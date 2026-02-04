इन 6 आसान तरीकों को आजमाने से कैंसर से बचने में मिलेगी मदद, आज से ही बना लें रूटीन का हिस्सा
कैंसर से डरना स्वाभाविक है, लेकिन सही लाइफस्टाइल अपनाकर इसके खतरे को काफी कम किया जा सकता है. इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए...
Published : February 4, 2026 at 2:48 PM IST
कैंसर दुनिया भर में सबसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, जो हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करता है. जल्दी पता चलने से बचने की संभावना और इलाज की असरदारता बेहतर होती है. कई कैंसर बिना किसी संकेत या लक्षण के विकसित हो सकते हैं क्योंकि ट्यूमर शरीर के अंदर गहराई में हो सकते हैं या धीरे-धीरे बढ़ सकते हैं, जिससे समय पर पता लगाना मुश्किल हो जाता है. आजकल कैंसर के मामले बहुत ज्यादा हैं, जिसका मुख्य कारण हमारी डाइट और लाइफस्टाइल है. इस खबर में, जानें कि कैंसर से बचने के लिए लाइफस्टाइल कैसा बदलाव करना चाहिए...
कैंसर से बचने में मदद के लिए इन लाइफस्टाइल टिप्स को आजमाएं
तंबाकू का इस्तेमाल न करें
स्मोकिंग कई तरह के कैंसर से जुड़ी है, जिसमें फेफड़े, मुंह, गला, लैरिंक्स, पैंक्रियाज, ब्लैडर, सर्विक्स और किडनी का कैंसर शामिल है. यहां तक कि सेकंडहैंड स्मोक के आसपास रहने से भी फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. लेकिन स्मोकिंग ही एकमात्र हानिकारक आदत नहीं है. तंबाकू चबाने से मुंह, गले और पैंक्रियाज का कैंसर हो सकता है. कैंसर से बचने का एक शानदार तरीका तंबाकू का इस्तेमाल न करना है. अगर आप तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, तो किसी हेल्थकेयर प्रोफेशनल से ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में पूछें जो आपको स्मोकिंग छोड़ने में मदद कर सकते हैं और इस लत को छोड़ने के दूसरे तरीकों के बारे में भी जानें.
हेल्दी खाना खाएं
हेल्दी भोजन खाना कैंसर से बचने का पक्का तरीका नहीं है, लेकिन यह आपके रिस्क को कम कर सकता है. खूब सारे फल और सब्जियां खाने की कोशिश करें. फल, सब्जियां और दूसरे प्लांट-बेस्ड खाने पर ध्यान दें, जैसे साबुत अनाज और दालें. अधिक कैलोरी, फैट और एक्स्ट्रा चीनी वाले खाने को कम खाएं. रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट, रिफाइंड अनाज, और सैचुरेटेड और ट्रांस फैट वाली चीजों को कम खाएं.
शराब से बचें
अगर आप शराब पीते हैं, तो सिर्फ सीमित मात्रा में ही पिएं. शराब कई तरह के कैंसर का खतरा बढ़ाती है, जिसमें ब्रेस्ट, पेट, फेफड़े, किडनी और लिवर कैंसर शामिल हैं. आप जितना ज्यादा पिएंगे, खतरा उतना ही ज्यादा होगा. जो लोग मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो करते हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम होता है. मेडिटेरेनियन डाइट मुख्य रूप से पौधों से मिलने वाले खाने पर फोकस करती है, जैसे फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और मेवे. जो लोग मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो करते हैं, वे हेल्दी फैट चुनते हैं, जैसे मक्खन की जगह ऑलिव ऑयल, और वे रेड मीट की जगह मछली खाते हैं.
अपना वजन हेल्दी रखें और फिजिकली एक्टिव रहें
हेल्दी वजन बनाए रखने से कुछ खास तरह के कैंसर का खतरा कम हो सकता है. इनमें ब्रेस्ट, पैंक्रियाटिक, लिवर, पेट और किडनी कैंसर शामिल हैं. फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है. वजन मैनेज करने में मदद करने के अलावा, फिजिकल एक्टिविटी खुद भी ब्रेस्ट और कोलन कैंसर का खतरा कम कर सकती है. किसी भी मात्रा में फिजिकल एक्टिविटी आपकी सेहत के लिए अच्छी है. लेकिन सबसे ज्यादा फायदे के लिए, हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट की मीडियम-इंटेंसिटी वाली एरोबिक एक्टिविटी या 75 मिनट की तेज-इंटेंसिटी वाली एरोबिक एक्टिविटी करने का लक्ष्य रखें. इससे ज्यादा करना और भी बेहतर है. आप मीडियम और तेज एक्टिविटीज को मिला सकते हैं.
खुद को धूप से बचाएं
- स्किन कैंसर सबसे आम तरह के कैंसर में से एक है और इसे रोकना भी सबसे आसान है, इसके लिए...
- धूप में कम समय बिताएं. यह बात खासकर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच सच है, जब सूरज की किरणें सबसे तेज होती हैं.
- जब आप बाहर हों, तो जितना हो सके छांव में रहें. धूप का चश्मा और चौड़ी किनारी वाली टोपी भी भी इस्तेमाल करें
- ऐसे कपड़े पहनें जो आपकी ज्यादा से ज्यादा त्वचा को ढकें. अपने सिर को ढकने के लिए कुछ पहनें और धूप का चश्मा भी पहनें.
- सनस्क्रीन लगाएं, कम से कम 30 SPF वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, यहां तक कि बादल वाले दिनों में भी.
- टैनिंग बेड या सन लैंप का इस्तेमाल न करें. ये सूरज की रोशनी जितने ही हानिकारक हो सकते हैं.
खतरनाक आदतों से बचें
कुछ आदतें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ाती हैं, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. कैंसर से बचने के लिए...
- सुरक्षित सेक्स करें: अपने सेक्स पार्टनर की संख्या सीमित रखें. कंडोम का इस्तेमाल करें. आपके जितने ज्यादा सेक्स पार्टनर होंगे, HIV या HPV जैसे सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का खतरा उतना ही ज्यादा होगा. HIV या AIDS वाले लोगों को एनल, लिवर और फेफड़ों के कैंसर का खतरा ज्यादा होता है. HPV सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर से जुड़ा होता है, लेकिन यह एनस, पेनिस, गले, वल्वा और वजाइना के कैंसर का खतरा भी बढ़ा सकता है.
- सुई शेयर न करें: शेयर की गई सुइयों से ड्रग्स लेने से HIV हो सकता है. और इससे हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C भी हो सकता है, जिससे लिवर कैंसर का खतरा बढ़ सकता है.
- रेगुलर चेकअप करवाएं: स्किन, कोलन, सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर जैसे कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करवाएं. इन कोशिशों से कैंसर का जल्दी पता चलने की संभावना बढ़ जाती है, जब इलाज के सफल होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. इस जानकारी पर अमल करने से पहले अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)