सर्दियों में बच्चों को उम्र के हिसाब से कितनी बार नहलाना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जानें

सर्दियों के मौसम में पेरेंट्स को बच्चों की सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए. उनके खाने से लेकर उनके नहाने तक, हर चीज पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है. आपकी एक छोटी सी गलती भी उनकी सेहत को खतरे में डाल सकती है. क्योंकि सर्दियों में बच्चों की इम्यूनिटी कम हो जाती है. ऐसे में ठंड के मौसम में बच्चों को नहलाते समय भी कुछ बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है. आज इस खबर में जानते हैं कि ठंड के मौसम में बच्चों को नहलाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए...

सर्दियों में बच्चों को हफ्ते में कितनी बार नहलाना चाहिए?

सीके बिरला हॉस्पिटल्स जयपुर में प्रसूति एवं स्त्री रोग निदेशक डॉ. सी.पी. दाधीच कहते हैं कि कि सर्दियों में बच्चों को रोज नहलाना जरूरी नहीं होता है. क्योंकि ठंडे मौसम में उनके शरीर का तापमान पहले से ही कम होता है. रोज नहलाने से उनकी त्वचा रूखी हो सकती है और उन्हें ज्यादा ठंड लग सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि आमतौर पर बच्चों को हफ्तों में 2-3 बार नहलाना ही काफी होता है. बार-बार नहलाने से बच्चों के बालों और स्किन से नैचुरल ऑयल निकल जाता है.

आयुर्वेद के अनुसार, हर मौसम और हर शरीर का प्रकार अलग होता है. सर्दियों में, जब वात दोष बढ़ता है, तो शरीर ठंड के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है. ठंड के मौसम में बार-बार नहाने से वात और बढ़ जाता है, जिससे सूखी, फटी त्वचा, जोड़ों में दर्द, या सर्दी-खांसी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. मॉडर्न मेडिसिन भी मानती है कि बच्चों के लिए रोज नहाना जरूरी नहीं होता है. विशेषज्ञों के अनुसार, ठंडे मौसम में बच्चों को हफ्ते में 2-3 बार नहलाना त्वचा के नैचुरल तेल और नमी को बनाए रखने के लिए काफी है.