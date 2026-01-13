मकर संक्रांति पर इस आसान तरीके से घर पर बनाएं गुड़ की गजक, यहां दी गई है पूरी रेसिपी
सर्दियों के महीनों में, लोग जिस खाने की चीज को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वह है गजक, इसे गुड़ से बनाते हैं, जानिए रेसिपी...
Published : January 13, 2026 at 4:35 PM IST
गजक सच में एक बहुत बढ़िया और पारंपरिक मिठाई है जिसे लोहड़ी और मकर संक्रांति के दौरान बड़े उत्साह से बनाया और खाया जाता है. क्योंकि यह तिल और गुड़ से बनती है, इसलिए यह शरीर को गर्मी और एनर्जी देती है. सर्दियों के महीनों में इसे खास तौर पर पौष्टिक माना जाता है. यह स्वादिष्ट मिठाई ठंड के मौसम में उत्तर भारत में बहुत पॉपुलर है. पहली फसल की खुशी मनाने के लिए, इस सिंपल मिठाई का मजा लोहड़ी की रात को परिवार और दोस्तों के साथ अलाव के पास लिया जाता है.
लोहड़ी के अलावा, गजक का मजा किटी पार्टी, पॉटलक, पिकनिक या गेम नाइट्स जैसे मौकों पर भी लिया जा सकता है, और यह बच्चों को भी बहुत पसंद आता है. यह स्वादिष्ट चीज डेजर्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके साथ ही ज्यादा भोजन खाने के बाद इसे खाने से डाइजेशन भी बेहतर हो सकता है. तिल और गुड़ का कंबीनेशन डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करती है. गुड़ और तील का यह शानदार कॉम्बिनेशन इतना स्वादिष्ट है कि आप इसे बार-बार खाना चाहेंगे. तो, आइए सीखते हैं कि यह क्रिस्पी मीठी चीज कैसे बनाते हैं...
समाग्री
- 1.5 कप तिल
- 1 कप कच्ची मूंगफली
- 3-4 बड़े चम्मच सूखा नारियल
- 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर
- 350-400 ग्राम गुड़
- 2 बड़े चम्मच घी
बनाने की विधि
- एक पैन लें और उसे स्टोव पर 2 मिनट के लिए गरम करें. अब गरम पैन में सफेद तिल डालें और उन्हें 5 मिनट (सुनहरा भूरा होने) तक भूनें. फिर एक कटोरे में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें.
- अब उसी पैन को फिर से स्टोव पर गरम करें और उसमें मूंगफली को सुनहरा भूरा होने तक 5 मिनट तक भूनें. फिर पैन से निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें.
- जब मूंगफली ठंडी हो जाएं, तो उन्हें एक कपड़े पर रखें और धीरे से दबाकर उनके छिलके हटा दें. मूंगफली को दो हिस्सों में तोड़ लें और फिर ब्लेंडर में दरदरा पीस लें. इसी तरह, जब तिल ठंडे हो जाएं, तो उन्हें भी ब्लेंडर में दरदरा पीस लें और फिर दोनों को एक साथ एक बर्तन में डाकर एक साथ मिला दें.
- अब मिक्सर में इलायची पाउडर और सूखा नारियल पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें और एक तरफ रख दें.
- अब एक और पैन लें और उसे स्टोव पर रखें. उसमें 350-400 ग्राम गुड़ डालें और तुरंत एक से डेढ़ कप पानी डालें. इससे गुड़ अच्छी तरह पिघल जाएगा. गुड़ को चम्मच से लगातार चलाते रहें जब तक कि उसका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा न हो जाए.
- जब गुड़ थोड़ा गाढ़ा होने लगे, तो 2 बड़े चम्मच घी डालकर धीमी आंच पर दो मिनट तक पकाएं. फिर इसमें तिल और मूंगफली का मिश्रण डालकर अच्छे से मिलाएं. तब तक मिलाते रहें जब तक मिश्रण आटे जैसा न हो जाए.
- अब, एक समतल सतह पर एल्युमिनियम फॉइल की एक शीट बिछाएं और उस पर थोड़ा घी लगाकर अच्छी तरह चिकना कर लें. मिश्रण को चिकनी की हुई फॉइल शीट पर रखें और इसे समान रूप से फैला दें. इसे थोड़ा ठंडा होने दें. फिर इसे अपनी पसंद के आकार के टुकड़ों में काट लें. ठंडा होने पर यह और सख्त हो जाएगा.आप इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर भी परोस सकते हैं.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)