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आज से दुर्गा पूजा शुरू, जानिए कलश स्थापना की विधि और पहले दिन देवी शैलपुत्री को क्या भोग लगाना चाहिए

जानिए कलश स्थापना की विधि और पहले दिन देवी शैलपुत्री को क्या भोग लगाना चाहिए ( ETV Bharat )

शारदीय नवरात्रि 2026 (Sharadiya Navratri 2026) की शुरुआत आज, रविवार, 11 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ हो रही है, कई जहगों को इसे घटस्थापना भी कहा जाता है. नवरात्रि के दौरान, नौ दिनों तक देवी दुर्गा और उनके नौ रूपों की पूजा की जाती है. पहला दिन देवी शैलपुत्री को समर्पित होता है. हिंदू धर्म में, नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना को बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कलश में भगवान गणेश, त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु और महेश) और नौ ग्रहों (नवग्रह) का वास माना जाता है.

पश्चिम बंगाल के जाने-माने और लोकप्रिय ज्योतिषी राहुल डे का कहना है कि कलश स्थापना के बिना नवरात्रि की नौ दिनों की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि व्रत रखने और शक्ति साधना करने का संकल्प इसी रस्म के बाद लिया जाता है. इस खबर में कलश स्थापना के लिए जरूरी सामग्री और सरल विधि के बारे में जानें...