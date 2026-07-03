क्या आप भी बाजार से सब्जियां लाने के बाद उन्हें सीधे फ्रिज में रख देते हैं? तो आज ही ऐसा करना बंद कर दें
हरी पत्तेदार सब्जियों को धोने और सुखाने के बजाय, बस उन्हें साफ करें और टिश्यू पेपर लगी एयरटाइट डिब्बे में रखें, इससे वे जल्दी खराब...
Published : July 3, 2026 at 7:42 PM IST
हम बाजार से सब्जियां चुनते समय बहुत ध्यान रखते हैं, फिर भी घर लाने के बाद उन्हें कैसे स्टोर करते हैं, इसमें हम अक्सर एक बड़ी गलती कर देते हैं. हर सब्जी को ध्यान से चुनने के बाद, हमारी सबसे बड़ी गलती उन्हें प्लास्टिक बैग में बंद करके फ्रिज में रखना है. दिक्कत यह है कि प्लास्टिक के अंदर हवा नहीं जा पाती, जिससे नमी अंदर फंस जाती है. नमी वाली सब्जियां फ्रिज में बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, यह फंसी हुई नमी सड़न को तेज करती है और फंगस को बढ़ाती है. इसके अलावा, आम प्लास्टिक बैग से नुकसानदायक केमिकल सब्जियों में जा सकते हैं.
गर्मियों के महीनों में यह समस्या और भी बढ़ जाती है.तो, आइए जानते हैं कि सब्जियों को ज्यादा समय तक ताजा रखने के लिए अपने फ्रिज का इस्तेमाल करने के सबसे अच्छे तरीके क्या हैं...
सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखने के टिप्स
- सब्जियां खरीदने के बाद, उन्हें फ्रिज में रखने के बजाय, एक कटोरे में थोड़े से नमक, चीनी और सिरके मिले पानी में धो लें. इससे उन पर लगी सारी गंदगी साफ हो जाएगी. इसके बाद, उन्हें सुखाकर फ्रिज में रख दें.
- अगर सब्जियां नम हों तो वे बहुत जल्दी सड़ जाती हैं। सब्जियों को स्टोर करने के लिए जिप लॉक बैग सबसे अच्छे होते हैं. अगर जिप लॉक बैग न हों, तो आप साधारण प्लास्टिक के ढक्कनों में छोटे-छोटे छेद करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. इन छेदों से हवा आर-पार जा सकती है, जिससे सब्जियां लंबे समय तक ताजी रहती हैं.
- सब्जियों को अलग-अलग सूती कपड़े के थैलों में रखने से नमी अवशोषित हो जाएगी और वे खराब होने से सुरक्षित रहेंगी.
- सभी फलों और सब्जियों को एक ही डिब्बे या थैले में रखना उचित नहीं है. सेब और तरबूज जैसे फल प्राकृतिक रूप से 'एथिलीन' नामक गैस छोड़ते हैं. इससे अन्य सब्जियां जल्दी पक सकती हैं और सड़ सकती हैं. इसलिए, ऐसे फलों को अलग-अलग रखना बेहतर है.
- अंगूरों को धोने और सुखाने के बाद, एक प्लेट पर टिशू पेपर का एक टुकड़ा बिछाकर उसके ऊपर रख दें ताकि वे लंबे समय तक ताजे रहें.
- लेकिन जब केले की बात आती है, तो उन्हें फ्रिज में रखने के बजाय बाहर रखना बेहतर होता है.
- इसी प्रकार, आलू और प्याज को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए. ये कमरे के तापमान पर ही सबसे अच्छे रहते हैं.
- हममें से कई लोग अदरक, लहसुन आदि को ऐसे ही रख देते हैं. अदरक को जल्दी सूखने से बचाने के लिए, इसे हल्के गीले कपड़े में लपेटकर रखने से यह महीनों तक ताजा रहता है.
- अगर आप हरी मिर्चों से डंठल हटाकर उन्हें प्लास्टिक के डिब्बे में नीचे टिशू पेपर बिछाकर रखें, तो मिर्चें सड़ेंगी नहीं और लंबे समय तक अपना तीखापन बरकरार रखेंगी.
- नींबू को सूखने और पपड़ीदार होने से बचाने के लिए, उन पर थोड़ा सा खाना पकाने का तेल लगाएं और उन्हें एक कंटेनर में रखें ताकि उनका रस सूख न जाए.
- अगर आप गाजर और चुकंदर जैसी जड़ वाली सब्जियों के ऊपरी सिरे काटकर उन्हें स्टोर कर लें, तो उनमें अंकुरण नहीं होगा और उनके पोषक तत्व कम नहीं होंगे.
- मूंग को जल्दी चिपचिपा होने से बचाने के लिए, डंठल और ऊपरी सिरे को बिना काटे सुखा लेना चाहिए.
- नारियल को ऐसे ही रखने से उसका स्वाद बदल जाएगा. इसके बजाय, नारियल को कद्दूकस करके एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करने से इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है.
- धनिया, पुदीना और करी पत्तों को मुरझाने से बचाने के लिए, आप उनकी डंठलें हटाकर उन्हें एक डिब्बे में रख सकते हैं.
- न केवल आपको अपनी सब्जियों को सही ढंग से स्टोर करना चाहिए, बल्कि सप्ताह में कम से कम एक बार फ्रिज की सफाई भी करनी चाहिए. अगर एक टमाटर भी सड़ने लगे, तो वह जल्दी ही बाकी सब्जियों को भी खराब कर सकता है. इन आसान चरणों का पालन करने से आपकी सब्जियां गर्मी में भी मुरझाएंगी नहीं.