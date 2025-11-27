क्या आपको भी बार-बार होता है माइग्रेन के चलते सिरदर्द? जरूर अपनाएं ये उपाय
बहुत से लोग माइग्रेन का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं. कुछ लोगों को बार-बार माइग्रेन का दर्द होता है, इसलिए यह उपाय आजमाएं...
Published : November 27, 2025 at 2:40 PM IST
माइग्रेन एक आम लेकिन गंभीर सिरदर्द है जिसमें सिर के एक तरफ बहुत तेज दर्द होता है. ज्यादातर मरीजों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनके सिर में ड्रम बजा रहा हो. इस दौरान, मरीजों को न सिर्फ तेज रोशनी बल्कि आस-पास की आवाजें भी महसूस होती हैं, कभी-कभी जी मिचलाने और उल्टी के साथ. एक आम गलतफहमी यह है कि सिर्फ दवा से ही इस बीमारी से आराम मिल सकता है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि दवा के साथ-साथ लाइफस्टाइल में बदलाव और रेगुलर एक्सरसाइज, खासकर योग, माइग्रेन से आराम दिलाने में बहुत फायदेमंद हो सकते हैं.
माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जिससे आजकल हर कोई परेशान है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा. इससे आराम पाने के लिए इन टिप्स को जरूर फॉलो करें.
आइस पैक: जब आपको माइग्रेन का दर्द हो, तो अपने माथे, कनपटी या गर्दन पर आइस पैक लगाना एक अच्छा उपाय है. इससे प्रभावित जगह पर ब्लड फ्लो कम होगा और दर्द से राहत मिलेगी. एक तौलिया ठंडे पानी में भिगोकर प्रभावित जगह पर रखना भी फायदेमंद हो सकता है.
थोड़ी कॉफी: इसमें मौजूद कैफीन माइग्रेन के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है. यह शरीर को पीठ दर्द की दवाओं को तेजी से एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है. हालांकि, कॉफी कम मात्रा में पीनी चाहिए.
शांत घर: तेज रोशनी और तेज आवाज से सिरदर्द और बढ़ सकता है. इसलिए, अपने घर को शांत और कम रोशनी वाला रखना सबसे अच्छा उपाय है. इससे सिरदर्द और मतली से जल्दी राहत मिल सकती है.
एक्सरसाइज: माइग्रेन होने पर एक्सरसाइज करना अच्छा आइडिया नहीं है. इससे दर्द और बढ़ सकता है. लेकिन, जब आपको माइग्रेन नहीं हो रहा हो तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से सिरदर्द को रोकने में मदद मिल सकती है. एक्सरसाइज से एंडोर्फिन और दूसरे केमिकल निकलते हैं जो दर्द कम करने में मदद करते हैं. यह स्ट्रेस भी कम करता है और आपको बेहतर नींद लेने में मदद करता है.
मैग्नीशियम: मैग्नीशियम माइग्रेन के दर्द को रोकने में बहुत मददगार होता है. इसलिए, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और बादाम और काजू जैसे नट्स ज्यादा खाना अच्छा है, क्योंकि इनमें मैग्नीशियम भरपूर होता है. इसके अलावा, दूध, मछली और चिकन में मौजूद राइबोफ्लेविन भी माइग्रेन के दर्द को रोकने में मदद करता है.
नींद: बहुत ज्यादा या बहुत कम सोने से माइग्रेन का दर्द और बढ़ सकता है. इसलिए, आपको रात में 7-8 घंटे सोना चाहिए. साथ ही, हर सुबह एक ही समय पर उठना पक्का करें.
योग: एक्सरसाइज के उलट, योग में शरीर की धीमी हरकतें होती हैं. यह मन को शांत करने में भी मदद करता है. स्टडीज से पता चलता है कि योग माइग्रेन के दर्द की फ्रीक्वेंसी को कम करता है, और अगर यह होता भी है, तो दर्द कम गंभीर होता है.
ट्रिगर से बचें: कभी-कभी आप जो खाना खाते हैं, माहौल, तेज रोशनी और तेज गंध माइग्रेन के दर्द को बढ़ा सकते हैं. ऐसे कारणों को पहचानना और उनसे बचना सबसे अच्छा है.
मेडलाइनप्लस के एक स्टडी में कहा गया है कि हेल्दी डाइट, पूरी नींद, हर दिन एक ही समय पर सोना और वजन कंट्रोल में रखने से माइग्रेन के कारण होने वाले सिरदर्द में राहत मिलती है. इसके अलावा, एक्सपर्ट रोजाना के स्ट्रेस और एंग्जायटी से निपटने के लिए योग, मेडिटेशन और प्राणायाम करने की सलाह देते हैं. वे स्मोकिंग और शराब पीने जैसी आदतों से बचने की भी सलाह देते हैं.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और टिप्स सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. हालांकि, इन्हें फॉलो करने से पहले अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है.)