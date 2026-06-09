जानें कि मेनोपॉज के दौरान महिलाओं का वजन क्यों बढ़ता है और इसे कैसे रोका जा सकता है
मेनोपॉज के दौरान, महिलाओं को अक्सर हॉट फ्लैशेस और रात में पसीना आता है, जिससे उनकी गहरी नींद में खलल पड़ सकता है साथ ही...
Published : June 9, 2026 at 7:44 PM IST
मेनोपॉज (रजोनिवृत्ति) महिलाओं के जीवन में एक अहम और नेचुरल शारीरिक बदलाव है, जो आमतौर पर 45 से 55 साल की उम्र के बीच होता है. दुनिया भर में हाल ही में हुई बड़ी मेडिकल और फिजियोलॉजिकल स्टडीज में इस दौरान महिलाओं के वजन में अचानक वजन बढ़ने के बारे में बात की गई है. आम तौर पर, इस उम्र की महिलाओं को अपना वजन बनाए रखने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. ये स्टडीज साफ तौर पर दिखाती हैं कि वजन का यह बढ़ना सिर्फ खराब खान-पान की आदतों की वजह से नहीं होता, बल्कि हार्मोनल इम्बैलेंस और शरीर में अंदरूनी बदलावों के कारण भी होता है.
इस मामले में, 40 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला के लिए यह समझना जरूरी है कि वह मेनोपॉज से जुड़े हार्मोनल बदलावों को पहचानकर और अपने डेली रूटीन में छोटे, असरदार बदलाव करके कैसे एक हेल्दी और एनर्जेटिक जिंदगी जी सकती है. इस खबर में जानिए कि मेनोपॉज के दौरान महिलाओं का वजन अचानक क्यों बढ़ जाता है और वे इसे कैसे मैनेज कर सकती हैं...
इन कारणों से बढ़ने लगता है वजन
हॉर्मोन में बदलाव आना
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन अनुसार, एस्ट्रोजन एक हॉर्मोन है जो एक महिला के शरीर को एक्टिव और हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाता है. हालांकि, मेनोपॉज के करीब आने पर इस हॉर्मोन का निकलना धीरे-धीरे कम हो जाता है. इस अचानक बदलाव के कारण, शरीर का फैट बर्न होने के बजाय पेट के हिस्से में आसानी से जमा हो जाता है, साथ ही, हॉर्मोन की इस कमी से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है. नतीजतन, हमारे खाने में मौजूद शुगर एनर्जी में नहीं बदलती, बल्कि सीधे फैट में बदलकर शरीर में जमा हो जाती है. रिसर्चर्स का कहना है कि यही वजह है कि महिलाएं बहुत कोशिश करने के बाद भी वजन कम नहीं कर पाती हैं.
धीमा मेटाबॉलिज्म
उम्र के साथ शरीर की मसल्स का साइज नेचुरली कम हो जाता है. मसल फाइबर वे अंग हैं जिनमें आराम करते समय भी कैलोरी बर्न करने की सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है. मेनोपॉज के दौरान, मसल्स मास कम होने की वजह से शरीर का मेटाबॉलिक रेट धीमा हो जाता है. इसका मतलब है कि पचास साल की उम्र में हमारे शरीर को बीस या तीस साल की उम्र में काम करने के लिए जरूरी कैलोरी की सिर्फ आधी ही जरूरत होती है. जब हम पहले जैसा ही खाते रहते हैं, तो बची हुई कैलोरी खर्च नहीं होती और शरीर का वजन बढ़ जाता है.
नींद न आना और जीवन का चक्र
मेनोपॉज के दौरान, महिलाओं को अक्सर हॉट फ्लैशेस और रात में पसीना आता है, जिससे उनकी गहरी नींद पर काफी असर पड़ सकता है. मेडिकली, जब कोई व्यक्ति नींद की कमी से परेशान होता है, तो शरीर में ऐसे हॉर्मोन ज्यादा बनते हैं जो भूख बढ़ाते हैं. इससे गलत समय पर भूख लग सकती है, खासकर मीठा या स्टार्च वाला खाना खाने की क्रेविंग हो सकती है. इसके अलावा, पूरी नींद न लेने से होने वाली थकान से घर के रोजाना के कामों या एक्सरसाइज में आपकी दिलचस्पी कम हो सकती है.
बदलाव से निपटने के आसान तरीके
शरीर में होने वाले इन बदलावों को रोकने और पहले की तरह एक्टिव रहने के लिए, महिलाओं को अपनी रोजाना की आदतों में कुछ आसान बदलाव करने की जरूरत है.
खाने की मात्रा पर ध्यान दें
मेनोपॉज के दौरान स्ट्रिक्ट डाइट या खुद को भूखा रखने से आपका शरीर और थक सकता है. इसके बजाय, आपको अपने खाने के तरीके में बदलाव करना चाहिए (पोर्शन कंट्रोल). अपनी रोज की डाइट में चावल जैसी स्टार्च वाली चीजें कम करें और प्रोटीन से भरपूर अंडे, दालें और रेशेदार सब्जियां और पत्तेदार साग बढ़ाएं. छोटी प्लेट में खाना खाने से आप अनजाने में ही अपने खाने के तरीके को कंट्रोल कर पाएंगे.
मसल्स की मजबूती के लिए आसान एक्सरसाइज करें
शरीर के धीमे मेटाबॉलिज्म को तेज करने के लिए हल्की-फुल्की एक्सरसाइज जरूरी है. दिन में तीस मिनट तेज चलना अच्छा रहता है. साथ ही, हफ्ते में कम से कम दो दिन हल्की वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज या योग करने से शरीर की मसल्स मजबूत होती हैं. जैसे-जैसे मसल्स मजबूत होती हैं, शरीर अपने आप ज्यादा कैलोरी बर्न करने लगता है, जिससे धीरे-धीरे वजन कम होने लगता है.
शरीर में पानी की कमी और प्यास
कई बार हम प्यास को भूख समझ लेते हैं और खाते रहते हैं. दिन भर में काफी पानी पीकर इस झूठी भूख को कंट्रोल किया जा सकता है. पानी शरीर से टॉक्सिन निकालने में भी मदद करता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है.
मन की शांति और आराम
इस समय मूड स्विंग और स्ट्रेस को कम करने के लिए, आप अपने पसंदीदा गाने सुनने या बागवानी जैसे आसान शौक अपना सकते हैं. सोने से एक घंटे पहले मोबाइल स्क्रीन न देखने से आपको अच्छी नींद आएगी.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.