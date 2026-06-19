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यूरिक एसिड कम करने के घरेलू उपाय और किन चीजों से बिल्कुल करें परहेज, एक्सपर्ट से जानिए

यूरिक एसिड की समस्या से परेशान लोग कुछ आसान घरेलू नुस्खे, खान-पान में बदलाव और लाइफस्टाइल में बदलाव करके राहत पा सकते हैं...

Learn from experts about home remedies to lower uric acid and the foods you should strictly avoid.
यूरिक एसिड कम करने के घरेलू उपाय और किन चीजों से बिल्कुल करें परहेज (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 19, 2026 at 7:46 PM IST

3 Min Read
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यूरिक एसिड का बढ़ता लेवल सेहत के लिए एक गंभीर चिंता बनता जा रहा है. समय के साथ, इससे गाउट, जोड़ों का दर्द और किडनी स्टोन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. हालांकि, नेशनल मेडिकल स्टडीज (NLM) की एक स्टडी से पता चलता है कि कुछ घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करके यूरिक एसिड लेवल को असरदार तरीके से कम किया जा सकता है. इन नुस्खों के साथ लाइफस्टाइल में बदलाव करने से भी अच्छे नतीजे मिल सकते हैं. तो, आइए जानें कि घरेलू नुस्खों से यूरिक एसिड लेवल को कैसे मैनेज किया जा सकता है और उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए लाइफस्टाइल में कौन से बदलाव जरूरी हैं.

यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या खाएं और क्या ना खाएं

ये खाने की चीजें न खाएं

  • मटन और झींगा
  • समोसे और पकौड़े जैसे तले हुए खाद्य पदार्थ
  • बेकरी उत्पाद, फास्ट फूड
  • दालों का सेवन कम मात्रा में ही करना चाहिए
  • मीठे पेय पदार्थ, मिठाइयां

खाने योग्य खाद्य पदार्थ

  • खुबानी
  • अमला
  • कद्दू, लौकी
  • कोथामीरा जल
  • बार्ली वॉटर
  • जीरा युक्त छाछ

यूरिक एसिड से छुटकारा पाने के लिए...

  • प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिएं.
  • नींबू पानी पिएं, नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड यूरिक एसिड को कम करता है और क्रिस्टल बनने से रोकता है.
  • नारियल पानी शरीर को हाइड्रेटेड रखता है.
  • हल्दी मिला हुआ दूध पीने से सूजन कम होती है.

यूरिक एसिड का लेवल कम करने में मदद करने वाली आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां ये हैं...

  • पुनर्नवा की पत्तियां – ये किडनी को डिटॉक्स करती हैं.
  • गोक्षुर – यह यूरिक एसिड का लेवल कम करता है और किडनी के काम करने की क्षमता को बेहतर बनाता है.
  • अश्वगंधा – यह यूरिक एसिड की वजह से होने वाली सूजन को कम करता है. (इसका इस्तेमाल करने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह लें.)

यूरिक एसिड कम करने में मदद करने वाले ड्रिंक्स

  • तुलसी की चाय: यह यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करती है और सूजन कम करती है.
  • अदरक और हल्दी की चाय: यह यूरिक एसिड की वजह से होने वाले जोड़ों के दर्द और सूजन से राहत देती है.
  • एप्पल साइडर विनेगर: यह शरीर की एसिडिटी को बैलेंस करता है और यूरिक एसिड का लेवल कम करता है.
  • ओटमील: यह एक अच्छे प्रोबायोटिक का काम करता है, यह गट हेल्थ (पेट की सेहत) को बेहतर बनाता है और यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद करता है.

लाइफस्टाइल में बदलाव

  • अपना वजन कंट्रोल में रखें
  • एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी करें
  • स्ट्रेस मैनेज करें
  • कॉफी और शराब पीना कम करें या बंद कर दें
  • अपने यूरिक एसिड लेवल की रेगुलर जांच करवाएं

डॉक्टर से कब सलाह लें

  • जब जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द और सूजन हो
  • जब किडनी में पथरी हो जाए
  • जब आपको थकान या सुस्ती महसूस हो
  • जब ब्लड टेस्ट में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा दिखे

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