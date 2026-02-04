ETV Bharat / lifestyle

इन 6 आसान तरीकों को आजमाने से कैंसर से बचने में मिलेगी मदद, आज से ही बना लें रूटीन का हिस्सा

कैंसर दुनिया भर में सबसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है, जो हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करता है. जल्दी पता चलने से बचने की संभावना और इलाज की असरदारता बेहतर होती है. कई कैंसर बिना किसी संकेत या लक्षण के विकसित हो सकते हैं क्योंकि ट्यूमर शरीर के अंदर गहराई में हो सकते हैं या धीरे-धीरे बढ़ सकते हैं, जिससे समय पर पता लगाना मुश्किल हो जाता है. आजकल कैंसर के मामले बहुत ज्यादा हैं, जिसका मुख्य कारण हमारी डाइट और लाइफस्टाइल है. इस खबर में, जानें कि कैंसर से बचने के लिए लाइफस्टाइल कैसा बदलाव करना चाहिए...

कैंसर से बचने में मदद के लिए इन लाइफस्टाइल टिप्स को आजमाएं

तंबाकू का इस्तेमाल न करें

स्मोकिंग कई तरह के कैंसर से जुड़ी है, जिसमें फेफड़े, मुंह, गला, लैरिंक्स, पैंक्रियाज, ब्लैडर, सर्विक्स और किडनी का कैंसर शामिल है. यहां तक ​​कि सेकंडहैंड स्मोक के आसपास रहने से भी फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. लेकिन स्मोकिंग ही एकमात्र हानिकारक आदत नहीं है. तंबाकू चबाने से मुंह, गले और पैंक्रियाज का कैंसर हो सकता है. कैंसर से बचने का एक शानदार तरीका तंबाकू का इस्तेमाल न करना है. अगर आप तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, तो किसी हेल्थकेयर प्रोफेशनल से ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में पूछें जो आपको स्मोकिंग छोड़ने में मदद कर सकते हैं और इस लत को छोड़ने के दूसरे तरीकों के बारे में भी जानें.

हेल्दी खाना खाएं

हेल्दी भोजन खाना कैंसर से बचने का पक्का तरीका नहीं है, लेकिन यह आपके रिस्क को कम कर सकता है. खूब सारे फल और सब्जियां खाने की कोशिश करें. फल, सब्जियां और दूसरे प्लांट-बेस्ड खाने पर ध्यान दें, जैसे साबुत अनाज और दालें. अधिक कैलोरी, फैट और एक्स्ट्रा चीनी वाले खाने को कम खाएं. रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट, रिफाइंड अनाज, और सैचुरेटेड और ट्रांस फैट वाली चीजों को कम खाएं.

शराब से बचें

अगर आप शराब पीते हैं, तो सिर्फ सीमित मात्रा में ही पिएं. शराब कई तरह के कैंसर का खतरा बढ़ाती है, जिसमें ब्रेस्ट, पेट, फेफड़े, किडनी और लिवर कैंसर शामिल हैं. आप जितना ज्यादा पिएंगे, खतरा उतना ही ज्यादा होगा. जो लोग मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो करते हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम होता है. मेडिटेरेनियन डाइट मुख्य रूप से पौधों से मिलने वाले खाने पर फोकस करती है, जैसे फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और मेवे. जो लोग मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो करते हैं, वे हेल्दी फैट चुनते हैं, जैसे मक्खन की जगह ऑलिव ऑयल, और वे रेड मीट की जगह मछली खाते हैं.