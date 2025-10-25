ETV Bharat / lifestyle

बहुत से लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर कर देते हैं यह बड़ी गलती, जानें सही उपयोग कैसे करें?

वॉशिंग मशीन सही इस्तेमाल कैसे करें? बहुत से लोग सोचते हैं कि वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करने का मतलब बस कपड़े डालना, डिटर्जेंट डालना, उसे चालू करना और यूं ही छोड़ देना है. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह तरीका सभी कपड़ों के लिए उपयुक्त नहीं है. इस तरह से वे पूरी तरह साफ नहीं होंगे. उन्हें अच्छी तरह से साफ करने के लिए, आपको कुछ खास तरीके अपनाने होंगे. दरअसल, कुछ कपड़ों पर जिद्दी दाग ​​रह ही जाते हैं, चाहे आप उन्हें कितनी भी बार धोएं. खास तौर पर कॉलर पर लगी गंदगी आसानी से नहीं निकलती, और यह समस्या बच्चों के कपड़ों के साथ ज्यादा आम है. इसलिए, इन कपड़ों को सिर्फ डिटर्जेंट के साथ वॉशिंग मशीन में डालने से वे साफ नहीं होंगे. आपको इससे अधिक कुछ करने की जरूरत है. इसके लिए आपको यहां बताए गए कुछ टिप्स अपनाने होंगे...

अपने बजट और पसंद के अनुसार वॉशिंग मशीन खरीदना ठीक है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल भी जरूरी है. कई लोग वॉशिंग मशीन को ठीक से समझे बिना ही इस्तेमाल कर लेते हैं. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि हर मॉडल का इस्तेमाल करने का तरीका अलग होता है, और इन मशीनों का इस्तेमाल सही तरीका जानने के बाद ही करना चाहिए. इससे मशीन की लाइफ और धुलाई की क्वालिटी लंबी होगी, यह जल्दी खराब नहीं होगी और कपड़े भी अच्छी तरह से साफ होंगे. इस लेख में जानें वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करने का सही तरीका और इसे कैसे इस्तेमाल करें ताकि यह लंबे समय तक चले...

आजकल हर कोई वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करने का आदी हो गया है. लगभग हर घर में एक होती ही है. वॉशिंग मशीन ने कपड़े धोना बेहद आसान बना दिया है. ये इतनी आसान हैं कि आप बस कपड़े मशीन में डालते हैं, उसे चालू करते हैं, और सिर्फ आधे घंटे में आपके कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं. बाजार में अब कई तरह की वॉशिंग मशीन उपलब्ध हैं, जिनमें फ्रंट-लोड और टॉप-लोड डिजाइन वाले कई हाई-टेक मॉडल शामिल हैं. लोग अपने बजट और पसंद के अनुसार इन मशीनों को खरीद और इस्तेमाल कर सकते हैं.

कपड़ों से जिद्दी दागों को आसानी से हटाने के लिए इन सुझावों का पालन करें

वॉशिंग मशीन में कॉलर से गंदगी और जिद्दी दाग ​​आसानी से हटाने के लिए, सबसे पहले कपड़ों को बेकिंग सोडा और पानी में भिगोएं. यानी वॉशिंग मशीन में डालने से पहले, थोड़ा सा बेकिंग सोडा पानी में मिलाएं और इस मिश्रण को उन जगहों पर लगाएं जहां ज्यादा दाग हैं. या फिर, एक बाल्टी पानी में 2 से 4 छोटे चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं और कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालने से पहले कम से कम 15 मिनट तक भिगोकर छोड़ दें. ऐसा करने से वॉशिंग मशीन में धोने से जिद्दी दाग ​​वाले कपड़े आसानी से साफ हो जाएंगे. बता दें, बेकिंग सोडा जिद्दी दाग ​​हटाने के लिए खास तौर पर उपयोगी है. इसकी जगह, आप स्टेन रिमूवर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. अगर स्टेन रिमूवर उपलब्ध न हो, तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है.

टेंपरेचर सेटिंग

सबसे जरूरी बात है अपनी वॉशिंग मशीन की टेंपरेचर सेटिंग की जांच करना. इसी टेंपरेचर के आधार पर आप तय कर पाएंगे कि दाग हटेंगे या नहीं. बहुत गंदे या लंबे समय से पड़े कपड़ों के लिए, सामान्य धुलाई काफी नहीं है. ऐसे कपड़ों से गंदगी और दाग पूरी तरह हटाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है. बहुत गंदे कपड़े धोते समय, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टेंपरेचर ज्यादा हो. इसके लिए आपको Water Temperature सेटिंग ढूंढनी होगी, जहां आप गर्म Hot, गुनगुना Warm, या Cold में से चुन सकते हैं. बहुत ज्यादा गंदे कपड़ों, सफेद सूती कपड़ों, और जर्म फ्री करने के लिए गर्म पानी का उपयोग करें, लेकिन सिकुड़न या रंग उड़ने से बचने के लिए हमेशा कपड़ों के लेबल की जांच करें. बता दें, गर्म पानी में धोने से दाग जल्दी हट जाते हैं.

डिटर्जेंट की क्वालिटी पर जरूर ध्यान दें

बहुत से लोग वॉशिंग मशीन पर खूब पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वे इस्तेमाल किए जाने वाले डिटर्जेंट की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते. कई लोग महंगी वॉशिंग मशीन में लो क्वालिटी के डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं. इससे न सिर्फ दाग रह जाते हैं, बल्कि मशीन जल्दी खराब भी हो जाती है. इसलिए, किसी भी वॉशिंग मशीन की सेहत और कपड़ों से दाग आसानी से हटाने के लिए अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट चुनना बेहद जरूरी है. कुछ डिटर्जेंट खास तौर पर जिद्दी दागों को हटाने के लिए उपलब्ध हैं. इनका इस्तेमाल जरूर करें. इसके अलावा, अधिक एंजाइम वाले डिटर्जेंट भी उपलब्ध हैं. इन डिटर्जेंट को चुनने से गंदगी जल्दी हट जाती है. ये डिटर्जेंट खास तौर पर लंबे समय से लगे दागों को हटा सकते हैं. हालांकि इनकी कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन अच्छे डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है.

वॉशिंग मशीन को ओवरलोड न करें

सबसे ज़रूरी बात यह है कि वॉशिंग मशीन को कभी भी ओवरलोड न करें. कपड़ों को ओवरलोड करने से अंदर घूमने-फिरने की जगह नहीं बचती. नतीजतन, दाग नहीं निकलते हैं. इसलिए बेहतर है कि वॉशिंग मशीन की क्षमता के अनुसार ही कपड़े डालें.