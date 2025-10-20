ETV Bharat / lifestyle

Diwali की रात मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए जरूर अपनाएं ये 4 उपाय, जानें क्या

इस साल दिवाली 20 अक्टूबर यानी आज मनाई जाएगी. मान्यताओं के अनुसार, दिवाली की रात बेहद खास और महत्वपूर्ण मानी जाती है. दिवाली की रात को महानिशा या सिद्धि रात्रि भी कहा जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस रात की गई सभी साधनाएं और अनुष्ठान शुभ फल प्रदान करते हैं. इस दिन पूरे घर को दीयों और रंग-बिरंगी रोशनियों से सजाया जाता है. आसमान में आतिशबाजी भी की जाती है और मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है. ऐसे में आइए इस लेख में दिवाली की रात किए जाने वाले कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानें, जो देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने में मदद करते हैं...

सात या नौ मुखी दीपक ज्यादा शुभ

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली पर शुद्ध घी से भरा सात या नौ मुखी दीपक जलाना देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. दिवाली की रात सात या नौ मुखी दीपक जलाने से घर में धन, स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है. आप इस दीपक को अपने पूजा वाले स्थान या मुख्य द्वार पर रख सकते हैं. दीपक में शुद्ध घी और कपास से बनी बत्ती का इस्तेमाल करने से और भी शुभ परिणाम मिलते हैं.

दिवाली पर सबसे पहले तुलसी के पास एक दीपक रखें

इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि दिवाली के दिन जलाया जाने वाला पहला दीपक तुलसी के पेड़ के सामने रखना चाहिए. तुलसी के पेड़ के सामने दीपक जलाने के कई धार्मिक और ज्योतिषीय कारण हैं. ऐसा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने, नकारात्मकता को दूर भगाने और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है. माना जाता है कि तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने से सुख, समृद्धि और शांति आती है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं.

धनलक्ष्मी पोटली का है खास महत्व

दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा के दौरान धनलक्ष्मी की पोटली बनाकर देवी लक्ष्मी के चरणों में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है. जानें धनलक्ष्मी पोटली बनाने की विधि...