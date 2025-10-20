ETV Bharat / lifestyle

Diwali की रात मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए जरूर अपनाएं ये 4 उपाय, जानें क्या

रात किए जाने वाले कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानें, जो देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने में आपकी मदद कर सकते हैं...

Diwali की रात मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए जरूर अपनाएं ये 4 उपाय, जानें क्या (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 20, 2025 at 8:00 AM IST

4 Min Read
इस साल दिवाली 20 अक्टूबर यानी आज मनाई जाएगी. मान्यताओं के अनुसार, दिवाली की रात बेहद खास और महत्वपूर्ण मानी जाती है. दिवाली की रात को महानिशा या सिद्धि रात्रि भी कहा जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस रात की गई सभी साधनाएं और अनुष्ठान शुभ फल प्रदान करते हैं. इस दिन पूरे घर को दीयों और रंग-बिरंगी रोशनियों से सजाया जाता है. आसमान में आतिशबाजी भी की जाती है और मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है. ऐसे में आइए इस लेख में दिवाली की रात किए जाने वाले कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानें, जो देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने में मदद करते हैं...

सात या नौ मुखी दीपक ज्यादा शुभ
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली पर शुद्ध घी से भरा सात या नौ मुखी दीपक जलाना देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. दिवाली की रात सात या नौ मुखी दीपक जलाने से घर में धन, स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है. आप इस दीपक को अपने पूजा वाले स्थान या मुख्य द्वार पर रख सकते हैं. दीपक में शुद्ध घी और कपास से बनी बत्ती का इस्तेमाल करने से और भी शुभ परिणाम मिलते हैं.

दिवाली पर सबसे पहले तुलसी के पास एक दीपक रखें
इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि दिवाली के दिन जलाया जाने वाला पहला दीपक तुलसी के पेड़ के सामने रखना चाहिए. तुलसी के पेड़ के सामने दीपक जलाने के कई धार्मिक और ज्योतिषीय कारण हैं. ऐसा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने, नकारात्मकता को दूर भगाने और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है. माना जाता है कि तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से सुख, समृद्धि और शांति आती है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं.

धनलक्ष्मी पोटली का है खास महत्व
दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा के दौरान धनलक्ष्मी की पोटली बनाकर देवी लक्ष्मी के चरणों में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है. जानें धनलक्ष्मी पोटली बनाने की विधि...

धनलक्ष्मी पोटली बनाने के लिए, आपको एक लाल कपड़ा चाहिए, जो शुभता और समृद्धि का प्रतीक है. इसके अंदर निम्नलिखित वस्तुएं रखें...

  • 5 कमल गट्टे
  • 5 गोमती चक्र
  • 5 पीली कौड़ियां (कौड़ी)
  • 5 हरी इलायची
  • 5 लौंग
  • 5 सुपारी
  • 1 हल्दी
  • 1 चाँदी का सिक्का
  • कुछ नोट या सिक्के
  • कुछ साबुत धनिया के बीज

पूजा के दौरान, इस पोटली को देवी लक्ष्मी के चरणों में रखें और "ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. अगले दिन इसे अपनी तिजोरी में रखें. ऐसा करने से सभी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी.

देवी लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग अवश्य लगाएं
दिवाली की पूजा के दौरान, देवी लक्ष्मी को मिठाई के साथ मखाने की खीर का भोग अवश्य लगाएं. देवी लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में धन-संपत्ति और मान-सम्मान की सुरक्षा बनी रहती है.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया विशेषज्ञों से सलाह लें.)

