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यूरिक एसिड कम करने के घरेलू उपाय और किन चीजों से बिल्कुल करें परहेज, एक्सपर्ट से जानिए

यूरिक एसिड कम करने के घरेलू उपाय और किन चीजों से बिल्कुल करें परहेज ( GETTY IMAGES )

यूरिक एसिड का बढ़ता लेवल सेहत के लिए एक गंभीर चिंता बनता जा रहा है. समय के साथ, इससे गाउट, जोड़ों का दर्द और किडनी स्टोन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. हालांकि, नेशनल मेडिकल स्टडीज (NLM) की एक स्टडी से पता चलता है कि कुछ घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करके यूरिक एसिड लेवल को असरदार तरीके से कम किया जा सकता है. इन नुस्खों के साथ लाइफस्टाइल में बदलाव करने से भी अच्छे नतीजे मिल सकते हैं. तो, आइए जानें कि घरेलू नुस्खों से यूरिक एसिड लेवल को कैसे मैनेज किया जा सकता है और उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए लाइफस्टाइल में कौन से बदलाव जरूरी हैं.

यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या खाएं और क्या ना खाएं

ये खाने की चीजें न खाएं

मटन और झींगा

समोसे और पकौड़े जैसे तले हुए खाद्य पदार्थ

बेकरी उत्पाद, फास्ट फूड

दालों का सेवन कम मात्रा में ही करना चाहिए

मीठे पेय पदार्थ, मिठाइयां

खाने योग्य खाद्य पदार्थ