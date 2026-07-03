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क्या आप भी बाजार से सब्जियां लाने के बाद उन्हें सीधे फ्रिज में रख देते हैं? तो आज ही ऐसा करना बंद कर दें

हम बाजार से सब्जियां चुनते समय बहुत ध्यान रखते हैं, फिर भी घर लाने के बाद उन्हें कैसे स्टोर करते हैं, इसमें हम अक्सर एक बड़ी गलती कर देते हैं. हर सब्जी को ध्यान से चुनने के बाद, हमारी सबसे बड़ी गलती उन्हें प्लास्टिक बैग में बंद करके फ्रिज में रखना है. दिक्कत यह है कि प्लास्टिक के अंदर हवा नहीं जा पाती, जिससे नमी अंदर फंस जाती है. नमी वाली सब्जियां फ्रिज में बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, यह फंसी हुई नमी सड़न को तेज करती है और फंगस को बढ़ाती है. इसके अलावा, आम प्लास्टिक बैग से नुकसानदायक केमिकल सब्जियों में जा सकते हैं.

गर्मियों के महीनों में यह समस्या और भी बढ़ जाती है.तो, आइए जानते हैं कि सब्जियों को ज्यादा समय तक ताजा रखने के लिए अपने फ्रिज का इस्तेमाल करने के सबसे अच्छे तरीके क्या हैं...