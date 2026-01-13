ETV Bharat / lifestyle

मकर संक्रांति पर इस आसान तरीके से घर पर बनाएं गुड़ की गजक, यहां दी गई है पूरी रेसिपी

गजक सच में एक बहुत बढ़िया और पारंपरिक मिठाई है जिसे लोहड़ी और मकर संक्रांति के दौरान बड़े उत्साह से बनाया और खाया जाता है. क्योंकि यह तिल और गुड़ से बनती है, इसलिए यह शरीर को गर्मी और एनर्जी देती है. सर्दियों के महीनों में इसे खास तौर पर पौष्टिक माना जाता है. यह स्वादिष्ट मिठाई ठंड के मौसम में उत्तर भारत में बहुत पॉपुलर है. पहली फसल की खुशी मनाने के लिए, इस सिंपल मिठाई का मजा लोहड़ी की रात को परिवार और दोस्तों के साथ अलाव के पास लिया जाता है.

लोहड़ी के अलावा, गजक का मजा किटी पार्टी, पॉटलक, पिकनिक या गेम नाइट्स जैसे मौकों पर भी लिया जा सकता है, और यह बच्चों को भी बहुत पसंद आता है. यह स्वादिष्ट चीज डेजर्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके साथ ही ज्यादा भोजन खाने के बाद इसे खाने से डाइजेशन भी बेहतर हो सकता है. तिल और गुड़ का कंबीनेशन डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करती है. गुड़ और तील का यह शानदार कॉम्बिनेशन इतना स्वादिष्ट है कि आप इसे बार-बार खाना चाहेंगे. तो, आइए सीखते हैं कि यह क्रिस्पी मीठी चीज कैसे बनाते हैं...