीर आसानी से पचा लेता है

दाल बनाम अंडे: कौन सा बेहतर है?
वेबएमडी (WebMD) के मुताबिक, अगर सिर्फ प्रोटीन की मात्रा को देखें, तो एक कटोरी दाल में एक अंडे से ज्यादा प्रोटीन होता है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रोटीन की क्वालिटी के मामले में अंडे बेहतर होते हैं. दूसरी ओर, दाल में फाइबर, मिनरल्स और प्लांट-बेस्ड न्यूट्रिएंट्स भरपूर होते हैं. इस तरह, दोनों के अपने-अपने खास फायदे हैं.

आपको कौन सा चुनना चाहिए?
वेजिटेरियन लोगों के लिए दाल, छोले, राजमा, सोया और डेयरी उत्पादों का सेवन बहुत फायदेमंद होता है. ये खाद्य पदार्थ शरीर की प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य जरूरी विटामिन और खनिजों की रोजाना की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छे प्राकृतिक स्रोतों में से हैं.

नॉन-वेजिटेरियन लोग रेगुलर अंडे और दाल दोनों खाकर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन पक्का कर सकते हैं. अंडे और दालों को मिलाकर खाना एक बेहतरीन डाइट स्ट्रेटेजी है. अंडे से पूरा और आसानी से पचने वाला प्रोटीन और विटामिन B12 जैसे जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जबकि दालों से डाइटरी फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और प्लांट-बेस्ड आयरन मिलता है. यह दमदार जोड़ी एक संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट सुनिश्चित करती है. एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या फिटनेस पर फोकस करते हैं, उन्हें अपनी डाइट में दाल और अंडे दोनों शामिल करने चाहिए.

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